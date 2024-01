Poker Live 29 gennaio 2024. C’è tanto da parlare questo lunedì per gli aggiornamenti dei grandi tornei di poker live in giro per l’Europa. A Mendrisio si chiude la Notte degli Assi con la vittoria di Pierpaolo Lamanna (in foto durante la premiazione). A Madrid Matteo Calzoni è al final day del 888Live mentre le ISOP fanno un nuovo record da 702 entries al Perla di Nova Gorica.

Poker Live 29 gennaio 2024: Pierpaolo Lamanna vince la Notte degli Assi

Il nome di Pierpaolo Lamanna non vi è nuovo se avete seguito le WSOP questa estate visto che era stato protagonista tra gli azzurri al Main Event dove aveva centrato un ottimo 40° posto finale. Questa volta Lamanna va a vincere la Notte degli Assi appena conclusa al Casino Mendrisio nella Admiral poker room.

Lamanna ha messo in fila un Field da 539 iscritti con un garantito da 250K che è stato superato arrivando a €269.500 e una prima moneta da €45.000.

L’ultimo ad arrendersi è stato Roberto Tasca, che in tasca si mette comunque €27.000 mentre Mike Giussani completa il podio con €19.000. Ai piedi del podio troviamo invece Mario Perati, che per lunghi tratti è stato al comando delle operazioni, ma alla fine si arrende al 4° posto per €15.000. In 6° posizione riconosciamo anche Antonio Bernaudo che si era già messo in mostra in passato, vincendo qui a Mendrisio.

FINALE LA NOTTE DEGLI ASSI

1 Pierpaolo Lamanna 45.000€

2 Roberto Tasca 27.000€

3 Mike Giussani 19.000€

4 Mario Perati 15.000€

5 “Ebdomero” 12.500€

6 Antonio Bernaudo 10.000€

7 Claudio Apa 8.000€

8 Raffaele Castro 6.000€

9 Daniele Palma 4.600€

Poker Live 29 gennaio 2024: TESTADIDONNA sogna a Madrid

Anche il nome di Matteo Calzoni non dovrebbe esservi nuovo, specialmente se giocate online, e in quel caso potreste riconoscerlo col nickname di TESTADIDONNA che abbiamo segnalato decine e decine di volte nei nostri report. Ma Matteo fa vedere ancora una volta di saperci fare anche live e ha raggiunto il final day del 888Live Madrid, in corso al Casinò Gran Via di Madrid.

Si gioca per una prima moneta da €66.000 e sono rimasti in gioco solo i 9 players del final table, Tra loro appunto Matteo Calzoni che è anche messo molto bene visto che con 4.2 milioni è secondo solo al giocatore di casa, Ramon Fernandes, che ha imbustato 5.5 milioni.

Da segnalare che nella giornata di ieri c’erano altri azzurri in corsa, che però non sono riusciti a raggiungere l’atto finale. Per esempio Federico Piroddi si è arreso al 15° posto per €3.300 di premio, e poco dietro c’è anche Costantino Russo con €2.800 di premio. Infine segnaliamo gli itm di: Paolo Boi (26° per 2.100€), Ciprian Dan (39° per 1.900€) e Alessandro Giordano (47° per 1.700€).

CHIPCOUNT FINAL DAY 888LIVE MADRID

1 Ramon Fernandez 5,500,000

2 Matteo Calzoni 4.230.000

3 Greg Campbell 3,250,000

4 Guillermo Sánchez 2,275,000

5 Borja Diaz 2,170,000

6 Carlos Perez-Dosio 1,550,000

7 Juan Lyons 1,335,000

8 George Chiriac 1,180,000

9 Manuel Ledesma 495,000

ISOP: nuovo record con 702 iscritti al Main Event

Che il poker live stia attraversando un nuovo periodo di rinascita ce lo conferma anche il Main Event ISOP che con la prima tappa del 2024, sempre nella consueta location del Perla Casino di Nova Gorica, registra il suo nuovo record con 702 entries per un montepremi che ha raggiunto i 194.221 euro, divisi tra i migliori 71 ITM con un minimo da €850 e una prima moneta da €40.000.

Al termine della giornata domenicale rimangono in corsa solo 20 player left verso il final day del lunedì e il chipleader, con 3 milioni di gettoni precisi, è Lorenzo Negri, davanti a Alimeta Pellumb che lo tallona con 2.9 milioni. Attenzione ad Alessandro Minasi, giocatore d’esperienza che in passato al Perla ha fatto grandi vincite, e che potrà sempre dire la sua, visto che riprenderà dal 7° posto.

CHIPCOUNT ISOP

1 Lorenzo Negri 3.000.000

2 Alimeta Pellumb 2.920.000

3 Elvis Kallashi 2.560.000

4 Marko Milanović 2.400.000

5 Salvatore Fiordelisi 2.360.000

6 Enrico Scalabrino 2.260.000

7 Alessandro Minasi 2.100.000

8 Guido Bonari 2.090.000

9 Uin Gabi Negrut 2.030.000

10 Marco Bellomo 1.950.000

11 Stefano Schiano 1.550.000

12 Paolo Concetti 1.510.000

13 Davide Marchioro 1.420.000

14 Emanuele Cugliandro 1.300.000

15 Lucio Gentili 1.170.000

16 Giuseppe Cripta 1.070.000

17 Domenico Battista 1.020.000

18 Stefano Coletta 970.000

19 Carlo Arrigoni 890.000

20 Rosa Di Paolo 600.000