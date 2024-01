Poker Live 30 gennaio 2024. Matteo Calzoni (in foto) si ferma al 6° posto in Spagna, al Main Event 888Live Madrid. Si chiudono anche le prime ISOP del 2024 al Perla di Nova Gorica, con Pellumb Alimeta vincitore. Al King’s è Martin Kucera a vincere il Dutch Classic, ed è iniziato l’IPS da 1 milione di euro garantiti.

Poker Live 30 gennaio 2024: 888PokerLive Madrid

Iniziamo dalla capitale spagnola dove si è concluso il €888 Main Event 888poker LIVE Madrid che nella giornata di lunedì ha visto andare in scena il final table dove avevamo Matteo Calzoni al via dalla 2° posizione. TESTADIDONNA però non riesce a sbancare in terra iberica, si ferma in 6° posizione per €13.700 di premio dopo che i suoi 4-4 sono dominati dal Q-Q di Juan Lyons, giocatore che arriverà a giocarsi il testa a testa finale tutto spagnolo con Manuel Ledesma.

I due mesi accordano per un deal ICM e al vincitore, Ledesma, vanno €57.000 di premio contro i €52.000 di Lyons. Completa il podio Ramon Fernandez per €32.500, con le prime 5 posizioni tutte occupate dai giocatori di casa spagnoli.

FINALE 888LIVE MADRID

1 Manuel Ledesma Spain €57,000 *

2 Juan Lyons Spain €52,000 *

3 Ramon Fernandez Spain €32,500

4 Borja Diaz Spain €24,300

5 Guillermo Sánchez Spain €18,205

6 Mateo Calzoni Italy €13,700

7 Greg Campbell United Kingdom €10,000

8 Carlos Perez-Dosio Spain €8,000

Poker Live 30 gennaio 2024: ISOP, vince Alimeta

Scende il sipario anche al Casino Perla di Nova Gorica dove si è giocata la prima tappa del 2024 delle ISOP, con un Main Event da record grazie a 702 entries.

La giornata finale iniziava con 20 players left, e tra loro un giocatore di esperienza come Alessandro Minasi che però chiude la sua corsa al 11° posto. Non riesce a completare l’impresa nemmeno Lorenzo Negri, che iniziava la giornata da chipleader, ma che chiude al 5° posto per €10.000 di premio.

Alla fine il primo vincitore IPO del 2024 è Alimeta Pellumb che incassa la prima moneta da €40.000 dopo aver battuto Milanovic Marko, runner up per €25.000, poi abbiamo Kallashi Elvis a completare il podio per €17.500. Il primo azzurro è Paolo Concetti al 4° posto per €13.000 di premio.

FINALE MAIN EVENT ISOP

1° – Alimeta Pellumb – €40.000

2° – Milanovic Marko – €25.000

3° – Kallashi Elvis – €17.500

4° – Concetti Paolo – €13.000

5° – Negri Lorenzo – €10.000

6° – Scalabrino Enrico – €7.000

7° – Coletta Stefano – €5.500

8° – Marchioro Davide – €4.000

9° – Cripta Giuseppe – €3.021

Kucera vince il Dutch Classic al King’s dove è iniziato l’IPS da 1 milione di euro

Si gioca sempre anche al King’s Resort di Rozvadov dove si è appena concluso il Dutch Classic, circuito olandese che ha visto primeggiare Martin Kucera che ha incassato un premio da 56.550 euro (compreso il ticket per il main event Wsop Europe). Nessun azzurro al final day di questo torneo che ha visto Emiliano Bono come miglior italiano al 28° posto per €1.065 di premio.

FINALE DUTCH CLASSIC

1 Martin Kucera Czech Republic € 56.550

2 UA Game Russian Federation € 37.350

3 Matter Sweema Serbia € 29.350

4 Khorshid Kassem Germany € 24.550

5 GRECU C. Romania € 10.950

6 Roderick Olivier T Hart Netherlands € 8.100

7 Runen777 Russian Federation € 6.200

8 Ciprian Paunescu Romania € 4.425

9 JULIO Spain € 3.425

10 Marcel Van Voorst Netherlands € 2.841

Intanto al King’s è iniziato l’IPS da 1 milione di euro garantiti col primo dei tanti flight iniziali. Nel Day1A Speed abbiamo visto 54 entries e in 6 sono approdati al day2, con Nike Perla come migliore con 931K in chips e nessun italiano segnalato, ma siamo solo all’inizio. Oggi day1B Speed con buy-in ancora a €380.