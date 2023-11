Poker Live 21 novembre 2023. Si sono conclusi i tornei in corso al King’s Casino di Rozvadov (Swiss Poker Open vinto da Marius Gicovanu, in foto by King’s) e alla alla GC Poker Room di Bendern nel Liechtenstein (IPO Master) senza vittorie per gli azzurri Marcello Manganiello e Luigi Serafin, che raggiungono entrambi i rispettivi tavoli finali senza riuscire a mettere le mani sulle prime monete.

Poker Live 21 novembre 2023: Swiss Poker Open Main Event

Iniziamo dal King’s Casino di Rozvadov con il final day del €660 Swiss Poker Open Main Event dove avevamo in corsa Marcello Manganiello. L’italiano sfiora il trionfo, ma deve arrendersi alla coppia rumena formata dal vincitore Marius Gicovanu e dal runner up Matei. Al primo va una moneta ricca da €111.350 mentre il 2° classificato si deve accontentare di €68.350. Manganiello torna invece a casa con un bel premio di €51.850, davanti a Mephisto, il tedesco che si nasconde dietro al nickname e che spesso troviamo protagonista ai tornei qui al King’s.

E’ invece MEXI007 a salvare la faccia alla Svizzera, come unico rappresentante del proprio paese in quello che dovrebbe essere il circuito svizzero, anche se è il primo a lasciare la compagnia, eliminato al 9° posto. Allo Swiss Open domina la Romania che oltre alla doppietta 1°-2° porta un terzo giocatore al tavolo finale, Bogdan Alexandru Tilica, out in 8° posizione.

FINALE SWISS POKER OPEN

1 Marius Alexandru Gicovanu Romania €111.350

2 MATEI Romania €68.350

3 Marcello Manganiello Italy €51.850

4 Mephisto Germany €42.350

5 Zlatko Sunjic Croatia €35.750

6 BUNJO Croatia €30.150

7 Michal Mrakeš Czech Republic €24.750

8 Bogdan Alexandru Tilica Romania €9.900

9 MEXI007 Switzerland €7.800

Poker Live 21 novembre 2023: IPO Master

Si è concluso anche IPO Master, torneo da €1.100 franchi svizzeri che ha richiamato 215 giocatori alla GC Poker Room di Bendern nel Liechtenstein. L’Italia portava Luigi Serafin al final day, un Serafin che riesce a raggiungere il tavolo finale, ma è sfortunato quando con A-A va all-in contro 8-8 di Atac Salih che trova un 8 al flop fatale per l’azzurro che esce di scena al 7° posto per 8.370 Franchi di premio.

La vittoria va a Marcel Behrendt che incassa 40.260 CHF dopo un deal con Dritan Kaleci al quale vanno 35.265 CHF mentre a completare il podio troviamo Andreas Fröhli per 22.080 CHF.

FINALE IPO MASTER

1 – Marcel Behrendt CHF 40.260

2 – Dritan Kaleci CHF 35.265

3 – Andreas Fröhli CHF 22.080

4 – Brandstifter CHF 17.760

5 – Salih Atac CHF 13.120

6 – DAMAGE CHF 9.930

7 – Luigi Serafin CHF 8.370

8 – Milad Majida Izadmousa CHF 5.910

9 – Andreas Mages CHF 4.660