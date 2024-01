Poker Live 16 gennaio 2024. Siamo alle fasi finali delle World Series of Poker Circuit in corso al King’ Casino di Rozvadov dove nessun italiano riesce ad avanzare nel Main Event, ma Claudio Di Giacomo ci prova al Bounty. L’americano Nixon Hunter Dalton (in foto by King’s Resort) vince il ring #11. Intanto sono iniziate le Merit Poker Western Series a Cipro.

Poker Live 16 gennaio 2024: italiani out nel Main Event WSOP Circuit

Day3 del €1.100 Main Event WSOPC €1.000.000 che scrive definitivamente la parola fine sulle ambizioni azzurre di mettere le mani sul torneo più importanti. Johann Raffl e “Danuccio” escono infatti nelle prime battute, in particolare Raffl crolla di colpo ed è addirittura il primo eliminato della giornata, al 47° posizione per €3.606 di premio. Danuccio (che era il più short dei due) tenta invece la rimonta ma si deve arrendere al 44° posto, incassando la stessa moneta del connazionale azzurro.

Al termine della giornata dal King’s Casino di Rozvadov rimangono in corsa 8 giocatori con lo svizzero Caner Toker al comando del chipcount con 12.325.000, davanti al rumeno GRECU C e all’israeliano Dadi17. L’average è circa 7,8 milioni di chip; si riprenderà con blinds 100.000/200.000/200.000 dalle 14 con la diretta a carte scoperte fissata alle 14:30.

CHIPCOUNT FINAL DAY MAIN EVENT WSOPC

Caner Toker Switzerland 12325000

GRECU C. Romania 12000000

Dadi17 Israel 9200000

Vladimer Gigolashvili Georgia 8075000

Nadel Seleman Germany 7475000

Florin Adrian Bilan Romania 7100000

Barak Oz Israel 3350000

ALL-IN Germany 2725000

Poker Live 16 gennaio 2024: Di Giacomo prova la rimonta al Bounty WSOPC

L’Italia ha ancora qualche piccola speranza al €1.000 Bounty Hunter che al day1 ha visto la presenza di 205 giocatori che hanno superato il garantito da 100K, arrivando ad un Prize pool da €177.222 (125.972€ nel montepremi classico e 51.250 euro in quello delle taglie con €250 di bounty sulla testa di ogni player).

Al day2 passano in 23 giocatori, e tra loro abbiamo Claudio Di Giacomo che però è chiamato all’impresa visto che l’esperto giocatore azzurro ha chiuso nelle parti basse del chipcount, imbustando 188K, ben lontano dal chipleader tedesco Samuel Ju che ha imbustato più di 1.3 milioni in chips. Si riprende oggi dalle 14.00, con il livello 4.000-8.000 big blind ante 8.000.

TOP-10 CHIPLEADER BOUNTY HUNTER

Samuel Ju Germany 1318000

Sebastian Lund Mortensen Denmark 963000

AllesRoger Germany 852000

Or Yaaqov Nezer Israel 851000

Ciprian Paunescu Romania 773000

Radu Pitic Romania 572000

Mark Helou Lebanon 470000

Andy Michael Graf Germany 468000

Stanisław Miądzel Poland 400000

Lucky777UA Ukraine 400000

Nixon Hunter Dalton interrompe il dominio tedesco andando a vincere l’evento #11 No Limit Hołdem 6 Max. Lo statunitense porta a casa la prima moneta da 40.350 euro dopo aver superato i rappresentanti della Germania: BELA che chiude da runner up per 30.350 euro di premio e Marcel Behrendt, sul gradino più basso del podio per 14.600 euro. Da segnalare anche il 9° posto di Maria Lampropoulos, una delle giocatrici più forti e vincenti al mondo.

FINALE EVENTO #11 WSOPC

1 Nixon Hunter Dalton United States € 40.350

2 BELÁ Germany € 30.350

3 Marcel Behrendt Germany € 14.600

4 Gytis Bernatavicius Lithuania € 11.800

5 Maor Zaharagi Israel € 9.250

6 Vaclav Lattner Czech Republic € 6.975

7 Chrisj.1 Germany € 5.100

8 Benas Kuzmickas Lithuania € 3.500

9 Maria Constanza Lampropulos Greece € 3.500

10 Brandon Destiny Leetz Netherlands € 2.650

Merit Poker Western Series: 4 italiani in corsa a Cipro con un ottimo Dato

Si gioca anche al Merit Royal di Alsancak, a nord di Cipro, con l’inizio delle Merit Poker Western Series 2024 che sono partite con l’evento $2.200 Warm Up che al day1A ha visto 115 iscritti. In 47 passano alla 2° giornata e tra loro portiamo 4 azzurri, tutti giocatori di altissimo livello. Il migliore è Andrea Dato che qui a Cipro qualche mese fa ha sfiorato la clamorosa vittoria al primo Main EPT giocato nell’isola del Mediterraneo. Datino ci riprova anche alle Merit Series e con quasi 500K gettoni si trova pienamente nella top-10.

Passano anche Simone Andrian con 335.500 chips e Fausto Tantillo (259.500), un altro che tra Malta e Cipro ha fatto grandi risultati; e da buon siciliano sembra apprezzare i tornei in zona Mediterraneo. A completare il poker azzurro troviamo un altro ottimo giocatore che arriva da un 2023 fantastico: Candido Cappiello, che però è quello messo peggio tra i nostri con 165K. Al comando del chipcount troviamo il cinese Yang Peng, unico a riuscire a imbustare più di 1 milione di chips.

Oggi si gioca un doppio day 1 (day1B al pomeriggio e day1C in versione turbo alla sera) mentre mercoledì mattina ultimo flight con il day 1D e dall’ora di pranzo spazio al day 2.

TOP-10 CHIPCOUNT WARM UP MERIT SERIES

1 Peng Yang China 1,086,000

2 Hadi Khordbin Iran 781,000

3 Roman Stoica Moldova 552,500

4 Qiang Xu China 536,000

5 Xixiang Luo China 503,500

6 Azamat Tulepbergenov Kazakhstan 502,500

7 Andrea Dato Italy 499,000

8 Emrah Daban Turkey 368,000

9 Guoliang Wei China 366,500

10 Koray Korkmaz Turkey 358,500