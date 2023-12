EPT Praga 12 dicembre 2023. Antonino Venneri si arrende al 9° posto al Main Event Eureka e il 9° posto è anche il miglior piazzamento azzurro al High Roller con Michele Nizzardelli. Intanto è iniziato l’atteso Main Event con un day1A che ha visto passare 7 azzurri, e Claudio Di Giacomo è il migliore dei nostri e gli appassionati azzurri dovranno fare attenzione anche al tavolo finale del Mystery Bounty con Enrico Camosci (in foto).

EPT Praga 12 dicembre 2023: €1.100 Main Event Eureka Poker Tour

Iniziamo dal €1.100 Main Event Eureka Poker Tour, ci eravamo lasciati ieri con un final table pronto per essere giocato, e in corsa anche un italiano, Antonino Venneri che riprendeva dalla 6° posizione, ma è sfortunato ed è il primo eliminato in 9° posizione per €45.400 di premio quando con 10-10 finisce ai resti su Flop 8-5-3, chiamato da Remigiusz Wyrzykiewicz che lo elimina con A-A.

Il polacco sarà poi protagonista fino al heads up conclusivo ma deve lasciare il passo all’austriaco Alexander Tkatschew che incassa la prima moneta da €511,710. Completa il podio il rumeno Catalin Moraru per 219K di premio, al torneo dai record al quale hanno partecipato 4.403 giocatori, e che fa da apripista alla kermesse dell’European Poker Tour.

FINALE EUREKA MAIN EVENT

1 Alexander Tkatschew Austria € 511,710

2 Remigiusz Wyrzykiewicz Poland € 306,790

3 Catalin Moraru Romania € 219,120

4 Miroslav Forman Czechia € 168,570

5 Eduardo Pereira Portugal € 129,680

6 Ercan Atmaca Netherlands € 99,750

7 Viktor Jensen Sweden € 76,720

8 Radek Jantos Czechia € 59,010

EPT Praga 12 dicembre 2023: €2.200 High Roller Eureka Poker Tour

Gli azzurri ieri erano stati protagonisti anche al €2.200 High Roller Eureka Poker Tour, con un day2 che riprendeva con 17 italiani in corsa e tutti a premio, ma nessuno riesce a fare meglio del 9° posto di Michele Nizzardelli che incassa €43.300 di premio. Buone prove anche per Eugenio Sanchioni e Luigi D’Alterio, rispettivamente al 14° e al 17° posto.

PAYOUT AZZURRO

9 Michele Nizzardelli €43,300

14 Eugenio Sanchioni €23,100

17 Luigi D’Alterio €19,240

48 Giovanni Petroni €7,550

57 Giorgio Donzelli €6,560

60 Marco Regonaschi €6,560

62 Michele Guerrini €6,560

77 Nicola Grieco €5,700

110 Francesco Delfoco €4,970

116 Giuseppe Ditaranto €4,970

117 Giovanni Logarzo €4,970

137 Domenico Cancro €4,310

154 Simone Alessi €3,750

161 Ermanno Di Nicola €3,750

166 Giuliano Bendinelli €3,750

172 Andrea Crobu €3,750

221 Umberto Ruggeri €3,260

In palio una prima moneta da €474,510 che sono ancora in 4 a contendersi, con Grzegorz Kozieja al comando del chipcount, quindi Polonia protagonista anche qui, ma attenzione ad un giocatore importante ed esperto come il brasiliano Bruno Volkmann.

CHIPCOUNT HIGH ROLLER EUREKA

1 Grzegorz Kozieja Poland 21,800,000

2 Safwane Bahri France 10,050,000

3 Bruno Volkmann Brazil 7,575,000

4 Jason Wheeler USA 4,900,000

Al via il Main Event EPT Praga

Nella giornata di ieri ha preso il via anche il €5.300 Main Event EPT Praga con un day1A da 412 iscritti e in 131 hanno passato il taglio. Tra loro ci sono sette italiani, con Claudio Di Giacomo il migliore della truppa azzurra con 162K, davanti a Stefano Puccilli che è staccato con 92K. C’è anche Giuliano Bendinelli che passa al day2 con 42.000 gettoni. Il più corto dei nostri è Vanni Losi con 31.500 chips.

Al comando del chipcount troviamo il portoghese Joao Mestre con 359K, davanti a Yulian Bogdanov e a Cheng Zhao, gli unici giocatori sopra i 300K, con Enzo Vito (giocatore di chiari origini italiane ma inglese) che è al 4° posto con 280K, davanti a Steve O’Dwyer con 251K. La star irlandese si è già messo in mostra nei primi tornei qui all’EPT di Praga dove sembra davvero voler fare bene.

TOP-10 CHIPCOUNT MAIN EVENT DAY1A

1 Joao Mestre Portugal 359,000

2 Yulian Bogdanov Bulgaria 315,000

3 Cheng Zhao China 306,500

4 Enzo Vito United Kingdom 280,000

5 Steve O’Dwyer Ireland 251,500

6 Pawel Krol Poland 250,500

7 Ka Kwan Lau Spain 250,000

8 Marcos Thielke Spain 239,500

9 Gonzalo Veiga Spain 237,000

10 Patrik Jaros Czech Republic 209,000

CHIPCOUNT AZZURRO

Claudio Di Giacomo 162.500

Stefano Puccilli 96.000

Umberto Ruggeri 86.500

Egidio Salandi 71.000

Candido Cappiello 44.000

Giuliano Bendinelli 42.000

Vanni Losi 31.500

Gli altri tornei: Adamszki vince il Super HR, Camosci al tavolo finale del Mystery

Passiamo al €50,000 Super High Roller, torneo dal buy-in pesante che ha raccolto la modesta adesione di 23 giocatori, e il migliore è stato Tamas Adamszki in un dominio ungherese visto che ha vinto il testa a testa finale contro il connazionale Laszlo Bujtas mentre al 3° posto c’è l’olandese Teun Mulder. Solo 4 le posizioni ITM chiude dal giapponese Tsugunari Toma.

FINALE SUPER HIGH ROLLER

1 Tamas Adamszki Hungary €394,670*

2 Laszlo Bujtas Hungary €386,360*

3 Teun Mulder Netherlands €200,800

4 Tsugunari Toma Japan €133,900

A noi interessa maggiormente il €10,200 Mystery Bounty iniziato ieri. Anche questo torneo non ha brillato per iscrizioni (56), ma si è comunque formato un montepremi di €263,200, con una prima moneta da €80,300, più le taglie. La prima giornata è terminata con gli 8 giocatori a premio che si sfideranno oggi per la vittoria finale, e tra loro uno dei massimi esponenti azzurri del poker a livello internazionale, Enrico Camosci che con 710K riprenderà da metà chipcount al 4° posto e che ha già garantito un premio minimo di €10.550.

Comanda l’ucraino Oleg Vasylchenko mentre l’ultimo eliminato di giornata, e quindi uomo bolla, è stato l’ambassador di Pokerstars in Argentina, Alejandro Lococo, e poco prima era uscito un altro ambassador, il canadese Parker Talbot.

CHIPCOUNT MYSTERY BOUNTY

1 Oleg Vasylchenko 1,665,000

2 Elias Gutierrez 1,105,000

3 Dimitar Danchev 810,000

4 Enrico Camosci 710,000

5 Antoine Labat 400,000

6 Marcelo Bonanata 390,000

7 Masato Kashiwabara 320,000

8 Paul Newey 200,000