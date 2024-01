Main Merit Poker Series 2024 day2. 8 italiani su 10 superano il taglio del day2 e volano verso il day2 assieme a 128 players left (80 andranno a premio). Azzurri scatenati con Giuliano Boellis e Fabio Peluso rispettivamente al 1° e 2° posto assoluto del chipcount.

Main Merit Poker Series 2024 day2: Italia forza 8

Va in archivio anche il day2 del $3.300 Main Event alle Merit Poker Western Series 2024 in corso a Cipro. Al torneo hanno partecipato 672 giocatori per un montepremi di 1,854,720 dollari che sarà spartito tra le prime 80 posizioni ITM, con una prima moneta da $342.500 mentre il premio minimo sarà di $4.640.

Al day3 passano 129 giocatori, quindi la bolla deve ancora scoppiare, ma gli azzurri vanno alla grande visto che su 10 giocatori italiani che iniziavano la giornata, in 8 passano il taglio del day2. Gli unici a non farcela sono Eugenio Peralta e Umberto Ruggeri ma ci rifacciamo alla grande visto che le prime 2 posizioni del chipcount sono occupate da due azzurri: Giuliano Boellis che guarda tutti dall’alto con 1.6 milioni, e Fabio Peluso che lo segue al 2° posto con 1.4 milioni, poi in 3° posizione arriva un giocatore importante come Roman Hrabec a cui i nostri dovranno fare attenzione.

Piazziamo in top-10 anche Ermanno Di Nicola, che si conferma a proprio agio a queste Merit Series, dopo il piazzamento ITM al Warm Up. Poco sotto al milione di chips troviamo anche un ottimo Fausto Tantillo che può sempre dire la sua, come Candido Cappiello che riprenderà da 712K. Più corti Gianfranco Iaculli, il vincitore del Warm Up, Simone Andrian (213K) e il runner up del EPT (sempre qui a Cipro) dello scorso ottobre, Andrea Dato, che è quello che riprenderà da più corto con 148K. Shuffle up and deal del day 3 a partire dalle ore 12.00 locali, con il livello 4.000-8.000 big blind ante 8.000.

Chipcount e payout Main Event Merit Poker Series

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Giuliano Boellis 1,654,000

2 Fabio Peluso 1,477,000

3 Roman Hrabec 1,386,000

4 Xiang Lian 1,353,000

5 Gang Zhao 1,339,000

6 Ermanno Di Nicola 1,169,000

7 Jianwei Lin 1,135,000

8 Hadi Khordbin 1,113,000

9 Nan Zhu 1,074,000

10 Maher Achour 1,010,000

CHIPCOUNT AZZURRO

Fausto Tantillo 914.000

Candido Cappiello 712.000

Gianfranco Iaculli 575.000

Simone Andrian 213.000

Andrea Dato 148.000

PAYOUT

1 $342,500

2 $252,500

3 $155,000

4 $114,400

5 $85,700

6 $69,100

7 $57,300

8 $45,600

9 $34,300

10-12 $25,200

13-15 $20,400

16-18 $17,600

19-21 $15,390

22-24 $13,730

25-26 $12,050

27-35 $10,570

36-44 $9,090

45-53 $7,790

54-62 $6,490

63-71 $5,560

72-80 $4,640