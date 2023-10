Poker Live 6 ottobre 2023. Tanti tornei in giro per l’Europa di cui parlare. Si inizia da Rozvadov con le WSOP Circuit (niente ITM per Peluso e Andrian al High Roller, oggi inizia il Main Event da 1 milione garantito). Alle France Poker Series 3 italiani in gioco, e fa capolino anche un azzurro al EAPT Barcellona.

WSOPC High Roller, niente ITM per gli azzurri. Oggi inizia il Main

Iniziamo dalle WSOP Circuit in corso al King’s Casino di Rozvadov dove si è concluso l’evento #10, l’High Roller No Limit Hold’em 3K 8-Max che al final day aveva in corsa anche 2 azzurri che però non sono riusciti ad arrivare tra i 6 giocatori a premio. Simone Andrian e Fabio Peluso sono eliminati in un torneo che ha visto primeggiare lo svizzero Salih Atac sul francese Sarwane Anwar Bahri. Per il vincitore c’è una prima moneta da €48.450 mentre al runner up vanno €33.500.

FINALE HIGH ROLLER

1 Salih Atac Switzerland € 48.450

2 Safwane Anwar Bahri France € 33.500

3 Oleh Okhotskyi Ukraine € 21.375

4 ALL-IN Germany € 16.375

5 Aleksandar Tomovic Serbia € 12.825

6 Samuel Ju Germany € 9.975

Main Event da 1.550+150 euro di buy in con il Day1A in programma dalle 14. Si tratta di un torneo che garantisce 1 milione di euro come montepremi.

Poker Live 6 ottobre 2023: France Poker Series Aix les Bains

Passiamo oltre alpe dove si sta giocando il €1.100 Main Event France Poker Series Aix les Bains. Al Day1A questo torneo delle FPS ha richiamato 143 iscritti. In 43 sono passati alla seconda giornata con Alban Juen chipleader (già 2° all’evento FPS Aix-en-Provence del 2022 e vincitore del High Roller FPS Jean Bouin Paris nel 2023) chipleader con quasi 400K in gettoni.

Ci sono però anche tre azzurri a dire la loro. Il migliore è Gaetano Ferrara che imbusta 221.800 gettoni. Più indietro ci sono Domenico Paparo con 83.600 e Lorenzo Arduini (77.500).

In questa edizione FPS si era già giocato il €330 Mystery Bounty con 253 entries (montepremi da €72.864) e la vittoria è andata a Xavier Aretzis per 14.644 euro totali di premio.

FINALE MYSTERY BOUNTY

1° Xavier Aretzis € 10.044 + € 4.600 in Mystery Bounty

2° Karim Souaid 6.280€ + 900€ in Mystery Bounty

3° Marc Bernard 4.490€ + 1.300€ in Mystery Bounty

4° Marine Khamvongsa € 3.450 + € 600 in Mystery Bounty

5° Frederic Vacher 2.650€ + 3.100€ in Mystery Bounty

6° Jihad Louali 2.070€ + 600€ in Mystery Bounty

7° Serge Didisheim €1.730 in Mystery Bounty

8° Mathis Richard 1.440€ + 1.200€ in Mystery Bounty

9° Joseph Guy 1.250€ + 6.300€ in Mystery Bounty

Poker Live 6 ottobre 2023: EAPT Barcellona

Non è l’EPT, ma EAPT a Barcellona, con un Main Event da €560 di buy-in che ha visto 124 entries al Day1A e in 19 hanno passato il taglio verso il day2, in attesa di day1BC di venerdì. Al comando del chipcount c’è il giocatore di casa Fernando Santa Maria in una classifica ovviamente dominata dagli spagnoli, ma al 15° posto fa capolino anche un giocatore italiano, Sergio Denaro, che risulta aver chiuso con 113.000 chips.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1A

1 Fernando Santa Maria Spain 731,000

2 Harcharan Dogra Spain 567,000

3 Jordi Mataix Spain 470,000

4 Andre Carvalho Brazil 394,000

5 Diogo Ferreira Brazil 377,000

6 Antonio Perez Spain 325,000

7 Jose Rodriguez Spain 303,000

8 Vladyslav Ostapenko 254,000

9 Adria Gabarro Spain 234,000

10 David Carballas Spain 196,000