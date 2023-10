Poker Live 11 ottobre 2023. Cristian Dinu Cirja (in foto by King’s Resort) vince l’anello del Main Event WSOPC a Rozvadov, beffati gli italiani Maugini e Iaculli. A Chicago Ari Engel batte il record di anelli WSOPC vinti (16). Al PGT Mixed Games Dzmitry Urbanovich batte Daniel Negreanu nel finale.

Poker Live 11 ottobre 2023: WSOPC King’s, niente anello per l’Italia

Finale amaro al €1.700 Main Event WSOPC che si è concluso al King’s Casino di Rozvadov dove avevamo Gianfranco Iaculli e Vittorio Maugini al final table, ma la vittoria da 160.000 euro più il ticket da €10.530 per il prossimo Main WSOPE (sempre al King’s a novembre) va al rumeno Cristian Dinu Cirja.

Il primo ad arrendersi al 7° posto è Gianfranco Iaculli che torna a casa con un premio da 26.900 euro e il ticket da 10.350€ per il main event WSOPE del prossimo mese. Avanza fino al 4° posto Vittorio Maugini, quando va ai resti con K-J, dominato ed eliminato dal A-K del futuro campione. Per Maugini arriva un premio da 59.400€ e il ticket per il main WSOPE.

FINALE MAIN EVENT WSOPC ROZVADOV

1 Cristian Dinu Cirja Romania € 170.350

2 BABO Bosnia and Herzegovina € 111.950

3 Martin Ilavsky Slovakia € 83.800

4 Vittorio Placido Arma Maugini Italy € 69.750

5 Pescaru X Romania € 57.350

6 Dennis Jung Germany € 46.550

7 Gianfranco Iaculli Italy € 37.250

8 Lennart Adrianus Dijkkamp Netherlands € 29.850

9 Luka Bojovic Serbia € 26.125

WSOPC anche a Chicago, Engel da record

Da segnalare anche la tappa americana del WSOP Circuit dall’Horseshoe Hammond di Chicago in cui Ari Engel vince l’evento #7, il $400 PLO. Il noto pro americano supera la concorrenza di un Field da 117 iscritti e incassa la prima moneta da 10.700 dollari.

Non è tanto il premio a fare notizia, per un giocatore che ha superato gli 8 milioni di dollari vinti in carriera in tornei live, ma il numero di anelli WSOPC che ha vinto, 16 anelli, 13 live e 3 online, di cui 6 vinti in meno di 20 meni di recente, mettendo la freccia su Maurice Hawkins che rimane a 15.

Poker Live 11 ottobre 2023: PGT Mixed Games spettacolare

Rimaniamo negli States, spostandoci alla mecca del gioco, Las Vegas, dove si è concluso l’evento #4 del PokerGo Tour Mixed Games, con uno spettacolare finale del $10,200 8-Game che vedeva Daniel Negreanu chipleader al via, ma alla fine il canadese si è dovuto arrendere ad un altro big come Dzmitry Urbanovich. Il polacco porta a casa una prima moneta da 179.200 dollari, lasciando $117.600 a Kid Poker.

FINALE PGT MIXED GAME #4

1st Dzmitry Urbanovich Poland $179,200

2nd Daniel Negreanu Canada $117,600

3rd Arthur Morris United States $78,400

4th Max Hoffman United States $56,000

5th Anthony Zinno United States $44,800

6th John Hennigan United States $33,600

7th Andrew Kelsall United States $28,000

8th Dylan Linde United States $22,400