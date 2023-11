France Poker Series Aix-en-Provence Day 1. Vediamo come sono andati i tre flight iniziali del Main Event delle France Poker Series, la kermesse di poker transalpino organizzata da Pokerstars in Provenza. Italiani in palla anche qui, specialmente Luca Moschitta che chiude al comando il day1A.

France Poker Series Aix-en-Provence Day 1: I numeri del Main Event

E’ iniziato il €1.100 Main Event France Poker Series ad Aix-en-Provence dove si sono giocati i tre flight iniziali che hanno richiamato in tutto 543 giocatori, anche se i numeri non sono ancora definitivi visto che la registrazione tardiva rimarrà aperta anche per i primi due livelli del day2 a cui sono approdati 182 players left.

Siamo in attesa anche del Prize pool e del payout, ma a premio andrà sicuramente il 15% del field. Oggi si riprende con il livello 11: blinds 600-1.200 con ante 1.200.

France Poker Series Aix-en-Provence Day 1: Luca Moschitta e gli altri azzurri

Il torneo dal Pasino Grand Casinò inizia subito col piede giusto visto che al termine del day1A troviamo una bandierina italiana in cima al chipcount, quella di un player anche molto esperto e noto, Luca Moschitta. Il siciliano imbusta 267.000 gettoni ed è davanti a tutti. Non è l’unico azzurro che passa visto che al day2 ritroveremo anche Fabio Fedeli e Domenico Paparo, entrambi in top-10 con rispettivamente 189.600 e 166.800 chips.

Nella giornata di ieri si sono giocati altri due flight. Al Day1B si mette in mostra Federico Cerqua, regular di poker online, conosciuto col nickname di FPokerKK, che con 298.400 gettoni è al 2° posto del chipcount di giornata. Passano anche Danilo Colomba, Andrea Volpe e Lino Vavalle, tutti con poco più di 130K.

Infine nel day1C della serata trovano fortuna Andrea Zingrossi che imbusta 125.900 chips e Alice Sicconi, anche se la forte player azzurra, che già in passato si è messa in mostra in terra francese, sarà chiamata ad una grande rimonta, visto che riprenderà da corta con 13.800 chips.

Chipcount FPS

Ecco il chipcount azzurro del Main Event FPS al via del day2.

CHIPCOUNT AZZURRO

Federico Cerqua 298.400

Luca Moschitta 267,000

Fabio Fedeli 192,400

Domenico Paparo 166.800

Danilo Colomba 133.400

Andrea Volpi 131.900

Lino Vavalle 130.600

Andrea Zigrossi 125.300

Mikel Calo 79.000

Alice Sicconi 13.900