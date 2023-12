Poker Live 15 dicembre 2023. Si chiudono i battenti sull’Atlantis Resort alle Bahamas, con le prime WSOP Paradise che si sono concluse con un altra vittoria tedesca, quella del qualificato online Stanislav Zegal. Intanto al Wynn Casino di Las Vegas continua lo spettacolare WPT Championship con Chance Kornuth (in foto by wpt) protagonista del day1C al Main Event.

Poker Live 15 dicembre 2023: Main Event WSOP Paradise

Le WSOP Paradise si avviano alla chiusura dei battenti visto che si è concluso il primo Main Event delle World Series of Poker alle Bahamas che è stato subito un successo visto che ha richiamato 3.010 entries. E’ ancora la Germania a trionfare, questa volta con un qualificato online che porta a casa il braccialetto d’oro e la prima moneta da $2.000.000, ovvero Stanislav Zegal che ha battuto il ceco Michael Sklenicka nel testa a testa finale, poi abbiamo l’australiano Daniel Neilson a completare il podio.

Alle sue spalle Matt Glantz che è anche il primo degli americani classificati col suo 4° posto. In 5° posizione Rui Sousa era uno dei giocatori più noti e quotati per la vittoria finale, si deve accontentare di un 5° posto comunque da 510K dollari di premio.

FINALE MAIN EVENT

1st Stanislav ZegalGermany$2,000,000

2nd Michael Sklenicka Czech Republic $1,200,000

3rd Daniel Neilson Australia $900,000

4th Matt Glantz United States $685,000

5th Rui Sousa Portugal $510,000

6th Gabriel Schroeder Brazil $400,000

7th Montgomery McQuade United Kingdom $300,000

8th Luke Graham United States $250,000

Poker Live 15 dicembre 2023: gli altri tornei WSOP Paradise

Ieri erano tornati in 4 per completare un lunghissimo $10,000 High Roller 6-Handed e il braccialetto d’oro, assieme alla prima moneta da $411.659, va al cinese Dong Chen che batte il francese Thomas Santerne in heads up. Francia protagonista anche con Jean-Noel Thorel a completare il podio davanti a Mike Watson che era senza dubbio il giocatore più accreditato, ma è stato il primo ad uscire.

FINALE 6-HANDED

1 Dong Chen China $411,659

2 Thomas Santerne France $254,417

3 Jean-Noel Thorel France $182,188

4 Mike Watson Canada $132,800

5 Jin Hoon Lee Korea $98,564

6 Zhewen Hu China $74,512

Si è concluso anche il $10,000 PLO Championship che ha visto la partecipazione di 104 giocatori e il migliore è stato Dante Goya che ha battuto Jim Collopy nel testa a testa finale. Per il brasiliano c’è una prima moneta da $277,700 e il primo braccialetto WSOP in carriera.

FINALE PLO CHAMPIONSHIP

1 Dante Goya Brazil $277,700

2 Jim Collopy United States $171,200

3 Bryce Yockey United States $120,900

4 James Casement United States $87,600

5 Gavin Andreanoff United Kingdom $65,100

6 Yuriy Anisimov Russia $49,800

7 Isaac Haxton United States $39,100

8 Josh Arieh United States $31,700

Dall’Atlantis Resort chiudiamo con il $2,000 The Closer Turbo Bounty, un torneo a cui hanno partecipato 406 giocatori, e il migliore è stato il portoghese Bernardo Neves, anche lui al primo bracciale, senza dimenticare il premio da $166.000.

FINALE CLOSER

1 Bernardo Neves Portugal $166,000

2 Archibald Seaton United Kingdom $101,000

3 Aria Shahi Canada $69,500

4 Lucas Aleandri Argentina $48,800

5 Natasha Mercier Lebanon $35,000

6 Andrei Plotnikov Russia $25,600

7 Steve Desjarlais Canada $19,100

8 Aleksandr Zubov Russia $14,500

9 Hyungyu Park Korea $11,300

WPT Championship: day1C del Main Event

Nella notte al Wynn Casino di Las Vegas si è giocato il day1C del WPT World Championship, torneo da 10 mila dollari di iscrizione, che solo nella giornata di ieri ha visto 973 entries. In 360 hanno superato il taglio, e tra loro non risulta Phil Hellmuth, che è partito in fretta e furia dalle Bahamas, dove era impegnato alle WSOP Paradise, per non perdere questo torneo a cui partecipano praticamente tutti i big americani.

Al comando del chipcount troviamo Kyle Ho con 1.2 milioni in gettoni, ma vicinissimo c’è un Chance Kornuth che non ha bisogno di grandi presentazioni, e che al World Poker Tour ha già lasciato il segno in passato. Completa il podio momentaneo del day1C un altro giocatore molto noto come Hossein Ensan. Questi tre sono gli unici giocatori al aver superato il muro del milione in chips.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1C

Kyle Ho 1,211,000

Chance Kornuth 1,130,000

Hossein Ensan 1,100,000

Krasimir Yankov 804,000

Taylor Black 680,000

Ali Turkan 651,000

Nitis Udornpim 646,000

Ryan Brown 643,000

Ryan Wolfson 573,000

Matt Bond 557,000