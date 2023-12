WSOPC San Remo 5 dicembre 2023. Niente gioia per gli azzurri, l’anello più importante delle WSOP Circuit, quello del Main Event, finisce al dito di Georgios Tsouloftas. Intanto negli States è iniziata la finale del World Poker Tour, con Michael Rossitto che ha centrato il primo evento per $340.000 incassati. In copertina i protagonisti del final table (foto by Texapoker).

WSOPC San Remo 5 dicembre 2023: vince Georgios Tsouloftas

E’ Georgios Tsouloftas a vincere l’anello più ambito, quello del €1.000 Main Event WSOPC Sanremo, torneo che ha richiamato 906 iscritti per un montepremi da €720.000, diviso tra i migliori 135 ITM, con una prima moneta da €120.000, il più importante successo nella carriera di Tsouloftas che arriva a 850K vinti in carriera e porta a casa il ring WSOPC.

Beffato Flaviano Cammisu che si arrende al 2° posto, poi troviamo Andrea Shehadeh che completa il podio per poco più di 50K di premio. Ai piedi del podio Dennis Karakashi che proprio qui a San Remo, una decina d’anni fa, vinse un Wpt National. Si ferma al 5° posto Alessandro Orsi che iniziava il final day da chipleader tra i 24 players left, ma non riesce a completare l’opera.

WSOPC San Remo 5 dicembre 2023: risultati finali

FINAL TABLE MAIN EVENT WSOPC SAN REMO

1° Georgios Tsouloftas 120 000 €

2° Flaviano Cammisuli 76 036 €

3° Andrea Shehadeh 50 300 €

4° Dennis Karakashi 35 300 €

5° Alessandro Orsi 26 300 €

6° Said Tahar 20 800 €

7° Estripeau Ollivier 17 100 €

8° Naspetti Brando 14 300 €

9° Cognet Leo 12 000 €

10° Gutty Mykhailo 10 050 €

WPT World Championship: apre Michael Rossitto

A Las Vegas è iniziata l’importante kermesse che chiude la stagione del World Poker Tour, ed è iniziata alla grande per Michael Rossitto. Il giocatore americano, di chiare origini italiane, porta a casa il $600 Opening Event WPT World Championship, un torneo che ha richiamato una valanga di giocatori, con ben 4.960 entries al Wynn Casinò per questo primo evento.

La vittoria vale una prima moneta da $340,698 per Rossitto che si accorda con Brian Baker con un deal. Al runner up vanno $268,559 di premio. Completa il podio Lawrence Chow che porta a casa $186.493.

FINALE EVENTO #1 WPT CHAMPIONSHIP

1st: Michael Rossitto – $340,698*

2nd: Brian Barker – $268,559*

3rd: Lawrence Chow – $186,493

4th: Alex Britton – $143,927

5th: Paul Hizer – $110,888

6th: David Wintersberger – $84,477

7th: Meraf Tedla – $63,479

8th: Florin Iacoban – $46,640

9th: Jai Davenport – $33,372

Vi segnaliamo che alle Bahamas sono iniziate le WSOP Paradise 2023. Saremo più precisi nei prossimi giorni, ma intanto vi segnaliamo che nell’Event #2: $1,500 Millionaire Maker, che metteva in palio 1 milione di dollari pari pari, ha vinto il brasiliano Allan Mello che ha battuto l’ucraino Nazar Buhaiov nel testa a testa finale, per un torneo che ha richiamato 3,496 entries per un montepremi superiore a $5.2 milioni.