Poker Live 14 dicembre 2023. Alle Bahamas si interrompe il sogno di Achille Jacopo Olivieri e Mustapha Kanit, entrambi eliminati durante il day3 del Main Event WSOP Paradise. Intanto a Las Vegas si accende il Main Event WPT Championship e siamo al tavolo finale del WPT Prime.

Poker Live 14 dicembre 2023: Main Event WSOP Paradise

I sogni di gloria degli italiani all’Atlantis Resort, dove è in corso il $5.300 Main Event delle WSOP Paradise, si infrangono durante il day3 che riprendeva con 59 players left a caccia della prima moneta da 2 milioni di dollari, e già ampiamente a premio visto che parliamo di un torneo che ha richiamato la bellezza di 3.010 giocatori, superando i $15 milioni garantiti.

Il primo azzurro a mollare è Mustapha Kanit che chiude la sua corsa in 46° posizione per $47.500 di premio. Musta va ai resti con A-J e trova il call di Renij Mao con 4-4 per un classico Coin Flip, ma un 4 sul board elimina l’italiano.

L’altro azzurro, che aveva giocato un grande day2, è Jacopo Achille Olivieri che però durante la terza giornata parte bene ma poi cala, fino ad uscire al 18° posto, un piazzamento che vale comunque un bel premio da $90.000. Olivier va ai resti con K-J e viene chiamato dalla star portoghese, Rui Sousa, che non gli lascia scampo con Q-Q che reggono.

Il torneo continua fino a lasciare in gioco solo 7 players che si ritroveranno per il tavolo finale, con lo stesso Sousa al 4° posto mentre il chipleader è Daniel Neilson. Tra i più corti c’è anche Matt Glantz che è forse il nome più noto ancora in gioco.

FINAL TABLE MAIN EVENT

1 Daniel Neilson 37.400.000

2 Gabriel Schroeder 28.000.000

3 Stanislav Zegal 28.000.000

4 Rui Sousa 20.700.000

5 Michael Sklenicka 16.000.000

6 Matt Glantz 15.500.000

7 Montgomery McQuade 4.900.000

Poker Live 14 dicembre 2023: 6-Handed e Flip & Go WSOP Paradise

Sono rimasti solo in 4 a giocarsi il $10,000 High Roller 6-Handed, quindicesimo evento della kermesse delle World Series of Poker dalle Bahamas. Al comando c’è il cinese Dong Chen sulla coppia francese formata da Thomas Santerne e Jean-Noel Thorel, poi più corto troviamo il giocatore più importante ancora in corsa, Mike Watson. Si gioca per una prima moneta da $411,659 e l’ultimo eliminato di giornata è stato Jin Hoon Lee al 5° posto per $98.564, col coreano che deve arrendersi alla possibilità del bis di braccialetti.

Approposito di giocatori importanti, il russo Artur Martirosian vince il 2° braccialetto in carriera portando a casa il torneo $800 Flip & Go, un torneo particolare dove si parte con una mano di pineapple al buio che ha lasciato in gioco 96 players sui 767 che hanno partecipato a questo torneo. Per Martirosian, regular di GG poker, la poker room che ha sponsorizzato questo torneo e messo in palio anche bonus extra, c’è un premio da $110,591.

FINALE FLIP & GO

1 Artur Martirosian Russia $110,591

2 Dongwuk Moon South Korea $70,000

3 Yuzhou Yin China $50,800

4 Sunghak Lee South Korea $36,700

5 Juan Baraza Spain $25,800

6 Masashi Oya Japan $19,500

7 Adam Swan United States $14,200

8 John Armbrust United States $11,200

WPT Championship: continua lo spettacolo al Wynn

Al Wynn Casino di Las Vegas continua l’appuntamento di fine anno del World Poker Tour. Siamo arrivati a formare il tavolo finale da 6 giocatori al $1.100 WPT Prime Championship, torneo che ha richiamato una valanga di giocatori, e che mette in palio una prima moneta da $1,386,280. E’ Mukul Pahuja a chiudere la giornata con la sua eliminazione al 7° posto per $225.000. Ecco il tavolo finale che riprenderà con Jay Lu chipleader su Calvin Anderson che ha giocato un grande torneo sempre al vertice.

CHIPCOUNT FINAL TABLE WPT PRIME

Jay Lu 123,200,000

Calvin Anderson 99,500,000

Bob Buckenmayer 76,000,000

Jon Glendinning 44,400,000

Valeriy Pak 39,700,000

Aaron Pinson 38,600,000

Continua anche l’atteso $10.000 WPT Championship con un day1B che ha registrato altri 730 ingressi e in 256 passano al day2. Al momento il numero degli entries è già arrivato a 1,339 giocatori, ma ci sono ancora due flight iniziali da giocare. Nella giornata di ieri il migliore è stato Peter Neff che ha chiuso ad un passo dai 900K in chips. Non risultano italiani in gioco.

TOP-5 CHIPCOUNT WPT CHAMPIONSHIP DAY1B

1. Peter Neff – 899,000 (150 bb)

2. Kharlin Sued – 735,000 (123 bb)

3. Colton Blomberg – 704,000 (117 bb)

4. Asher Neaman – 684,000 (114 bb)

5. Ankit Ahuja – 652,000 (109 bb)

6. Eli Berg – 648,000 (108 bb)

Si è concluso il $2,200 WPT World Championship HORSE, ed è stato davvero un finale intenso visto che nel testa a testa conclusivo si sono affrontati due big come Maxx Coleman e John Monette. L’ha spuntata il primo che incassa anche un premio da $60,240.

FINALE WPT HORSE

1 Maxx Coleman $60,240

2 John Monnette $41,115

3 James Davis $30,460

4 Jake Liebeskind $22,576

5 Phillip Penn $16,715

6 Joe Brindle $12,404

7 Adam Friedman $9,271

8 John Zaleski $7,070

9 David Bakes Baker $5,505

10 Derek Hanauer $4,575