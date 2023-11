Poker Live 27 novembre 2023. Nel weekend è stato assegnato il primo degli 8 ring delle WSOPC a San Remo. Al King’s lo Skill Poker Master arrivano al final day con 5 azzurri su 33 players left. C’è anche Alessio Isaia che oltre oceano è tra gli 83 players left al WPT Seminoles.

WSOPC San Remo: il primo ring va al cipriota Onofriou Antonios

In Liguria iniziano le WSOP Circuit con le WSOPC Sanremo con il primo degli 8 anelli che è stato assegnato nel fine settimana. Si è infatti concluso l’evento inaugurale della kermesse delle World Series of Poker Circuit, il €250 WSOPC Cup che è stato vinto dal cipriota Antonios Onofriou che incassa l’anello e la prima moneta da €30.300. Il migliore degli italiani è stato Sandro Onnis che ha chiuso in 8° posizione per €8.050.

FINALE EVENTO #1

1 Antonios Onofriou Cipro 30.300€

2 Victoria Ailloud Zoccali Francia 18.367€

3 Sacha Cohen Francia 12.000€

4 Sandro Onnis Italia 8.050€

5 Giorgio Fallara Italia 6.350€

6 Moulay Marhraoui Francia 5.350€

7 Vincenzo Ritrovato Italia 4.550€

8 Kenji Amoretti Francia 3.850€

9 Silvio Mascia Italia 3.250€

Ieri è iniziato anche l’evento #2, il €300 Mystery Bounty che al day1A ha visto 244 entries e solo in 29 hanno passato il taglio verso il day2. Il chipleader è Giuseppe Mazza che stacca tutti con 1.075.000 chips. In 2° posizione Olliver Estripeau è smaccatissimo con 718K.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #2

Giuseppe Mazza 1.075.000

Olivier Estripeau 718.000

Jasim Fadi 626.000

Gavin Kean 560.000

Jules Fernez 552.000

Davide Goffredo 487.000

Federico Pizzini 445.000

Jaques Bencheton 401.000

Romain Lechat 400.000

Roman Ulanov 376.000

Poker Live 27 novembre 2023: Skill Poker Master

Siamo arrivati all’epilogo del €290 Skill Poker Master Half Price €500.000 GTD, al King’s Casinò di Rozvadov con 33 players left e 5 di loro sono italiani. Il torneo ha chiuso con 1.976 entries raggiungendo i 500K garantiti. In 306 avevano raggiunto il day2, ma al termine della giornata rimangono in corsa 33 players left che hanno già assicurato un premio minimo di €1.750.

Si gioca per una prima moneta da €75.000 e i primi sette classificati si assicurano il Ticket da 10.350 per il Main Event WSOPE 2024. Il chipleader con quasi 10 milioni in gettoni è il lituano che si nasconde sotto il nickname di AC MILAN. Il primo dei 5 azzurri è Ivo Conci che con 2.925.000 chips è comunque fuori dalla top-10. Passano anche Salvatore Terdossi con 2.4 milioni, Christian D’Alessandro con 1.440.000 e più corti Corrado Martinelli e Giuseppe Codagnone rispettivamente con 930.000 e 780.000 chips.

CHIPCOUNT SPM

1 AC MILAN Lithuania 9900000

2 Joseph Kaspar Eiler Germany 8675000

3 Amiel Mosche Gamliel Switzerland 6810000

4 Günther S. Germany 6700000

5 Serge Pierre Chechin France 6435000

6 7andarr Slovakia 6335000

7 Luca Serret France 6050000

8 Ciprian Paunescu Romania 5430000

9 FIRE AT WILL Germany 5295000

10 Lyes Barbar Italy 4565000

11 Fausto Franco France 4400000

12 AVES Bulgaria 4370000

13 Baktasch Safi Germany 3730000

14 Karim Arbai Morocco 3690000

15 Francisc Voidoc Romania 3565000

16 JULIO Spain 3325000

17 Ivo Conci Italy 2925000

18 DT Germany 2625000

19 Stanislav Boch Czech Republic 2580000

20 Salvatore Terdossi Italy 2425000

21 Lífty Germany 2270000

22 David Taborsky Czech Republic 2250000

23 Mihail Casian Romania 1785000

24 Jaroslav Bartak Slovakia 1780000

25 Hugo Daniel Del Cerro Germany 1750000

26 Cristian D’Alessandro Italy 1440000

27 Cengiz Ozan Germany 1280000

28 Ion Cristian Manea Romania 1260000

29 Sebastian Andrzej Marzec Poland 1070000

30 Vladislav Khmelnitskiy Israel 1050000

31 Corrado Martinelli Italy 930000

32 Giuseppe Codagnone Italy 780000

33 BLEDT Germany 620000

Poker Live 27 novembre 2023: WPT Seminoles

Mentre gli occhi dell’Italia del poker sono fissi su San Remo e King’s, anche oltre oceano si sta giocando un torneo importante del World Poker Tour, il $3.500 WPT Seminole Rock’N’Roll Open che ha visto 1.447 iscritti e sono rimasti in 83 a contendersi la prima moneta da $752.000. Il chipleader è il brasiliano Silveira a 2 milioni, ma ci sono altri nomi importanti come: Kyle Julius (1,6M), Alex Foxen (1,45M), Chad Eveslage (1,12M), Alex Livingston (985k), Chance Kornuth (970k) ed Anthony Zinno (730k).

Anche l’Italia ci crede con Alessio Isaia. Il Fabbro ha grande esperienza anche se dovrà cambiare passo visto che con 400K è negli ultimi posti del chipcount (70°).