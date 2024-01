SharkBay San Marino 2024 Final Table. Siamo arrivati all’atto conclusivo del torneo che apre il 2024 di poker live in Italia, dal Casino Giochi del Titano. Il chipleader è Paolo Mercuri(in foto by Euro Rounders) in un tavolo finale in cui ritroviamo anche DjDave, al secolo Davide Nutarelli.

SharkBay San Marino 2024 Final Table: comanda Paolo Mercuri

Il torneo organizzato da EuroRounders alla Giochi del Titano di San Marino, lo SharkBay, arriva all’atto finale e vediamo chi sono i protagonisti di un evento che ha richiamato 975 giocatori. Solo 8 sono rimasti in corsa, e tra loro non ci sarà Claudio Daffinà che aveva chiuso davanti a tutti la giornata precedente, ma riesce solo a sfiorare il tavolo finale.

Un final table che riprenderà con Paolo Mercuri chipleader con 11.025.000. Queste le parole di Paolo al blog di EuroRounder: “Partivo con 866.000 chip, 15° nel count. Credo di aver giocato piuttosto bene, sono molto contento del mio risultato. non ricordo nessun colpo in particolare, ho accumulato lo stack progressivamente nel corso della giornata. È la prima volta che raggiungo un final table così prestigioso, mi era capitato di centrarlo e arrivare primo in un torneo dal buy-in simile ma con meno giocatori. Se sento un po’ di pressione? Beh, non posso nascondermi ma è una bella sensazione!”.

SharkBay San Marino 2024 Final Table: gli altri protagonisti

Il secondo nel count è Angelo Alvisi che riprenderà molto vicino a Mercuri, poco sotto gli 11 milioni in chips grazie ad un bel piattone sul finale di giornata su Bartolomeo Tatò, e che lascia quest’ultimo in fondo alla classifica con 1.5 milioni.

Completa il momentaneo podio Marco Gambini con 9.325.000 chips, un giocatore da tenere sotto controllo visto che ha dominato per larghi tratti la giornata di gioco del lunedì. Questo trio di giocatori fa un pò il vuoto visto che poi si salta al 4° posto di Dario Sorrenti con 5.2 milioni in chips.

Da segnalare anche un nome noto da anni nel poker live, Davide Nutarelli, che riprenderà dal 6° posto con 3.500.000 gettoni. DjDaveN, questo il suo nickname, è apparso tantissime volte nei nostri report online, ma live in realtà non ha grandi risultati e qui potrebbe portare a casa il suo premio maggiore, sempre qui a San Marino dove lo scorso anno ha portato a casa due premi minori a IPO e Skill Poker Masters, e a settembre, al Perla, era arrivato un 6° posto anche al Perla Poker Festival di Nova Gorica.