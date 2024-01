Main Merit Poker Series 2024 day3. Siamo giunti al final day da Cipro per il Main Event che si sta giocando al Crystal Cove Hotel and Casino a Cipro del Nord. Ancora una coppia azzurra al comando del chipcount, si conferma Boellis, sale Di Nicola.

Main Merit Poker Series 2024 day3: due azzurri al comando

Il day 3 del $3.300 Main Event Merit Poker Western Series 2024 in corso al Crystal Cove Hotel and Casino di Cipro riprendeva con 129 players left e una bolla ancora da scoppiare con 80 ITM. L’uomo bolla è Maher Achour e noi portiamo 5 azzurri a premio. Per tre di loro la corsa finisce qui.

Il primo eliminato italiano è Andrea Dato, 41° per $9.090. Poco dopo tocca a Candido Cappiello che si ferma al 39° posto incassando lo stesso premio di Datino. Non riesce a confermarsi Fabio Peluso, che iniziava la giornata al vertice, ma esce di scena in 26° posizione per $12.050. Dopo di lui, in 25° posizione, esce un altro big che iniziava la giornata ai piani alti, Roman Hrabec. Con l’uscita del pro ceco la giornata si conclude.

Al comando delle operazioni troviamo Ermanno Di Nicola. L’azzurro con 5.7 milioni in chips guarda tutti dall’alto, col brasiliano Felipe Ketzer al 2° posto con poco meno di 5,5 milioni. In 3° posizione ancora Italia con Giuliano Boellis che, dopo aver chiuso da chipleader al day2, si conferma anche nella terza giornata di gioco.

Chipcount e payout

TOP-10 CHIPCOUNT

1. Ermanno Di Nicola Italy 5,770,000

2 Giuliano Boellis Italy 5,495,000

3 Felipe Ketzer Brazil 5,495,000

4 Damir Zhugralin Kazakhstan 5,060,000

5 Mohamed Mokrani France 4,910,000

6 Nichan Khorchidian Lebanon 4,665,000

7 Andreas Christoforou Cyprus 3,700,000

8 Wael Sarkis Lebanon 3,505,000

9 Aleksandr Kirichenko Russia 3,220,000

10 Samy Barka France 2,885,000

PAYOUT

1 $342,500

2 $252,500

3 $155,000

4 $114,400

5 $85,700

6 $69,100

7 $57,300

8 $45,600

9 $34,300

10-12 $25,200

13-15 $20,400

16-18 $17,600

19-21 $15,390

22-24 $13,730