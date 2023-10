Poker Live 27 ottobre 2023. Portiamo i primi 3 italiani a premio nel side event delle WSOPE 2023 in corso al King’s Casino, anche se tutti e tre gli azzurri passano tra i più corti. Intanto a Montecarlo Dan Smith vince il 200K delle Triton Series e Adrian Mateos è chipleader al Main Event.

Poker Live 27 ottobre 2023: primi 3 azzurri ITM alle WSOPE 2023

Al King’s Casino di Rozvadov sono iniziate le WSOPE 2023 con il €350 The Opener NLH €1.000.000 GTD che al day1B ha richiamato altri 382 giocatori. Dopo un day1A senza azzurri, in questo secondo flight portiamo i primi 3 italiani a premio e che passano il taglio verso il day 2, anche se la situazione non è delle migliori. Più avanti di tutti c’è Vincenzo Vollaro che con 142.000 chips è solo 24° su 29 players left. Ancora più indietro Giuseppe Rosa e Vincenzo Cascone, rispettivamente terzultimo e penultimo con 122.000 e 108.000 gettoni.

Attualmente sono 582 i giocatori complessivi che hanno preso parte a questo torneo, ma ci sono altri due flight da giocare. Oggi day 1C ma è in programma anche il Pot Limit Omaha Day1A, il secondo braccialetto che mette in palio ben 300.000 euro di premio per un buy in da 550 euro. Al day1B segnaliamo un incontenibile Giorgi Imnadze. Il georgiano chiude con 650K, davanti al rumeno Mousa con 546K.

Poker Live 27 ottobre 2023: Chipcount

Triton Series Montecarlo: vittoria di Smith al 200K. Mateos vola nel Main

Continuano anche le Triton Series Montecarlo. Nel Principato si è concluso il primo torneo, il $200.000 NLH Invitational, e a trionfare è stato l’americano Dan Smith che ha incassato la prima moneta da 3.870.000 dollari. L’ultimo ad arrendersi è stato l’austriaco Mario Mosböck al quale vanno quasi 3 milioni di dollari, completa il podio Elton Tsang che aveva fatto il bello e il cattivo tempo nella giornata di ieri, in cui era stato anche parecchio fortunato.

FINALE 200K INVITATIONAL

1 – Dan Smith, USA – $3,870,000

2 – Mario Mosböck – Austria – $2,690,000

3 – Elton Tsang, Hong Kong – $1,780,000

4 – Jean Noel Thorel, France – $1,390,000

5 – Alexander Shelukhin, Russia – $1,125,000

6 – Danny Tang, Hong Kong – $875,000

7 – Fedor Holz, Germany – $694,000

8 – Ilkin Gabrili, Azerbaijan – $540,000

9 – Bob Voulgaris, Canada – $406,000

E’ iniziato il $125.000 NLH Main Event e la prima giornata ci regala un protagonista assoluto, il pro spagnolo Adrian Mateos che è anche fortunato a cambiare passo con una mano su tutte, quando con 7-6 a picche scoppia gli Assi di Paul Phua, chiudendo colore e facendosi pagare tutto il possibile.

Mateos mette nei guai anche Steve O’Dwyer poco dopo, questa volta da avanti con Q-Q contro A-5 dell’irlandese. Al termine della giornata lo spagnolo è chipleader con 1.6 milioni, ma Leon Sturm non è lontano con più di 1 milione e mezzo in gettoni. Al day1 di questo eventone hanno partecipato in 114, con 64 che sono passati al day2, anche se i numeri non sono ancora definitivi visto che rimane aperta la registrazione tardiva. Scopriremo nel report di domani i numeri ufficiali, il prizepool e la prima moneta che sarà bella pesante.

TOP-10 CHIPCOUNT MAIN EVENT

1 Adrian Mateos 1.613.000

2 Leon Sturm 1.509.000

3 Matthias Eibinger 1.059.000

4 Henrik Hecklen 809.000

5 Ihor Hula 793.000

6 Jans Arends 769.000

7 Chin Wei Lim 752.000

8 Christoph Vogelsang 724.000

9 Stephen Chidwick 710.000

10 Aleksejs Ponakovs 673.000