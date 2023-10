Poker Live 16 ottobre 2023. Al Merit Royal Diamond Hotel Casino & Spa inizia il Main Event EPT Cipro, ma ci sono tanti altri eventi secondari di cui parlare, come il Main Eureka con Walter Treccarichi (in una foto repertorio by PIW) che chiude 9°, o l’Eureka High Roller con tanti azzurri in corsa, tra cui Calderone ed Isaia. Si gioca anche l’High Roller da 50K. A Rozvadov italiani protagonisti anche al Wolf in corso al King’s.

Poker Live 16 ottobre 2023: $1.100 Eureka Main Event

Iniziamo dall’isola del Mediterraneo dove è atteso oggi l’inizio del Main Event EPT Cipro, ma c’è anche da concludere il $1.100 Eureka Main Event che faceva da apripista per la kermesse dell’European Poker Tour, organizzata da Pokerstars. Purtroppo non avremo azzurri in corsa al gran finale di questo torneo che ha avuto un riscontro importante come iscrizioni, perché Walter Treccarichi, l’unico italiano in corsa, si è arreso al 9° posto, quando ha mandato i resti con A-9 incappando nel 9-9 di Ankit Ahuja che non gli ha lasciato scampo. Cesarino90 incassa comunque $33.325 di premio.

Sono rimasti in 6 a combattere per la prima moneta da 362,365 dollari, col rumeno Eduard Norel al comando del chipcount con più di 19 milioni in gettoni, seguito da Andrei Vavilonskii con 17.3 milioni, e da Ankit Ahuja che si conferma al 3° posto.

CHIPCOUNT MAIN EVENT EUREKA

1 Eduard Norel Romania 19,575,000

2 Andrei Vavilonskii Russia 17,300,000

3 Ankit Ahuja India 15,625,000

4 Andrei Teodorescu Romania 13,825,000

5 Mykhailo Demydenko Ukraine 9,175,000

6 Roman Gadzhiev Russia 4,500,000

Poker Live 16 ottobre 2023: $2.200 High Roller Eureka

In gioco anche il $2.200 High Roller Eureka e qui è Alessio Isaia a difendere i colori italiani, non da solo a dire il vero, perchè al day1A abbiamo altri azzurri protagonisti, il Fabbro appunto (il migliore di giornata della truppa azzurra con 256.000 chips), Dario Nittolo (151.000) a sua volta messo bene come Eugenio Peralta (149.000), ed Enrico Mosca che invece con soli 10K dovrà mettere in scena una grande rimonta.

Dal day1B ancora meglio Eros Calderone che chiude imbustando 216.000 chips e confermandosi Ion un grande momento. Passa anche Claudio Di Giacomo con 113.000. I due flight di questo torneo hanno conteffiato in tutto 1.444 entries (1.011 al day1A e 433 al day1B) per un montepremi da $2.772.480 che sarà diviso tra i 216 players left che ritroveremo al day2.

TOP-10 CHIPCOUNT EUREKA HIGH ROLLER

1-Maximilian Silz 1,134,000

2-Alejandro Lococo 665,000

3-Pascal Hartmann 610,000

4-Wooram Cho 599,000

5-Anton Wigg 548,000

6-Marc Foggin 526,000

7-Konstantin Voronin 525,000

8-Sergey Baranski 520,000

9-Hwany Lee 510,000

10-Aleksandr Deniso 509,000

A mezzogiorno di oggi inizia il $5.300 Main Event EPT Cipro, l’appuntamento più atteso di questa kermesse che sta regalando tanta azione, non solo con i tornei principali EPT ed Eureka. Per esempio al $550 Eureka Cup ha vinto Silvio Costa che ha portato a casa una ricca prima moneta da $114.300 mentre il $330 Womens Event è andato alla cinese Shuang Luo che ha battuto un field di 81 giocatrici incassando $6.578; al tavolo finale anche l’azzurra Eduarda Dell’Agnol che chiude in 8° posizione per $910.

Infine qualche parola in più sullo spettacolare $50,000 EPT Super High Roller che ha visto la partecipazione di 39 big e in 18 di loro hanno strappato il pass per la seconda giornata, in un torneo arrivato a $1,891,890 di Prize pool (non è ancora stato ufficializzato il payout). Non figurano italiani, mentre al comando del day1 chiude il lituano Paulius Plausinaitis sul bulgaro Ognyan Dimov. Attenzione anche ad Adrian Mateos, spagnolo che non ha bisogno di molte presentazioni, e che ha chiuso al 7° posto dopo la prima giornata. Appena fuori dalla top-10 riconosciamo Steve O’Dwyer mentre più corti ci sono Mikita Badziakouski, Artur Martirosian, Joao Vieira ed Alex Kulev che ripartiranno dall’ultimo posto in assoluto con 74K.

