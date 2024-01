Poker Live 19 gennaio 2024. Tanto di cui parlare per quanto riguarda il poker live in questo venerdì. Siamo arrivati alla conclusione del Warm Up a Cipro, con 3 azzurri in corsa e Simone Andrian chipleader. Al via anche l’High Roller con Cappiello e Tantillo protagonisti. Intanto a Marrakech è partito il WSOPC e anche qui non mancano gli azzurri. Super field al. day1A de La Notte degli Assi a Mendrisio.

Poker Live 19 gennaio 2024: Warm Up Merit Poker Western Series 2024

Iniziamo anche oggi da Cipro dove siamo arrivati al final day del $2.200 Warm Up Merit Poker Western Series 2024. Siamo solo all’antipasto, ma l’Italia può già riempirsi la pancia con Simone Andrian scatenato e al comando dei 17 players left che si troveranno di fronte nel final day. La svolta per pertugio7 arriva quando trova A-A contro il K-K del leader Peng Yang, un cooler per l’avversario che lancia Andrian al vertice del chipcount con 8.410.000 gettoni.

Andrian non è l’unico a passare, abbiamo altri 2 azzurri che potranno giocarsi la prima moneta da $165.000. Si tratta di Andrea Dato che imbusta 2.750.000 chips ed Ermanno Di Nicola, più corto a 975K. L’unico azzurro a non passare è Candido Cappiello che però riesce ad andare a premio anche se esce subito dopo lo scoppio della bolla, al 46° posto per 3.770 dollari di premio. Oggi si riparte alle ore 14:00 per il final day con il livello 25: 30.000-60.000 big blind 60.000.

CHIPCOUNT WARM UP

1 Simone Andrian Italy 8,410,000

2 Abdullah Alajmi Kuwait 6,010,000

3 Adrian State Romania 3,900,000

4 Guoliang Wei China 2,810,000

5 Andrea Dato Italy 2,750,000

6 George Panagides Cyprus 2,750,000

7 Baurzhan Akimov Kazakhstan 2,450,000

8 Yuefan Gu China 2,230,000

9 Sari Haddad Lebanon 2,170,000

10 Qusai Albakeer Iraq 2,025,000

11 Fahredin Mustafov Bulgaria 1,940,000

12 Azamat Tulepbergenov Kazakhstan 1,930,000

13 Antoine Hasbani Lebanon 1,320,000

14 Andrei Daniliuk Russia 1,190,000

15 Ermanno Di Nicola Italy 975,000

16 Nina Krasilnikova Russia 925,000

17 John Basta Egypt 790,000

Poker Live 19 gennaio 2024: Merit Cipro High Roller

E’ iniziato anche il $5.300 High Roller Warm Up Merit Poker Western Series 2024 con un day1 che ha visto la presenza di 91 giocatori e in 60 avanzano alla seconda giornata di gioco. Tra loro proprio Candido Cappiello, che dopo l’eliminazione al Warm Up si ributta subito nella mischia e chiude con 109K. Meglio di lui fa Fausto Tantillo, l’altro rappresentate azzurro in questo HR. Il siciliano imbusta 245.000 chips, buone per il 6° posto nel chipcount, anche se abbastanza lontano dal leader, il russo Vladimir Troyanovski.

TOP-10 CHIPCOUNT HIGH ROLLER

Vladimir Troyanovski Russian Federation 402,500

Joseph Sabe Lebanon 338,500

Ihar Soika Belarus 320,500

Aleksandr Kirichenko Russian Federation 308,000

Shuang Luo China 265,000

Fausto Tantillo Italy 245,000

Roman Hrabec Czechia 230,500

Junjie He China 218,000

Roman Gadzhiev Russian Federation 204,000

Qiang Xu China 200,000

WSOPC Marrakech: iniziato il Main Event

Si gioca anche in Marocco con il €1.370 Main Event delle WSOP Circuit. A pochi giorni dalla tappa europea di Rozvadov, il circuito secondario delle World Series of Poker si sposta in Nord Africa, e anche qui non mancano i rappresentati azzurri.

Al day1A ci sono statu 477 iscritti e in 77 sono passati al day2. Tra loro 3 azzurri: Nicola Pezzullo è il migliore con 276K, seguito da Dario Nittolo (148.000) e da Luca Sebastiani (68.000).

TOP-10 CHIOPCOUNT WSOPC MARRAKECH

1 Sabry Ferhaoui France 463,000

2 Paul François Tedeschi France 457,000

3 Zahir Messouat France 402,000

4 Endravuz Lahdo Switzerland 355,000

5 Igor Picone Belgium 346,000

6 Yuzhou Yin China 334,000

7 Hassan Nashar Gambia 328,000

8 Nourredine Aittaleb France 325,000

9 Rachid Amamou Switzerland 295,000

10 Nicola Pezzullo Italy 276,000

La Notte degli Assi a Mendrisio, day1A

Torniamo in zona, in Svizzera, con la Notte degli Assi all’Admiral Poker Room del casinò di Mendrisio, torneo da 250.000 euro garantiti a frontini €550 di buy-in. Ci saranno 3 flight iniziali, intanto al day1A abbiamo visto 90 iscritti e in 30 sono passati al day2.

Al comando troviamo Elvis Lumaj con 304.500 chips, seguito da Fatjon Koshi e poi arriva il primo italiano, Davide Cocozza. Ci sono anche Alessio Astone, Antonio Bernaudo e Pierpaolo Fabretti tra i migliori in top-10, per un torneo che ha richiamato davvero molti nomi noti del poker italiano.

CHIPCOUNT DAY1A LA NOTTE DEGLI ASSI

1- Elviz Lumaj - 304’500

2 – Fatjon Koshi – 261’500

3 – Davide Cocozza – 251’500

4 – Alessio Astone – 235’500

5 – Marco Galli – 217’500

6 – Oleksii Kuznietsov – 216’500

7 – Antonio Bernaudo - 210’500

8 – Pierpaolo Fabretti - 203’000

9 – Andrea Lo Cascio – 183’500

10 – Vittorio Londoni – 179’000

11 – Guido Pezzotta – 176’000

12 – Michael Merlina – 172’000

13 – Daniele Palma – 159’000

14 – Mirko Chirico – 146’500

15 – Francesco Lettieri – 136’500

16 – Goudong Yang – 136’000

17 – Gabriele Boccia – 125’500

18 – Andrea Bottinelli – 121’500

19 – Fabio Gamba – 119’500

20 – Gianluca Nobili – 117’500

21 – Julien Proserpio – 117’000

22 – Enzo Napoli – 107’500

23 – Joe Barba – 102’500

24 – Roberto Tremari – 101’500

25 – Alberto Rodriguez – 85’500

26 – Kevin Frattini – 84’500

27 – Claudio Rinaldi – 84’000

28 – Paola Cibelli – 70’000

29 – Carlo Rusconi – 54’000

30 – Pierluigi Barutta – 47’000