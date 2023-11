Poker Live 28 novembre 2023. Niente vittoria azzurra a Rozvadov dove si è concluso lo Skill Poker Master dove trionfa il francese Serge Chechin (in foto by King’s Resort). Continua il Bounty delle WSOPC San Remo con 35 azzurri su 90 players left. Brutto scoppio a 16 left per Alessio Isaia al WPT Seminole.

Poker Live 28 novembre 2023: WSOP Circuit San Remo

Al Casino di San Remo continua il 2° evento delle WSOP Circuit, il €300 Mystery Bounty che ha richiamato 746 iscritti e il 90 hanno passato il taglio. Al comando c’è il francese Giuseppe Mazza sul connazionale Hugo Frassino, ma subito dietro arriva una nutrita truppa azzurra, guidata da Alessandro Orsi, il migliore dei nostri al 3° posto con 828K. Sono in tutto 35 gli italiani che ritroviamo alla 2° giornata di gioco sui 90 left.

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Giuseppe Mazza-Baussemart Francia 1.075.000

2 Hugo Frassino Francia 932.000

3 Alessandro Orsi Italia 828.000

4 Giorgio Caputo Italia 756.000

5 Simone Pasi Italia 756.000

6 Daniele De Feo Italia 751.000

7 Davide Donaggio Italia 751.000

8 Ollivier Estripeau Francia 718.000

9 Rayane Vaci Francia 675.000

10 Claudio Di Giacomo Italia 639.000

CHIPCOUNT AZZURRO

Davide Goffredo 487k

Gianluca Cammarata 477k

Fabio Dalmasso 461k

Federico Pizzini 445k

Simone Demasi 430k

Massimo Viviani 376k

Maurizio Pasotti 373k

Lorenzo Arduini 342k

Manolo De Vecchis 341k

Rocco Criscio 340k

Enzo Giannasca 324k

Christian Pellero 323k

Giovanni Tirone 281k

Isidoro Tamburello 276k

Walter Barbini 264k

Alessandro Forno 252k

Sonny Rizzo 242k

Roberto Bianchi 242k

Dylan Falco 234k

Francesco Sabino 227k

Federico Bileddo 218k

Michele Napoli 216k

Davide Clodomiro 216k

Vincenzo Ritrovato 126k

Paolo Barone 124k

Manlio Gasparotto 120k

Barbara Pastorello 78k

Daniele Barbera 24k

Francesco Biribao 1k

Poker Live 28 novembre 2023: Skill Poker Masters

Niente vittoria azzurra al King’s Casino dove si è conclusa la seconda edizione dello Skill Poker Masters con il €290 Skill Poker Masters Half Price da 500K garantiti. La giornata conclusiva riprendeva con 33 players left, e tra loro 6 azzurri. Il primo dei nostri a mollare il colpo è Christian D’Alessandro (29° per €1.725 di premio), Corrado Martinelli (28°, €1.725), Salvatore Terdossi (25°, €2.025), Ivo Conci (19°, €2.850) e Giuseppe Codognone (18°, €2.850).

Le speranze italiane sono tutte riposte su Lyes Barbar che arriva al tavolo finale, e procede fino al 4° posto per un premio da €22.400. Barbarizzando si ferma ai piedi di un podio che vede Ciprian Paunescu sul gradino basso, mentre il runner up è il tedesco Baktasch Safi. La vittoria da €75.500 va al francese Serge Pierre Chechin.

FINALE MAIN EVENT SPM

1 Serge Pierre Chechin France € 85.850

2 Baktasch Safi Germany € 53.850

3 Ciprian Paunescu Romania € 40.850

4 Lyes Barbar Italy € 32.750

5 Amiel Mosche Gamliel Switzerland € 27.850

6 David Taborsky Czech Republic € 23.650

7 Lífty Germany € 10.200

8 AC MILAN Lithuania € 7.200

9 Joseph Kaspar Eiler Germany € 5.549

A Rozvadov c’è comunque gloria per gli azzurri anche negli eventi di contorno. Al €550 Deep Roller abbiamo 147 entries, e vince il marocchino MED che incassa €12.392 dopo un deal a quattro dove figura anche il regular italiano, Marco Di Persio, che incassa più di 11 mila euro. Tavolo finale anche per Giuseppe Trapani al 5° posto e per Franco Pau dietro di lui.

Si è giocato anche il Closer con 125 entries. Anche qui ci sfugge load vittoria da €4.099 che va all’ucraino Yevhen, ma dietro c’è un tris tutto azzurro con ERIKNITRO Campanile, Simone Pascucci e Salvatore Terdossi.

Alessio Isaia scoppiato a 16 left del WPT Seminole

Sfortunato Alessio Isaia che riprendeva dal fondo del chipcount nel $3.500 WPT Seminole ma era riuscito a risalire fino a 16 players left, con in ballo una prima moneta da 752 mila dollari. Purtroppo il Fabbro viene scoppiato quando finisce ai resti con A-K, dominante sul A-Q a quadri di Alejandro Gonzalez che floppa colore ed elimina l’azzurro in 16° posizione per $34.850 di premio.

Al termine della giornata dal Seminole Hard Rock Cafè & Casinò di Hollywood in Florida, rimangono in corsa proprio 15 giocatori, con Istvan Briski chipleader a quasi 12 milioni in gettoni.

TOP-10 CHIPCOUNT

Istvan Briski 11,875,000

Sandy Sanchez 9,575,000

Rayan Chamas 7,925,000

Matt Bond 7,575,000

Alejandro Gonzalez Olaechea 7,150,000

Fred Goldberg 3,750,000

Darryll Fish 3,650,000

Gergely Kulcsar 3,550,000

Niko Koop 3,475,000

Jason Sagle 3,025,000