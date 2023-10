Finale Wolf Millionaire Rozvadov 2023. Il Main Event del Wolf si è concluso dalle sale del King’s casinò di Rozvadov, col successo di Phil Dunphy (in foto by EuroRounders) che ha avuto la meglio sull’azzurro Bogdan Florin Falconi.

Finale Wolf Millionaire Rozvadov 2023: vince Phil Dunphy

La lunga giornata al King’s Casino di Rozvadov si chiude col finale del €350 Main Event €1.000.000 al Wolf Millionaire vinto da Phil Dunphy con una grande rimonta, visto che a 10 players left era corto e nelle ultime posizioni del chipcount, ma è riuscito a rimontare portando a casa la vittoria e la prima moneta da €150.000 + il ticket da €10.350 per il prossimo Main Event WSOP (per tutti i primi 12 classificati) che si avvicina).

Runner up italiano con Bogdan Florin Falconi che si ferma al 2° posto. Per l’azzurro c’è un premio da quasi 80K più il ticket. La mano finale vede Falconi andare ai resti con K-J con call di Dunphy che in quel momento ha circa il 70% delle chips, e chiama con A-A. Al Flop c’è il set per il futuro vincitore, ma si apre anche un progetto a scala per Falconi con 10-A-7, un progetto che però non si completa.

Gli altri italiani e i risultati finali

Falconi non era l’unico italiano in corsa al Wolf. Il primo eliminato azzurro è stato infatti Michele Tocci che ha chiuso al 26° posto per €3.800 di premio. Va invece avanti, fino ai margini del final table, Luigino Brandimarte che chiude al 11° posto per €8.975 di premio.

FINALE WOLF MAIN EVENT

Phil Dunphy – €150,000 + ticket ME Wsope

Bogdan Florin Falconi – €79,800 + ticket ME Wsope

Cheremosh – €55,600 + ticket ME Wsope

Simo Wilenius – €40,000 + ticket ME Wsope

Eyal Saidof – €32,500 + ticket ME Wsope

Florian Bock – €26,000 + ticket ME Wsope

Ptzn – €19,900 + ticket ME Wsope

Daniel Novak – €14,000 + ticket ME Wsope

Stanislav Litovchenko – €10,659 + ticket ME Wsope