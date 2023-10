Battle of Malta vince Gabriele Re. Va in archivio l’Autumn Edition da 3.432 entries e a trionfare è un giocatore noto sia live che online (con nickname KingMAvE911), Gabriele Re (foto by Michele Nucci), che porta a casa una prima moneta da 209K. C’è anche Alberto Cigliano sul gradino basso del podio.

Battle of Malta vince Gabriele Re: prima moneta da €209.500

Alla fine il migliore tra i 3.432 entries del €600 Main Event Battle Of Malta 2023 è Gabriele Re, giocatore noto in Italia anche online col nickname di KingMAvE911, che porta a casa una prima moneta da 209.500 euro dopo aver vinto l’heads up finale con Raoul Van Wersch. Nella mano decisiva Re, che stava controllando il testa a testa, manda i resti per 61 milioni con 5-5 e viene chiamato da Raoul (con 23 milioni) con J-10. Sul board: 10-5-6-7-2 e Re è campione del Battle of Malta.

A completare il podio un altro azzurro (del resto il 50% del final table era composto da giocatori italiani), non proprio nuovo al mondo del poker, Alberto Cigliano, che torna a casa da Malta con un premio da €65,500. Gli altri italiani protagonisti del tavolo finale sono Xavier Zuczkowski, quinto per quasi 30K di premio, e Daniele Grasso dietro di lui, al 6° posto per €18.150.

Risultati Final Table

1 €209,500 Gabriele Re

2 €129,500 Raoul Van Wersch

3 €65,500 Alberto Cigliano

4 €45,550 Szymon Kuczerski

5 €29,950 Xavier Zuczkowski

6 €18,150 Daniele Grasso

7 €14,350 Christophe de Meulder

8 €11,240 Herli Olop