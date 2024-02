Poker Live 5 febbraio 2024. 51 giocatori rimangono in corsa al IPS 1 Milion dal King’s Casino di Rozvadov dove abbiamo ancora 6 italiani in corsa per la prima moneta da 208K, ma al comando c’è il polacco Adrian Ziemichod (in foto by EuroRounders Blog). Intanto a Las Vegas si concludono gli eventi PokerGO Cup con un altra vittoria di Jonathan Little.

Poker Live 5 febbraio 2024: 6 azzurri al day 3

L’ultimo dei 10 flight iniziali del €390 Main Event IPS €1.000.000 GTD vede 796 iscritti, arrivando a 4.933 entries per questo torneo giunto alla 52° edizione, che si avvicina molto al record dello scorso anno, per un montepremi che è arrivato a 1.616.790 euro.

Il day2 iniziava con ben 151 italiani in corsa ma solo 6 di loro supereranno il taglio sui 51 players left che torneranno per il day3, sui 659 totali che avevano iniziato la giornata di domenica. Si gioca per una prima moneta da €208.000.

Il migliore della truppa azzurra è Michele Mercurio che riprenderà con 7.3 milioni in chips valide per l’8° posto nella classifica generale. Molto vicino c’è Nicola Sasso con 6.6 milioni al 11° posto. Ci sarà anche l’esperto Biagio Morciano, il pugliese potrà contare su una dotazione di 4.5 milioni. Più corti Francesco Pio Russo (poco sopra i 3 milioni), e soprattutto Giorgio Soceanu (2.3 milioni) e Giampaolo Schiraldi (675K).

Poker Live 5 febbraio 2024: Chipcount completo

Al termine della giornata il chipleader è il polacco Adrian Ziemichod con 10.4 milioni in gettoni, superando di poco nel finale il russo Roman Docenko che per lunghi tratti è stato al comando del torneo, e ha imbustato 10.2 milioni. Completa il podio momentaneo Anh Minh Chu.

Il gioco riprende oggi alle 14.00, con il livello 125.000-250.000 big blind ante 250.000: ricordiamo che i primi 12 classificati si assicurano anche il ticket da 10.350 euro per il main event WSOPE 2024.

CHIPCOUNT COMPLETO

Adrian Ziemichod Poland 10400000

Roman Docenko Russian Federation 10225000

Anh Minh Chu Czech Republic 10125000

Yaron Turgeman Portugal 9450000

Ondrej Mar Czech Republic 9300000

Rafail Athanasios Bolousis Greece 8025000

Florian Bock Germany 7425000

Michele Mercurio Italy 7325000

Adrian Modoran Romania 7050000

Florian Christian Kast Germany 6825000

Nicola Sasso Italy 6675000

Eran Rozenfeld Israel 6325000

Michal Skala Czech Republic 6200000

Rachid Allouch Germany 6200000

Fl_Orian Germany 5925000

Daniel Strachinescu Romania 5900000

QUESO MANCHEGO Germany 5900000

Daniel Dobrev Iordanov Bulgaria 5550000

Alexandru Farcasanu Romania 5500000

Felix Belz Germany 5475000

Mike Michel Marquet France 5450000

Leonidas Kalaitzidis Germany 5425000

Martin Ivanov Georgiev Bulgaria 5000000

Jaromir Hanel Czech Republic 4975000

Alexandar Georgiev Skobelev Bulgaria 4700000

Angel Marius Stanescu Romania 4675000

Ran Shahar Israel 4650000

Biagio Morciano Italy 4575000

Vasileios Kollias Greece 4300000

Ufuk Yildirim Denmark 4250000

Thodoris Bariampas Greece 3750000

OXYMORON Romania 3550000

JULIO Spain 3500000

Franz Christian Doblinger Germany 3300000

Povilas Astasauskas Lithuania 3100000

D.BiBoss France 3075000

Francesco Pio Russo Italy 3050000

Matter Sweema Serbia 3000000

Armen Davydov Armenia 2925000

Kazim Bilecan Turkey 2900000

Stavros Siogas Greece 2775000

Jiri Noga Czech Republic 2775000

Michal Cep Czech Republic 2400000

Paweł Piotr Staszewski Poland 2375000

Giorgio Soceanu Italy 2300000

Gheorghi Tafratov Bulgaria 2300000

Bogdan Alexandru Bogorin Romania 1500000

Luc Ramos Switzerland 1400000

Safwane Anwar Bahri France 1000000

Petr Targa Czech Republic 800000

Gianpaolo Schiraldi Italy 675000

PokerGO Cup: Jonathan Little vince l’evento finale

Ai PokerGO Studio at ARIA Resort & Casino di Las Vegas si sono conclusi i ricchi e spettacolari tornei esclusivi della PokerGO Cup. David Coleman ha vinto l’event #6 No-limit hold’em da $15.100 superando in heads up Dylan DeStefano. Per Coleman c’è un primo premio da 302.400 dollari.

Il torneo finale ha un buy-in da $26.000 e viene vinto da Jonathan Little al 2° successo e con 4 piazzamenti a premio su 8 tornei giocati, gli hanno permesso di vincere anche la classifica finale e la PokerGO Cup. L’ultimo ad arrendersi è stato Justin Zaki che a sua volta aveva già vinto l’evento #5. Per Little arriva una prima moneta da $453,750 in un torneo che ha visto la presenza di 85 giocatori.

FINALE EVENTO #7 POKERGO CUP

1 Jonathan Little $453,750

2 Justin Zaki $288,750

3 Justin Saliba $192,500

4 John Riordan $137,500

5 Seth Davies $110,000

6 Shaneil Stokes $82,500