Poker Live 22 gennaio 2024. A Cipro le Merit Series si aprono alla grande per l’Italia che vince il Warm Up con Simone Andrian (in foto by Wpt.com) ed è chipleader con Fabio Peluso al Main Event. Intanto al WSOPC Marrakech Nicola Pezzullo sfiora il sogno dell’anello, ma si ferma al 4° posto. Siamo arrivati al final day de La Notte degli Assi a Mendrisio.

Poker Live 22 gennaio 2024: Simone Andrian vince il Warm Up a Cipro

Iniziamo da Cipro con l’epilogo del torneo che apre le Merit Poker Western Series 2024, il $2.200 Warm Up che viene vinto dal nostro Simone Andrian che tiene alti i colori azzurri nell’isola in mezzo al Mediterraneo. Un ottimo inizio di questa kermesse di poker per l’Italia, con pertugio7 (il nickname online di Andrian) che incassa la prima moneta da $165.000.

La giornata finale da 17 players left aveva però in corsa altri due protagonisti azzurri. Il primo eliminato è Ermanno Di Nicola a cui non riesce la rimonta, ed esce in 14° posizione per 9.850 dollari di premio. Procede invece fino al tavolo finale Andrea Dato, che qui a Cipro conferma di trovarsi a proprio agio, anche se si deve arrendere in 8° posizione per $22,000.

FINALE WARM UP

1 Simone Andrian Italy $165,000

2 Abdullah Alajmi Kuwait $121,500

3 Adrian State Romania $74,300

4 Andrei Daniliuk Russia $55,000

5 Fahredin Mustafov Bulgaria $41,300

6 Baurzhan Akimov Kazakhstan $33,100

7 George Panagides Cyprus $27,500

8 Andrea Dato Italy $22,000

9 Qusai Albakeer Jordan $16,500

Poker Live 22 gennaio 2024: al via il Main Event delle Merit Series

E’ iniziato anche il $3.300 Main Event Merit Poker Western Series 2024 con un day1A da 188 iscritti, e in 71 hanno passato il taglio verso il day2, con Samy Barka al comando delle operazioni con 783.000 chips, ma si mette ancora in mostra Candido Cappiello che chiude con 476K buone per l’8° posizione nel chipcount. Passa anche Fausto Tantillo, ma con poco meno di 130K

TOP-10 CHIPCOUNT MAIN EVENT DAY1A

1 Samy Barka France 783,000

2 Michel Habib Lebanon 753,000

3 Dmitry Yurasov Russia 736,000

4 Jianwei Lin Australia 619,000

5 Basem Abudavas Jordan 600,000

6 Mustafa Ercan Turkey 596,500

7 Xiang Lian China 496,000

8 Candido Cappiello Italy 476,500

9 Benjamin Hamnett United States 427,000

10 Ilia Korliakov Russia 421,000

Al Day1B altri 172 iscritti e altri 77 left al day2. Salgono a 6 gli azzurri che ritroveremo nella seconda giornata di gioco, e ovviamente la copertina se la merita Fabio Peluso che con 657,000 imbustati è il chipleader assoluto di giornata, di poco avanti sul portoghese Daniel Henriques. Dopo essersi scaldato al Warm Up, anche qui troviamo Andrea Dato che passa con 314K chips. Completano il poker azzurro Eugenio Peralta (298K) ed Umberto Ruggeri, il più corto del gruppo con 138K.

TOP-10 CHIPCOUNT MAIN EVENT DAY1B

1 Fabio Peluso Italy 657,000

2 Daniel Henriques Portugal 633,000

3 John Doe n/a 534,500

4 Wael Sarkis Lebanon 533,500

5 Maher Achour Tunisia 506,500

6 Razvan Sabau Romania 483,000

7 Maroun Jazzar Lebanon 457,000

8 Mikhail Semin Russia 431,500

9 Michael Brown United Kingdom 421,000

10 Nikolay Fal Russia 402,500

WSOP Circuit Marrakech: Pezzullo chiude 4°

Si gioca anche in Marocco dove l’ItalPoker faceva il tifo per Nicola Pezzullo, al tavolo finale del €1.370 Main Event WSOPC Marrakech. Il final day da 21 players left iniziava con un altro azzurro in corsa, Filippo Lazzaretto, che è però il primissimo eliminato di giornata ed esce con un premio da €6.750.

Pezzullo invece procede fino al 4° posto, quando, rimasto un pò corto, pusha con K-9 ma trova il call dominante di A-K dello spagnolo Sandro José Alves che però uscirà dopo al 3° posto per €101.000 di premio mentre per l’italiano ci sono €74.000. La vittoria alla fine va a Max Deveson che porta a casa il ring WSOPC e la prima moneta da €200.000 dopo aver battuto il francese Antoine Delorme che si consola con €143.000.

FINALE WSOPC MARRAKECH

1 Max Deveson UK 200.000€

2 Antoine Delorme France 143.000€

3 Sandro José Alves Portugal 101.000€

4 Nicola Pezzullo Italy 74.000€

5 Jean-Claude Ruche Belgium 56.000€

6 Victor Spain 45.000e

7 Guillaume Garcia France 37.000€

8 Yuzhou Yin China 31.000€

9 Igor Picone Belgium 25.000€

La Notte degli Assi: final day con 32 left

Al Admiral Poker Room di Mendrisio siamo arrivati al finale de La Notte degli Assi da 250.000 euro garantiti, un torneo che ha richiamato 248 giocatori, e tra loro tanti volti storici del poker italiano, ad iniziare da Luca Pagano che torna ai tavoli da giocatore (ma non passa tra i giocatori al final day) o anche Kristian El Dosoky che invece ritroveremo ancora in corsa al 7° posto, ed Antonio Bernaudo poco dietro in 9° posizione.

Al final day approdano 32 giocatori con Morgan Costa al comando con poco meno di 1 milione in chips, ma Mirko Vinelli è vicino con 932K. Dovranno invece rimontare dal basso altri due giocatori di livello come Pierpaolo Fabretti (22°) ed Alessio Astone (25°).

CHIPCOUNT FINAL DAY LA NOTTE DEGLI ASSI

1 – Morgan Crosta – 969’000

2 – Mirko Vinelli – 932’000

3 – Claudio Apa – 877’000

4 – Alessandro Toninello – 811’000

5 – Flavio Premarini – 688’000

6 – Luca Dazio – 631’000

7 – Kristian El Dosoky – 585’000

8 – Daniele Palma – 566’000

9 – Antonio Bernaudo – 536’000

10 – Fabio Gamba – 495’000

11 – Mike Giussani – 489’000

12 – Fatjon Koshi – 448’000

13 – Elviz Lumaj – 366’000

14 – Amalio Guzzo – 355’000

15 – Paola Cibelli – 350’000

16 – Michael Merlina – 338’000

17 – Michael Sottini – 324’000

18 – Sergio Mangili – 320’000

19 – Leonardo Bartolone – 290’000

20 – Leonardo Colavito – 264’000

21 – Guodong Yang – 250’000

22 – Pierpaolo Fabretti – 244’000

23 – Cristian Gagliardi – 221’000

24 – Francesco Lettieri – 216’000

25 – Alessio Astone – 215’000

26 – Giorgio Fallara – 200’000

27 – Maurizio Giannoni – 136’000

28 – Patrick Capezzera – 130’000

29 – Alessandro Miotti – 125’000

30 – Pasquale Toscano – 63’000

31 – Kevin Frattini – 20’000

32 – Francesco Caramazza – 6’000