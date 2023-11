Poker Live 8 novembre. Non si gioca solo al King’s, anche al Perla di Nova Gorica in questi giorni sono andate in scena le Isop Season 2023-2024 Stage 2 e al Main Event delle Italian Series of Poker vince ancora Lorenzo Montanera (in foto by Pokerfactor) che chiude un incredibile doppietta.

Poker Live 8 novembre: alle ISOP vince sempre Lorenzo Montanera

Clamorosa impresa al Perla di Nova Gorica dove si chiudono le ISOP Season 2023-2024 Stage 2. Lo stage 1 era stato vinto da Lorenzo Montanera che aveva battuto un Field di 481, un Montanera che riesce in un incredibile bis in back to back battendone altri 594, incassando così la prima moneta da 36.000 euro. Non era mai successo un back to back del genere alle ISOP e, diciamola tutta, è una rarità in generale nel mondo del poker.

L’ultimo a mollare è stato Ettore Ricci che porta a casa €21.000 mentre a completare il podio troviamo Damiani David per €12.000. I primi 10 classificati si assicurano anche il ticket da 990€ per il Main Event Campionati Italiani 2024.

Payout e risultati Final Table

FINALE MAIN EVENT ISOP

1° Montanera Lorenzo €36.000

2° Ricci Ettore €21.000

3° Damiani David €12.000

4° Po’ Simone €9.000

5° Galic Mario €7.000

6° Bognier Fabio €5.400

7° Marini Marco €4.400

8° Toniolo Julian €3.626

9° Darduin Andrea €3.000

10° Acampora Lorenzo €2.450