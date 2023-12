Poker Live 11 dicembre 2023. Alle Bahamas è iniziato il Main Event WSOP Paradise con un Mustapha Kanit subito eccezionale. Intanto Erik Seidel (in foto) vince l’High Roller da 50K ed entra nel club dei giocatori che possono vantare 10 braccialetti. Continua l’azione dal Wynn Casino di Las Vegas col WPT Championship, e un WPT Prime da record con più di 10 mila iscritti e un Dario Marinelli in piena corsa.

Poker Live 11 dicembre 2023: Event #6: $3,000 No-Limit Hold’em 6-Handed

Iniziamo dal Event #6: $3,000 No-Limit Hold’em 6-Handed delle World Series of Poker Paradise dall’Atlantis Resort alle Bahamas. Il torneo ha richiamato 755 giocatori per un prize pool da $2,265,000 e una prima moneta da $424,500 vinta dal bulgaro Boris Kolev che porta a casa anche il mitico braccialetto d’oro delle WSOP dopo aver superato Daniel Nelson nel testa a testa finale.

FINALE EVENTO #6

1 Boris Kolev Bulgaria $424,550

2 Daniel Neilson Australia $259,100

3 Fabian Bernhauser Austria $177,000

4 Mark Burford United States $123,200

5 Cristian Nagaki United Kingdom $87,300

6 Jeremy Izquierdo France $63,100

Poker Live 11 dicembre 2023: Event #7: $50,000 Super High Roller

Passiamo al Event #7: $50,000 Super High Roller che vede entrare un giocatore storico del poker mondiale (che infatti fa già parte della Poker Hall Of Fame), Erik Seidel che con questa affermazione, porta a casa $1.704.400 di premio dopo aver superato l’agguerrita concorrenza di un field da 137 iscritti, e soprattutto il 10° braccialetto WSOP in carriera. Questo fa entrare Seidel nell’esclusivo Club-10 con giocatori del calibro di Phil Hellmuth, Doyle Brunson, Johnny Chan e Phil Ivey.

FINALE EVENTO #7

1 Erik Seidel United States $1,704,400

2 Seth Gottlieb United States $1,052,800

3 Orpen Kisacikoglu Turkey $778,300

4 Jason Koon United States $582,100

5 Koichi Chiba Japan $440,500

6 Alex Foxen United States $337,300

7 Jonathan Jaffe United States $261,400

8 Adrian Mateos Spain $205,000

Poker Live 11 dicembre 2023: Event #10: $5,000 Main Event Championship

E’ iniziato anche l’atteso Event #10: $5,000 Main Event Championship. Al day1A abbiamo 657 iscritti e tra loro un ottimo Mustapha Kanit che accellera nel finale di giornata in zona bolla, che costruisce uno stack di 1.039.000 gettoni che gli permettono di chiudere al 4° posto del chipcount, davanti ad un certo Chino Rheem. Il migliore di giornata è stato Marian Farcas con 1.3 milioni.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1A

1 Marian Farcas Romania 1,374,000 115

2 Wei-Hsun Lu Taiwan 1,257,000 105

3 Connor Rash United States 1,119,000 93

4 Mustapha Kanit Italy 1,039,000 87

5 Chino Rheem United States 999,000 83

6 Ioannis Angelou-Konstas Greece 940,000 78

7 Joseph Lebrun United States 884,000 74

8 Ratharam Sivagnanam Canada 830,000 69

9 Sean Troha United States 749,000 62

10 Alan Khoo Singapore 727,000 61

Altri 515 iscritti al day1B che uniti al day1A, ma anche agli 833 giocatori che hanno scelto di fare il flight online su GGpoker, si arriva a 2.055 entries che permettono di superare il garantito da 15 milioni di dollari. Il migliore di giornata è il canadese Jeffrey Trudeau che imbusta 924K. Tra gli italiani in gioco scorgiamo Jacopo Achille e Gennaro Proscia che però risultano eliminati durante la giornata.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1B

1 Jeffrey Trudeau Canada 942,000

2 Gary Thompson Ireland 840,000

3 Mario Mosboeck Austria 825,000

4 Jaesung Lee South Korea 771,000

5 Drew O’Connell United States 768,000

6 Andrei Boghean Romania 725,000

7 Vitor Dzivielevski Brazil 682,000

8 Jack Germaine United Kingdom 599,000

9 Emilien Pitavy France 587,000

10 Patrick Lauber United Kingdom 583,000

WPT Prime Championship, un successo esagerato

Si sono conclusi nel fine settimana i flight iniziali del $1.100 WPT Prime Championship che fa da aperitivo al gran finale del WPT Championship 2023 dal Wynn Casino di Las Vegas e che aperitivo, visto che i 4 giorni iniziali hanno richiamato 10.512 giocatori che hanno permesso di superare i $10 milioni di Prize pool, raddoppiando il garantito da $5 milioni che era stato pensato per il finale del circuito secondario del World Poker Tour, il Prime. Al vincitore andrà una prima moneta da $1,386,280. Ecco tutti i numeri di questo evento:

Wpt Prime Championship

Guarantee: $5,000,000

Entries: 10,512

Prize Pool: $10,196,640

Iscritti Day1

1A – 1,636

1B – 2,198

1C – 2,921

1D – 3,757

Final Table Payouts:

1st – $1,386,280*

2nd – $910,000

3rd – $675,000

4th – $505,000

5th – $380,000

6th – $290,000

Al day2 riprenderanno la corsa in tutto 1.309 giocatori, già a premio e tra loro Dario Marinelli che è stato il 4° migliore del day1D, ma nel resoconto di domani cercheremo di essere più precisi nel rintracciare eventuali italiani in gioco, come Alessio Isaia che abbiamo visto essere a Las Vegas per questa kermesse di cui ha giocato i primi Side event, senza grande fortuna.