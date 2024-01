Poker Live 5 gennaio 2024. Le festività non sono ancora terminate, ma il Poker Live ha già riacceso i motori con un paio di eventi in giro per l’Europa interessanti. Ovviamente le WSOP Circuit a Rozvadov dove è già stato assegnato il primo ring a Daniel Paul Dodet (in foto by King’s Resort) ma anche lo Shark Bay al via a San Marino.

Poker Live 5 gennaio 2024: WSOP Circuit al via a Rozvadov

Sono iniziate le Wsop Circuit al King’s Resort di Rozvadov, la casa europea delle World Series of Poker che aprono l’anno subito alla grande. Il circuito delle WSOP sta già assegnando i primi anelli, come quello del Pot Limit Omaha Bounty da 400 euro di buy che ha richiamato 138 giocatori per un prize pool totale da 44.850 euro e una prima moneta da €11.549 vinta dal belga Daniel Paul Dodet che ha battuto l’ucraino Volodymyr Kokoulin nel testa a testa finale.

FINALE EVENTO #1 PLO BOUNTY

1 Daniel Paul J Dodet Belgium € 11.549

2 Volodymyr Kokoulin Ukraine € 7.938

3 Andreas Froehli Switzerland € 5.203

4 Diana Volcovschi Portugal € 4.216

5 ALL-IN Germany € 3.386

6 Bon Scott Germany € 2.646

7 Andi Germany € 2.086

8 Sasa Maksic Germany € 1.592

9 Martien Van Den Berg Netherlands € 1.166

10 Rauno Kiviloo Estonia € 942

11 KIKINHO Croatia € 942

12 Eran Dov Carmi Israel € 830

13 Maciej Ludwik Kondraszuk Poland € 830

14 Michal Mrakeš Czech Republic € 762

15 Genri Khatchapuridze Georgia € 762

Si sta giocando un altro torneo Pot Limit Omaha 6 Max che ha visto 204 iscritti, e che si concluderà oggi con 19 players left a giocarsi la vittoria finale e l’ambito ring WSOPC.

Al comando troviamo il tedesco bachelorofcards con 1 milione in chips, davanti ad Albert Hernandez che segue a distanza con 700K, poi abbiamo Marius Gicovanu a completare il podio virtuale, col rumeno che si presenta come uno dei giocatori da battere visto che parliamo di un player che in carriera ha vinto circa 1.8 milioni di dollari, e che proprio qui al King’s lo scorso anno vinse lo Swiss Poker Open per 110mila euro di prima moneta.

Partito anche il Mini Main Event. Poca Italia nei day1 A e B

E’ iniziato anche il Mini Main Event che ieri ha giocato il day1B con 263 entries, e in 29 hanno passato il taglio verso il day2. Il migliore di giornata è stato il rumeno Catalin Popa che ha mbustato 1.244.000 chips, ma sono sopra al milione anche i tedeschi Sebastian Kupczyk e MonkeyD.Ruffy.

Oggi si gioca il day1C, poca Italia al momento, se escludiamo Lyes Barbar che proprio qui al King’s aveva chiuso al 4° posto allo Skill Poker Master dello scorso novembre per 35mila euro di premio. Barbar non riprenderà con uno stack enorme visto che ha imustato 208K. Meglio Janja, giocatrice regular qui a Rozvadov, che ha imbustato 734.000 chips.

Facciamo un passo indietro al day1A a cui si erano presentati in 185, con 19 players left, già a premio avendo raggiunto il day2. Il migliore in quel caso è stato lo svedese Hasse Fati, sopra al milione in chips, assieme al tedesco MIKAUCH, tallonati entrambi dalla croata Lorena Del Treno con 991.000. Da segnalare un solo italiano che passa il taglio del day1A, un tale Alessandro (non è dato a sapere il cognome) che ha imbustato 258K.

Poker Live 5 gennaio 2024: al via anche lo Shark Bay San Marino

Si aprono le danze anche nella Repubblica del Titano visto che è iniziato lo SharkBay San Marino alla Giochi del Titano con u day1A subito convincente visto che si contano già 355 entries, partenza col piede giusto per un torneo da 500.000 euro garantiti.

Dopo i primi 14 livelli di gioco il chipleader è Li Miaohua con 593.000 gettoni, seguito da Matteo Borocci (585.000) e da Luca Saetta Quarto (569.000) che completa il momentaneo podio.

In top-5 riconosciamo Guido “Poggiaiolo” Pieraccini, e non è certamente l’unico regular che ha deciso di lanciarsi subito nella mischia in questo day1A, risparmiando anche nel buy-in che sarebbe da €550, ma per gli iscritti della prima giornata gli organizzatori hanno proposto uno “sconto” a €440. Dicevamo di diversi nomi noti che ritroveremo al day2, come: Michele Guerrini (401.000), Domenico Cancro (394.000), Mattia Parenti (298.000), Simone Piazzini (262.000), Giuseppe Rosa (254.000), Gianluca Cammarata (132.000) e Ye Yichuan (103.000).

Niente da fare per altri big eliminati nella prima giornata (Davide Nutarelli, Brando Naspetti, Alessandro Scermino, Andrea Ricci e Nicola Angelini) ma che potranno ritentare la fortuna iscrivendosi ai prossimi flight, e ce ne sono ancora parecchi in programma, compreso il doppio flight dell’Epifania, quindi se il 6 gennaio siete in zona San Marino e non sapete che fare, vi consigliamo di fare un giro a questo torneo che si preannuncia davvero interessante, e che seguiremo con i nostri aggiornamenti quotidiani qui sul sito.