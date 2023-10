Poker Live 4 ottobre 2023. A Malta con 5 azzurri su 9 non portiamo a casa il Grand Prix nonostante un doppio podio. Anche alle WSOPC di Rozvadov non arriva l’anello azzurro al PLO 6-Max, nonostante un encomiabile prova in rimonta di Alessandro Pagliuso che si arrende al 3° posto.

Poker Live 4 ottobre 2023: €500 Grand Prix Malta Millions

Nell’isola del Mediterraneo va in archivio il €500 Grand Prix Malta Millions che metteva in palio una prima moneta da €144.000 e avevamo 5 azzurri su 9 al final table, compreso il chipleader Eros Nastasi che però non riesce a strappare il successo e si ferma al 3° posto per €60.100.

Il siciliano non è nemmeno il migliore dei nostri, visto che Marcello Favaloro chiude al 2° posto per €85.100, arrendendosi al heads up finale contro Jacques Ammiel Blit che beffa il plotone di azzurri, compresi Andrea Benelli (primo eliminato), Salvatore Ritrovato (con K-Q viene eliminato dal A-4 del futuro campione) e Massimiliano Ferro (anche lui sfortunato nel Coin Flip contro Blit con J-J contro A-Q e trips di donne contro l’azzurro.

FINALE GRAND PRIX MALTA

1 – Jacques Ammiel Blit €144.000

2 – Marcello Favaloro €85.100

3- Eros Nastasi €60.100

4 – Massimiliano Ferro €44.100

5- Salvatore Ritrovato €30.100

6- Marios Mansur €19.600

7- Matias Keskitalo €13.600

8- Andrea Benelli €10.800

Poker Live 4 ottobre 2023: WSOP Circuit a Rozvadov

Si è concluso anche il €440 PLO 6-Max delle WSOP Circuit al King’s Casino di Rozvadov dove Alessandro Pagliuso è stato protagonista di una grande rimonta e non ha mai mollato fino al podio, sfiorando l’anello WSOPC che alla fine è andato al bosniaco Bosko Patkovic che incassa anche la prima moneta da €16.000. Per l’italiano rimane una grande prestazione al Omaha e anche un premio da €7.050 per la sua terza posizione finale.

FINALE PLO 6-MAX WSOPC

1 Bosko Patkovic Bosnia and Herzegovina € 16.000

2 MR. POTATO Denmark € 10.800

3 Alessandro Pagliuso Italy € 7.050

4 Christian Hristov Stoyanov Bulgaria € 5.850

5 Marc Jonas Klausen Denmark € 4.700

6 Yurii Shevchuk Ukraine € 3.650

7 Adnan Dizdarevic Bosnia and Herzegovina € 2.740

France Poker Series: nuova tappa a Aix-les-Bains

Tornano anche le France Poker Series dal 3 ottobre al Casino Grand Cercle di Aix-les-Bains. Vi daremo aggiornamenti sugli italiani impegnati e sui principali eventi nei prossimi giorni. Ecco il calendario dei tornei più importanti della kermesse francese di Pokerstars:

– €1,100 FPS Main Event (4-8 ottobre 2023)

– €330 FPS Mystery Bounty (3-4 ottobre 2023)

– €330 FPS Cup (6-8 ottobre 2023)

– €2,200 FPS High Roller 2 200€ (6-8 ottobre 2023)

– €3,300 FPS Super High Roller (8 ottobre 2023)