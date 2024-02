Big Wrap PLO 9 febbraio 2024. Al King’s Resort di Rozvadov si continua a giocare con le quattro (o cinque) carte visto che continua la kermesse per gli amanti dell’Omaha.

Big Wrap PLO 9 febbraio 2024: Krzysztof Paszek vince il 10K High Roller

Al King’s Resort di Rozvadov si è concluso il Big Wrap PLO 10k Diamond High Roller che ha richiamato 113 giocatori e in 39 sono passati al day2. La vittoria da €283.800 va a Krzysztof Paszek che nel testa a testa finale ha battuto Said Hossein Madani, runner up per €197.200 poi troviamo Tomasz Pawe Gluszko a completare il podio per €130.400. In gioco anche un italiano, Davide Pasini, che però non è riuscito ad arrivare a premio.

FINALE 10K HIGH ROLLER

1 Krzysztof Piotr Paszek Poland € 283.800

2 Said Hossein Madani Germany € 197.200

3 Tomasz Pawel Gluszko Poland € 130.400

4 JACK China € 102.100

5 Samuel Ju Germany € 82.300

6 Eelis Jaakko Eino Paerssinen Finland € 64.150

7 Filip Lovric Sweden € 50.790

8 Lars Johan J Nordkvist Brodin Sweden € 39.550

9 Aku Matti Joentausta Finland € 29.930

10 Gergo Nagy Hungary € 22.980

11 Joao Pe De Almeida Estanislau Portugal € 22.980

12 Thomas Hueber Austria € 21.380

13 Maximilian Rainer Lehmanski Germany € 21.380

Big Wrap PLO 9 febbraio 2024: Mystery Bounty, l’Italia ci prova con BS

Passiamo al 3k Big Wrap PLO Mystery Bounty con €1.000 dei €3.000 di buy-in che andranno nelle taglie. Il torneo ha richiamato 102 giocatori e in 21 sono passati alla seconda giornata, ad iniziare dallo specialista PLO tedesco Jonas Kronwitter, a cui è andato male l’HR da 10k, ma che cercherà di rifarsi in questo torneo dove ha chiuso da chipleader con 580K, staccando l’israeliano Leonid Yanovski in 2° posizione con 483K.

Ai piani alti anche un altro tedesco, seguito pure in questo caso da un israeliano, ovvero Lars Weber che con 417K è poco avanti a Eran Dov Carmi con 415K. Anche un italiano nella mischia, B.S. (il nickname che ha scelto di usare) che però riprenderà dai piani bassi, al 16° posto con 120K.

Chipcount Mystery Bounty

1 Jonas Kronwitter DEU 580000

2 Leonid Yanovski ISR 483000

3 Lars Weber DEU 417000

4 Eran Dov Carmi ISR 415000

5 Abdulkadir Turgut TUR 401000

6 Danyel Boyaciyan NLD 308000

7 Volodymyr Kokoulin UKR 297000

8 Tomasz Kozub POL 275000

9 dompa DEU 273000

10 Bjorn Johannes Woutherus Verbakel NLD 233000

11 Aki Petteri Vihikainen FIN 222000

12 Pavel Izotov BLR 198000

13 Ruslan Volkov UKR 190000

14 Kalle Pontus Persson SWE 171000

15 Hans Dennis Holst SWE 142000

16 B.S. ITA 129000

17 Alexander Fredrik Morg Holmberg Norden SWE 125000

18 Sebastian Juhlen SWE 92000

19 Goran Urumovic SWE 85000

20 Andre Filip Da Conceicao Cruz PRT 63000

21 Tomasz Piotr Krzesinski POL 55000