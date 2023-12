Poker Live 12 dicembre 2023. Le WSOP Paradise continuano con il Main Event che ha archiviato il day1C e alle Bahamas si è concluso l’Ultra High Roller con Oya che ha battuto Jason Koon. Intanto a Las Vegas si arriva al day3 del WPT Prime Championship (foto by Wpt.com) con 128 players left, e tra loro il nostro Zlatin Penev.

Poker Live 12 dicembre 2023: WSOP Paradise Main Event

Nella notte, all’Atlantic Resort delle Bahamas, si è giocato il day1C del $5,000 Main Event Championship WSOP Paradise. Ieri si è messo in mostra il nostro Musta, questa volta si segnala la presenza di Davide Suriano che però non rientra tra i 98 players left che hanno superato il taglio del terzo flight, e risulta tra gli eliminati.

Il migliore della giornata, con 1.1 milioni in chips, è l’ucraino Serhii Holodiuk che stacca di poco l’austriaco Ljubomir Josipovic, ma sono molto vicini anche Yoo Sin Kang e Rayan Chamas. Ottima prima giornata anche per un big come Timothy Adams che chiude ampiamente in top-10. Il torneo ha raggiunto i 1.172 iscritti e al day2 ne sono passati 176.

TOP-10 CHIPCOUNT MAIN EVENT DAY1C

Serhii Holodiuk 1,185,000

Ljubomir Josipovic 1,158,000

Yoo Sin Kang 1,110,000

Rayan Chamas 1,103,000

Ignacio Moron 932,000

Nicholas Unaro 914,000

Renji Mao 860,000

Timothy Adams 826,000

Troy Quenneville 802,000

Kevin Martin 767,000

Poker Live 12 dicembre 2023: Ultra High Roller

Masashi Oya batte un mostro sacro come Jason Koon nel testa a testa finale del Event #9: $100,000 Ultra High Roller Championship, e questa è già una bella soddisfazione personale, ma siamo certi che il giapponese sia rimasto soddisfatto anche dal mitico braccialetto d’oro delle World Series of Poker, e soprattutto dalla prima moneta da $2,940,000 che ha intascato dopo aver battuto Koon nel testa a testa finale. Il runner up porta comunque a casa $1.817.000 in un torneo che ha visto la presenza di 111 giocatori.

FINALE ULTRA HIGH ROLLER

1st Masashi Oya Japan $2,940,000

2nd Jason Koon United States $1,817,000

3rd Leon Sturm Germany $1,322,000

4th Quan Zhou China $976,000

5th Nick Schulman United States $731,000

6th Ivan Luca Argentina $555,000

7th Ben Heath United Kingdom $430,000

8th Danny Tang Hong Kong $336,000

WPT Championship: Zlatin Penev passa al day3 del Prime

Continua il $1.100 WPT Prime Championship dal Wynn Casino di Las Vegas e al termine del day2 abbiamo 128 players left. Tra loro Zlatin Penev, il bulgaro azzurro che si è consacrato in questa stagione con le vittorie IPO e anche una grande cavalcata alle WSOP, sempre qui a Vegas dove è stato tra i migliori dell’ultima spedizione azzurra, e dove sembra tornato per provare il colpaccio al gran finale del WPT Prime, che fa parte del WPT Championship.

Si gioca per una prima moneta da $1,386,280 in questo torneo che ha richiamato una marea di giocatori, e i 128 left sono tutti già ampiamente a premio per un minimo di $6,060. Penev riprenderà con 2,875,000 gettoni al tavolo 233. Vediamo il redraw di bulgaro98 che dovrà stare attento a Steve Karp, bello pieno sopra 6 milioni che gli permettono di essere anche nella top-10 del chipcount generale.

233-1: Steve Karp – 6,175,000

233-2: William Mical – 1,525,000

233-3: Jeremy Pappano – 800,000

233-4: Bryan Johnson – 1,600,000

233-5: Phillip Penn Sr. – 3,850,000

233-6: Zlatin Penev – 2,875,000

233-7: Jesse Yaginuma – 2,150,000

233-8: Connor Drinan – 1,625,000

Calvin Anderson è il chipleader con più di 10 milioni di gettoni, davanti a due giocatori molto noti nel circuito del World Poker Tour, Valeriy Pak che ha vinto un WPT Deepstack e Mukul Pahuja che è stato giocatore dell’anno.

TOP-10 CHIPCOUNT

Calvin Anderson 10,750,000

Valeriy Pak 10,150,000

Mukul Pahuja 9,375,000

Valentyn Shabelnyk 9,000,000

Yuebin Guo 8,600,000

Daniel Lowery 8,150,000

Adam Dunkle 8,100,000

Michael Clough 7,400,000

Aaron Pinson 7,050,000

Steve Karp 6,175,000

TOP-10 PAYOUT

1 $1,386,280

2 $910,000

3 $675,000

4 $505,000

5 $380,000

6 $290,000

7 $225,000

8 $173,000

9 $135,850

10 $135,850

Intanto si è concluso un altro evento del festival di fine anno del WPT, il $2.200 WPT World Championship 8-Game Championship che è stato vinto da un nome eccellente, quello di Mike Leah che porta a casa la prima moneta da $78,841 dopo aver battuto Luigi Santoro in una mano di No Limit Hold’em, Per il runner up c’è un premio da $48.676, poi abbiamo Caleb Shumard davanti a due big come Dzmitry Urbanovich e David “Bakes” Baker.

FINALE 8-GAME

1 – Mike Leah – $78,841

2 – Luigi Santoro – $48,676

3 – Caleb Shumard – $34,018

4 – Dzmitry Urbanovich – $25,258

5 – David “Bakes” Baker – $18,688

6 – Alan Myerson – $14,016

7 – Matt Vengrin – $10,950