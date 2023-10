Final Table Grand Prix MILLIONS. Eros Nastasi (in foto archivio by PIW) riparte da chipleader, in corsa per i 144K della prima moneta di questo torneo organizzato da Party Poker, che si sta svolgendo con un ottimo riscontro di iscritti a Malta. Assieme al siciliano ci sono altri 3 azzurri ancora in corsa.

Final Table Grand Prix MILLIONS: Eros c’è, eccome!

Siamo arrivati al tavolo finale del €500 Grand Prix Malta Millions dopo un day3 che riprendeva con 67 players left, 36 dei quali italiani. Niente da fare per Fausto Tantillo e Luca Caravaglio in un 3way pot che invece lancia Andrea Benelli ai piani alti del chipcount. Tantillo esce 16° per €4.800, Caravaglio è out subito dopo al 15° posto per €5.550.

Tra i tanti azzurri eliminati ci sono anche: Giovanni La Rosa 23° (€3.800), 28° Giovanni Sutera (€2.900), 30° Giuseppe Tredici (€2.900), 32° Andrea Crobu (€2.500). Verso il finale di giornata mollano il colpo anche Giordano Santambrogio è uscito 10° per €7.520, Dario Porto 13° per €6.350.

Si arriva al final table e l’eroe di giornata è Eros Nastasi, protagonista di un day3 quasi perfetto che lo vede chiudere nettamente da chipleader con più di 23 milioni, staccando Jacques Blit che ha imbustato 18 milioni. Dal 4° al 7° posto altri azzurri: Marcello Favaloro, il già citato Andrea Benelli, Massimiliano Ferro e Salvatore Ritrovato.

Final Table Grand Prix MILLIONS: Chipcount

CHIPCOUNT FINAL TABLE

EROS NASTASI – 23,125,000

BLIT JACQUES AMMIEL – 18,150,000

KESKITALO JUUSO MATIAS – 17,900,000

MARCELLO FAVALORO – 15,675,000

BENELLI ANDREA – 8,000,000

FERRO MASSIMILIANO – 7,050,000

RITROVATO SALVATORE – 6,975,000

MANSOUR MARIOS – 6,550,000

BORGHETTI LUCIANO – 2,900,000

Payout Malta Millions

Vediamo per cosa giocano i finalisti del Grand Prix MILLIONS. Tutti hanno già in tasca un premio minimo da €9.200, ma si guarda alla prima moneta da €144.100.

PAYOUT FINAL TABLE

1 144,100.00

2 85,100.00

3 60,100.00

4 44,100.00

5 30,100.00

6 19,600.00

7 13,600.00

8 10,800.00

9 9,200.00