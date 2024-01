Warm Up Merit Poker day2. Al Merit Royal ci Cipro continua il torneo Warm Up che apre la kermesse di grande poker nell’isola in mezzo al Mediterraneo. 4 italiani tra gli 81 players left, con un super Simone Andrian (in foto) al 2° posto assoluto nel chipcount, dietro al solo Abdullah Alajmi.

Warm Up Merit Poker day2: 4 italiani passano il taglio con un super Andrian

Terminati i flight iniziali e il day2 del $2.200 Warm Up, alle Merit Poker Western Series 2024, torneo che ha richiamato 446 entries per un montepremi di 830.640 dollari. A premio andranno in 53 giocatori per un minimo di $3.770 ma tutti guardano alla ricca prima moneta da $165.000.

Prima però c’è ancora da scoppiare la bolla visto che al day3 arrivano 81 players left e tra loro ritroveremo 4 azzurri. Su tutti spunta Simone Andrian, protagonista di una grande seconda giornata che gli permette di imbustare 1.398.000 gettoni buoni per il 2° posto assoluto nel chipcount, dietro al solo Abdullah Alajmi con 1.550.000 chips.

Passano altri 3 azzurri ed è da segnalare la grande rimonta di Candido Cappiello che partiva abbastanza corto, ma riesce a risalire la china fino a chiudere con 830.000. Resiste bene anche Ermanno Di Nicola, chipleader assoluto del day1B, che chiude con 594.000. Infine Andrea Dato che cala un pò e riprenderà la corsa con 378K.

CHIPCOUNT AZZURRO

2. Simone Andrian 1,398,000

14. Candido Cappiello 830,000

33. Ermanno Di Nicola 594,000

51. Andrea Dato 378,000

Warm Up Merit Poker day2: Chipcount e altri big in gioco

Abbiamo già detto del chipleader del Kuwait, Abdullah Alajmi, che si mette alle spalle il nostro pertugio7 (il nickname online di Andrian) e anche il rumeno Adrian State che completa il podio momentaneo.

Non mancano i big, ad iniziare da Dzmitry Urbanovich che aveva iniziato male il torneo, ma ha rimontato fino a chiudere al 27° posto con 637K. Da segnalare anche il russo Vladimir Troyanovskiy che troviamo in 47° posizione mentre riprenderà dal 57° posto con 306K il cinese cinese Qiang Xu. Infine Andrey Pateychuk, vincitore dell’EPT Sanremo 2011 e di un Main Event WPT, che dovrà recuperare al day3 visto che riparte dalle ultime posizioni (73° con 167K).

TOP-10 CHIPCOUNT WARM UP

1 Abdullah Alajmi Kuwait 1,550,000

2 Simone Andrian Italy 1,398,000

3 Adrian State Romania 1,160,000

4 Hadi Khordbin Iran 1,075,000

5 Aleksandar Tot Montengro 1,058,000

6 Xixiang Luo China 1,053,000

7 Baurzhan Akimov Kazakhstan 1,045,000

8 Peng Yang China 1,027,000

9 Ghassan Bitar Monaco 1,003,000

10 Guoliang Wei China 940,000