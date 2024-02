IPS 2024 Final Day. Siamo giunti alla conclusione del ricco torneo da 1 milione di euro garantiti, superati grazie ad una grande affluenza di 4.933 entries. La vittoria va all’israeliano Ran Shahar che batte il nostro Biagio Morciano (in foto by EuroRounders blog) nel testa a testa finale. Intanto Martin Kabrhel vince l’IPS High Roller.

IPS 2024 Final Day: Biagio Morciano runner up

Va in archivio la 52° edizione del Italian Poker Sport con il €390 Main Event IPS €1.000.000 GTD che si è giocato al King’s Casinò di Rozvadov. Una giornata finale che riprendeva con 51 players left, e tra loro 6 azzurri. In 5 escono prima del tavolo finale; Giampaolo Schiraldi è il primo ad avviarsi alle casse al 50° posto per €3.375 di premio.

Poco dopo rocca a Giorgio Soceanu chiudere al 36° posto per altri €3.375 di premio. In 29° posizione troviamo Nicola Sasso che si mette in tasca €4.375. Si prosegue con l’eliminazione di Francesco Russo al 26° posto per €5.025 e poi c’è Michele Mercurio out in 18° posizione per €6.757 anche se tutti ora guardano alla prima moneta da €208.350.

Il tavolo finale inizia con Biagio Morciano a difendere i colori azzurri, e l’esperto giocatore pugliese avanza fino alla soglia della vittoria, ma purtroppo si ferma nel testa a testa finale con Ran Shahar. L’israeliano riesce a vincere il torneo e la ricca prima moneta mentre per l’azzurro c’è comunque una bella consolazione da €126.350 a cui aggiungere anche il ticket da €10.350 Main Event WSOPE 2024.

IPS 2024 Final Day: risultati finali

FINALE IPS MAIN EVENT

1 Ran Shahar Israel € 208.350 + 10K WSOPE MAIN ticket

2 Biagio Morciano Italy € 126.350 + 10K WSOPE MAIN ticket

3 Anh Minh Chu Czech Republic € 88.350 + 10K WSOPE MAIN ticket

4 Adrian Modoran Romania € 66.850 + 10K WSOPE MAIN ticket

5 Michal Skala Czech Republic € 50.850 + 10K WSOPE MAIN ticket

6 Adrian Ziemichod Poland € 38.850 + 10K WSOPE MAIN ticket

7 OXYMORON Romania € 29.450 + 10K WSOPE MAIN ticket

8 Rachid Allouch Germany € 22.250 + 10K WSOPE MAIN ticket

9 Matter Sweema Serbia € 16.850 + 10K WSOPE MAIN ticket

Martin Kabrhel vince l’IPS High Roller

Si è concluso anche l’IPS High Roller che ha messo in palio un montepremi da €237.500 per un torneo da €1.100 di buy-in al quale ha partecipato anche il (criticato) talento di casa, Martin Kabrhel, che siamo abituati a vedere in giro per il mondo a giocare i tornei più importanti, ed HR da ben altri importi. Ha vinto per esempio il Wsope Super High Roller da 2,6 milioni nel 2018 ma anche un Ring Wsop Circuit nel 2019 da 200mila euro.

Kabrhel non ha lasciato scampo agli avversari nemmeno in questo torneo, incassando una prima moneta da €52.602 dopo aver superato nel testa a testa finale il il tedesco Mehmet Cetinkaya, runner up per 35.506 euro. A completare il podio c’è Alessandro Barone a tenere alti i colori azzurri per un premio da €24.439 che diventa il suo best live cash e che lo porta a sfiorare i 100K vinti in carriera.

In questo torneo si piazzano a premio altri italiani: Cimi al 16° posto per €3.206, Natale Allegra 23° per €2.613 e Paolo Palmisano che al 27° posto è il primo eliminato a premio per €2.375.

FINALE IPS HIGH ROLLER

1 Entropiq Czech Republic € 52.602

2 Mehmet Cetinkaya Germany € 35.506

3 Alessandro Barone Italy € 24.439

4 Gabriel Dobromir Rymar Poland € 19.926

5 Symeon Alexandridis Greece € 15.889

6 Dadi17 Israel € 12.208

7 EASYMANNY Germany € 8.883

8 BJKO7 Turkey € 6.436

9 @pokertourneyjourney Czech Republic € 5.320