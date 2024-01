Poker Live 31 gennaio 2024. Profiler910 (in foto by Euro Rounders blog) chiude al comando il day1B del IPS da 1 milione di euro garantiti in corsa al King’s. Intanto oltre oceano Jonathan Little vince il terzo evento della PokerGO Cup.

Poker Live 31 gennaio 2024: day1B IPS 1 million GTD

Al King’s Casino di Rozvadov si è giocato il 2° dei tanti flight iniziali del torneo IPS da 1 milione di euro garantiti. Dopo i 52 iscritti del day1A, ieri si è giocato il day1B che ha richiamato altri 72 giocatori e in 11 hanno passato il taglio verso il day2.

Il migliore di giornata è stato l’italiano Profiler910 che imbusta 515 chips staccando tutti, ad iniziare da Bernd Dieter Walter Delois al 2° posto con 475K. Al day2 ritroveremo anche il regular del King’s, il tedesco Mephisto che però con 267K è nelle ultime posizioni, come Ettore Esposito che ha chiuso con 180.000 chips.

Poker Live 31 gennaio 2024: Chipcount day1B IPS

CHIPCOUNT DAY1B

PROFILER910 515.000

BERND DIETER WALTER DELIUS 457.000

NIZAR ABU DAOUD 421.000

ANDREAS ROEDER 418.000

SASA JELENIC 395.000

RAPHAEL DAVID PELZERS 347.000

ROGER IMESCH 268.000

MEPHISTO 267.000

SIMEON DIMITROV STOYANOV 186.000

ETTORE ESPOSITO 180.000

ALEKSANDAR KONSTANTI GEORGIEV 149.000

PokerGO Cup: evento #3 a Jonathan Little

Andiamo a Las Vegas, ai PokerGO Studio presso l’Aria Resort & Casino dove si stanno giocando i ricchi e spettacolari tornei della PokerGO Cup. Il 3° evento, $10.000 di buy-in, ha visto la partecipazione di 85 giocatori che hanno generato un prizepool da $850.000 diviso tra i migliori 13 ITM, e una prima moneta da 229.500 dollari, finita nelle tasche di Jonathan Little che da anni non faceva un colpo così importante. Il due volte campione WPT si porta quasi a $8.5 milioni vinti in carriera in tornei di poker live.

L’ultimo ad arrendersi è stato Alex Foxen, che con la moglie Kristen, ha iniziato il 2024 con una serie di risultati e vittorie impressionanti. Questa volta Foxen si arrende al testa a testa finale, ma porta comunque a casa $148,750 di premio.

A completare il podio troviamo Dan Shak per $106.250 in un final day che riprendeva con 7 players left e il primissimo eliminato è stato Daniel Negreanu al 7° posto per $34.000 incassati.

FINALE POKERGO CUP #3

1 Jonathan Little $229,500

2 Alex Foxen $148,750

3 Dan Shak $106,250

4 Jesse Lonis $76,500

5 Peter Weinand $59,500

6 Brock Wilson $42,500

7 Daniel Negreanu $34,000