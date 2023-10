Poker Live 14 agosto 2023. Luca Quarto (in foto by King’s, Eurorounders) vince l’High Roller del Wolf a Rozvadov dove sventola il tricolore. Azzurri a valanga anche al EPT Cipro con il Main Event Eureka dove spicca Walter Treccarichi.

Luca Quarto vince l’High Roller Wolf

L’Italia porta a casa il €1.000 High Roller Wolf in corso al King’s Casino di Rozvadov dove a trionfare è Luca Quarto, che fa primo e porta a casa 21.257 euro di premio dopo un deal ICM con TimoPaul. Per il tedesco c’è un premio da 20.256 euro davanti al giocatore di casa, il ceco Pete Bohuskav che incassa €11.255.

Quarto non è l’unico italiano a mettersi in mostra in questo torneo dove abbiamo anche Christian Bertu ai piedi del podio per €8.810 e dietro di lui Marcello Miniucchi. Per Cavendramin c’è un premio da €7.103.

FINALE HIGH ROLLER WOLF

1 Luca Quarto Italy € 21.257

2 TimoPaul Germany € 20.256

3 Petr Bohuslav Czech Republic € 11.255

4 Christian Bertu Italy € 8.810

5 Marcello Miniucchi Italy € 7.103

6 M.FISCHER Germany € 5.535

7 Valentin Julius Havasy Switzerland € 4.382

8 PITAK Germany € 3.413

9 Symeon Alexandridis Greece € 2.583

10 Willem De Jong Netherlands € 1.983

11 Andreas Chalkiadakis Greece € 1.983

12 Asaf Adato Israel € 1.845

13 NYTANU Romania € 1.845

Poker Live 14 agosto 2023: italiani bene al Eureka EPT Cipro

Continua il $1.100 Eureka Main Event, uno dei tanti eventi di contorno del EPT Cipro e che al day1C ha visto altri 8 italiani passare al day2, che uniti a quelli dei flight precedenti portano a 16 gli italiani che ritroveremo ancora in corsa (e già a premio secondo il format del torneo). Tra loro un super Walter Treccarichi che imbusta 734.000 gettoni buoni per il 2° posto nel chipcount, dietro solo a Gaelle Baumann, la giocatrice francese che è un vero e proprio rullo compressore con più di 1 milione di stack.

Tornando agli azzurri, passa un big come Alessio Isaia con 356.000 chips e poi ci sono anche le buone prestazioni di Alfredo Versace (299.000), Puddu Cardia (140.000) e Fabio Romeo (130.000) mentre David Civai con 55.000 dovrà recuperare. Dal Day1D infine passano altri due italiani, il giornalista sportivo Riccardo Trevisani (152.000) e l’immancabile Fabio Peluso che però ha chiuso con sole 38.000 chips.

Poker Live 14 agosto 2023: Chipcount

Un torneo enorme questo Eureka che chiude con 2.659 iscritti e in 399 torneranno oggi per il day2. Vediamo il chipcount degli ultimi due flight degli azzurri e i chipcount generali.

CHIPCOUNT AZZURRO

Walter Treccarichi 734.000

Alessio Isaia 356.000

Alfredo Versace 299.000

Riccardo Trevisani 152.000

Puddu Cardia 140.000

Fabio Romeo 130.000

David Civai 55.000

Fabio Peluso 38.000

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1-C

1-Gaelle Baumann 1,007,000

2-Walter Treccarichi 734,000

3-Giorgiy Skhulukhiya 669,000

4-Dmitrii Kopyl 537,000

5-Adam Rayhaan 531,000

6-Valeriy Pak 511,000

7-Rachid El Yaacoubi 482,000

8-Mark Helou 480,000

9-Christopher Rossos 475,000

10-David Kaufmann 474,000

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1-D

1-Boris Angelov 964,000

2-Andre Sammour 691,000

3-Oleg Ustinovich 628,000

4-Marc Foggin 495,000

5-Alain El-Hajj 475,000

6-Metin Yalciner 474,000

7-Atanas Pavlov 448,000

8-Kairat Turaliyev 382,000

9-Marcelo Bonanata 374,000

10-Anthony Khouzami 366,000