TOP-10 CHIPCOUNT HIGH ROLLER 50K

1 Paulius Plausinaitis Lithuania 1,193,000 199

2 Ognyan Dimov Bulgaria 1,080,000 180

3 Quan Zhou China 947,000 158

4 Alexandre Vuilleumier Switzerland 936,000 156

5 Mikalai Vaskaboinikau Belarus 864,000 144

6 Vicente Delgado Spain 700,000 117

7 Adrian Mateos Spain 609,000 102

8 Maher Nouira Tunisia 600,000 100

9 Francisco Benitez Uruguay 537,000 90

10 Jules Dickerson United Kingdom 467,000

Wolf Rozvadov, tutti gli aggiornamenti

Passiamo al King’s Resort, vediamo come è andata la domenica a Rozvadov dove continua il €350 Main Event WOLF €1.000.000 GTD, torneo che al termine dei ben 11 flight iniziali, ha contato 3.407 entries per un montepremi di 1.019.544 euro e 12 ticket da 10.350€ per l’accesso al Main Event WSOPE 2023.

La giornata di domenica riprendeva con 370 giocatori ancora in corsa, ma non ancora a premio (341 ITM). Una volta scoppiata la bolla l’azione come al solito si velocizza e al termine della giornata rimangono 29 players left. Tra loro 3 italiani: Bodgan Falconi, il migliore dei nostri con 5.1 milioni in chips (buone per l’11° posto), seguito da Luigino Brandimarte con 4.8 milioni (14° nella classifica generale) e poi c’è anche Michele Tocci a 2.2 milioni (25°). Tutti i giocatori hanno già assicurato un premio da €3.250, ma si guarda alla prima moneta da €150.000. Davanti a tutti troviamo l’israeliano Hasson con più di 12 milioni in chips.

TOP-10 CHIPCOUNT WOLF MAIN EVENT

Hasson Israel 12100000

MOUSA Romania 10800000

CHEREMOSH Ukraine 9850000

Kalebashvili Georgia 8275000

Saidof Israel 7900000

Nreca XXK 7175000

Zivkovic Germany 6325000

Moldoveanu Romania 6300000

Bock Germany 5700000

ptzn Germany 5200000

Da segnalare anche la conclusione del Wolf High Roller con 5 italiani a premio. Il migliore è RIBICA che riesce ad arrivare sul gradino basso del podio per €13.319 di premio. Una volta eliminato l’azzurro i due giocatori in heads up optano per un deal alla pari per circa €24.000, con protagonisti il rumeno Iulian Costel Strugaru e il tedesco Mephisto, giocatore che troviamo quasi sempre qui al King’s dove in passato ha già trionfato.

PAYOUT HIGH ROLLER WOLF

Iulian Costel Strugaru Romania € 24.012

Mephisto Germany € 24.011

RIBICA Italy € 13.319

The Real Serbia € 10.860

Randy Rolf Hofmaenner Switzerland € 8.659

GLADIATOR Romania € 6.653

Martino Cito Italy € 4.841

Viktor Jozsef Kuremszki Hungary € 3.508

Daniel Simon Ortlieb Germany € 2.899

Marin Dragutan Moldova, Republic of € 2.459

Romeo Dragusic Luxembourg € 2.459

Paul Adrian Covaciu Romania € 2.136

DoniDari XXK € 2.136

O. G. Pageka Turkey € 1.942

Matteo Amore Italy € 1.942

D.G Switzerland € 1.747

MATTER SWEEMA Serbia € 1.747

Sunny Taeter Germany € 1.553

Erich Weingartner Austria € 1.553

BlackPanter Netherlands € 1.553

Renato Hysenbelli Italy € 1.424

Petr Targa Czech Republic € 1.424

Manole Ionel Romania € 1.424

Razvan Constantin Paduraru Romania € 1.294

Jakub Koleckar Czech Republic € 1.294

Massimo Degiorgi Italy € 1.294

Nokia3210 Switzerland € 1.294