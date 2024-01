SharkBay San Marino vince Alvisi. Tutto finito alla Giochi Del Titano di San Marino dove si è concluso il primo torneo del poker live italiano, lo SharkBay organizzato da EuroRounder e vinto da Angelo Alvisi (in foto by Euro Rounder) proprio nel giorno del suo compleanno.

La situazione al via e i primi eliminati

Il primo torneo dell’anno solare 2024 sul territorio italiano (anche se in realtà siamo alla Giochi del Titano, nella Repubblica di San Marino) lo SharkBay va in archivio, e il primo vincitore del 2024 è Angelo Alvisi che si regala un compleanno da €63.288, anche se in realtà la prima moneta doveva superare gli 88K, ma un deal ha limato un pò le distanze tra primo e secondo, con il runner up

Ecco il payout originale e a seguire la situazione al via del Final Table:

PAYOUT

88.116€

56.448€

38.528€

27.776€

21.504€

16.128€

12.096€

8.960€

CHIPCOUNT FINAL TABLE

Paolo Mercuri 11.025.000

Angelo Alvisi 10.925.000

Marco Gambini 9.325.000

Dario Sorrenti 5.200.000

Alessandro Signoriello 4.700.000

Davide Nutarelli 3.500.000

Massimo Armenio 2.575.000

Bartolomeo Tatò 1.500.000

Il primo a mollare il colpo è anche il giocatore più noto di questo veloce final table, ovvero Davide Nutarelli che finisce sotto un treno con A-10, nel tentativo di raddoppiare velocemente, incrociando A-K di Gambini che lo domina.

Poco dopo si chiude anche l’avventura di Bartolomeo Tatò che iniziava da più corto, dopo un piatto importante perso nel finale della giornata precedente contro il chipleader Mercuri. A Tatò è fatale una coppia di Assi contro il Q-J a fiori di Signorello che trova la scala al river.

Si ferma al 6° posto la corsa di Paolo Armenio che incassa il premio da €16.128 dopo aver perso il più classico dei coin Flip con 10-10 contro 10-10, ancora di Mercuri. La coppia regge e si scende a 5 players left.

Al 5° posto Alessandro Signoriello che finisce ai resti pre-flop con K-Q contro A-4 a cuori di Gambini che flora subito colore e non lascia speranze all’avversario che si accomoda alle casse per ritirare il premio da €21.504.

SharkBay San Marino vince Alvisi: compleanno vincente

Il torneo continua velocemente fino all’eliminazione di Dario Sorrenti ai piedi del podio, in 4° posizione per €27.776 di premio. Si rimane in 3 giocatori e la seguente situazione:

Mercuri Paolo 15.950.000

Gambini Marco 18.325.000

Alvisi Angelo 14.475.000

Vengono ridiscussi anche i premi che vengono un pò spalmati, togliendo la verticalità, con il seguente deal:

63.288€

60.760€

59.044€

Regna l’equilibrio, senza un vero e proprio dominatore, un equilibrio che si rompe quando Paolo Mercuri esce al 3° posto per €59.044. Su un rilancio di Alvisi, Mercuri manda i resti (22BB) con A-J a poche e incrocia A-8 a fiori dell’avversario che lo chiama e al turn trova il colore vincente che gli permette di ribaltare la situazione.

Si va al testa a testa finale con Angelo Alvisi che riesce a vincere alcuni colpi pre flop, lasciando corto Marco Gambini che alla fine manda i resti con A-Q e trova il call da K-J. Anche qui un J al flop cambia la situazione e regala la vittoria ad Alvisi, proprio nel giorno del suo compleanno!

SharkBay San Marino vince Alvisi: Risultati finali

Il vincitore ha poi parlato ai microfoni di Euro Rounder: “Non riesco ancora a realizzare l’accaduto! E’ il mio primo final table e ringrazio tutti i coach che mi hanno seguito fino allo scorso anno e che mi sono venuti in mente in diverse fasi del torneo. Sono un professore d’inglese e gioco più per passione che per professione, anche se non disdegno qualche sessione online o una capatina alla sala del Mello (Marco Meloni del The Club di Bologna, appunto, Ndr), che tra l’altro mi continuava a dare del miracolato, e quando lo fa tendenzialmente il torneo va sempre bene! Avevo la consapevolezza di poter far bene perché partivo con uno degli stack più grossi, certo se al Day1 mi avessero anche solo detto che avrei fatto tavolo finale non ci avrei creduto, e invece. Come sono riuscito a ottenere questo risultato? Un mix di fortuna e abilità perché a onor del vero hanno retto sia i colpi in cui partivo davanti che quelli in cui ero in svantaggio.”

RISULTATI FINALI

1.Angelo Alvisi 63.288€

2.Marco Gambini 60.760€

3.Paolo Mercuri 59.044€

4.Dario Sorrenti 27.776€

5. Alessandro Signorello 21.504€

6.Paolo Armenio 16.128€

7.Bartolomeo Tatò 12.096€

8.Davide Nutarelli 8.960€