Poker Live 20 novembre 2023. Vediamo gli aggiornamenti sui tornei in corso in questi giorni in giro per l’Europa. L’indiano Sahil Chuttani porta a casa il Main Evento France Poker Series mentre Marcellon Maganiello sogna al King’s dove si gioca il final day dello Swiss Poker Open. Luigi Serafin si mette in mostra al IPO Master in Liechtenstein.

Poker Live 20 novembre 2023: Chuttani vince il France Poker Series

Iniziamo da Aix-en-Provence con la conclusione del €1.100 Main Event FPS, le France Poker Series non solo come formalità ma anche al tavolo finale, formato completamente da giocatori transalpini, ad eccezione dell’indiano Sahil Chuttani, ed è proprio lui a beffare tutti e a portare a casa titolo e prima moneta da €110.400. L’ultimo ad arrendersi è Sabry Ferhaou, runner up per €69.000 e a completare il podio troviamo Mickael Perez che incassa 50K tondi tondi.

Niente da fare per l’Italia con Luca Moschitta e Fabio Fedeli che escono di scena al sabato. Moschitta è eliminato al 34° posto per €2.320 di premio mentre Fedeli va più avanti, ma deve arrendersi in 21° posizione per €4.070. Fatale la mano con 8-8 dove l’azzurro va ai resti ma incappa nel J-J di Aygun.

FINALE MAIN EVENT FPS

1 Sahil Chuttani Inde 110 400€

2 Sabry Ferhaoui France 69 000€

3 Mickael Perez France 50 000€

4 Anthony Apicella France 38 000€

5 André Guedj France 29 000€

6 Samuel Bifarella France 22 200€

7 Fahd Boudaouine France 17 100€

8 Philippe Ktorza France 13 300€

Poker Live 20 novembre 2023: IPO Masters

Passiamo al GC Poker Room di Bendern nel Liechtenstein dove si sta giocando IPO Master, torneo da 1.100 franchi svizzeri di buy-in, che ha visto 215 entries per un montepremi da 215.000 Chf che supera il garantito da 200K per questo torneo organizzato da PkLive360 ed Euro Rounders.

Al termine delle 10 ore di gioco di domenica rimangono in corsa solo 14 giocatori, comandati dal chipleader Dritan Kaleci; lo svizzero ha imbustato più di 3.6 milioni in chips, davanti al tedesco BRANDSTIFTER e al giocatore di casa Karim Fricht.

Attenzione a Luigi Serafin che ripartirà dal 5° posto e ci prova. Non è l’unico italiano in corsa visto che al 12° posto risulta azzurro anche Roby Sun che però fa parte del quintetto di giocatori più corti, sotto al milione di chips.

CHIPCOUNT IPO MASTER

1 Dritan Kaleci Svizzera 3.655.000

2 “BRANDSTIFTER” Germania 3.015.000

3 Karim Fricht Liechtenstein 2.600.000

4 Andreas Mages Austria 2.375.000

5 Luigi Serafin Italia 2.140.000

6 Andreas Fröhli Austria 1.385.000

7 Milad Majidi Germania 1.320.000

8 Salih Atac Svizzera 1.295.000

9 Marcel Behrendt Germania 1.000.000

10 Christian Beck Austria 750.000

11 Marc Sen Svizzera 540.000

12 “Roby Sun” Italia 535.000

13 Peter Larem Germania 520.000

14 “DAMAGE” Svizzera 465.000

Marcello Manganiello ci crede allo Swiss Open

Passiamo al King’s Casino di Rozvadov dove non manca mai l’azione dei tornei live. Dopo le WSOPE è toccato allo Swiss Poker Open, con il €660 Main Event e €600.000 garantiti che ha richiamato 722 giocatori. Si gioca per una prima moneta da €101.000 e i primi sette classificati porteranno a casa anche i ticket da 10.350 euro per il Main Event WSOPE 2024.

La giornata di ieri riprendeva con 119 giocatori, già tutti a premio, e tra loro 8 azzurri. I primi ad uscire di scena sono stati Alessandro Ferrari, Enrico Iacopetta, Carmelo Rossi, “DADOME 23”, Luca Topazio e Biagio De Frino che incassano i premi minori. Ci credo invece Simone Pascucci che resiste fino al 17° posto per €3.275. Simopascu96 non riesce per un pelo a superare il taglio di giornata che lascia in gioco solo 16 players left, e tra loro attenzione Marcello Manganiello che con quasi 2 milioni in gettoni riprenderà dal 9° posto del chipcount, con già la sicurezza di avere in tasca almeno €4.200 di premio.

CHIPCOUNT SWISS OPEN

1 Zlatko Sunjic Croatia 5215000

2 MEXI007 Switzerland 4950000

3 Matei Alexandru Lupascu Romania 4070000

4 Mephisto Germany 3700000

5 Michal Mrakeš Czech Republic 2890000

6 BUNJO Croatia 2630000

7 Bogdan Alexandru Tilica Romania 2175000

8 Yann Laurent Frederic Lormel France 2055000

9 Marcello Manganiello Italy 1980000

10 Marius Alexandru Gicovanu Romania 1760000

11 Woody Wooodz Switzerland 980000

12 Claudiu Virgil Dobre Romania 775000

13 Luka Bojovic Serbia 770000

14 Glib Karpov Ukraine 735000

15 Marcus Armin Wolter Germany 715000

16 Riadh Ben Farhat France 705000