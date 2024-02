Poker Live 12 febbraio 2024. Domenica importante al King’s Casino di Rozvadov dove si sta giocando il Main Event Big Wrap PLO con in corsa Omar Eljach (in foto by King’s). Niente da fare per Ermanno Di Nicola che non riesce ad approdare al final day del lunedì. Intanto al Perla di Nova Gorica siamo arrivati al final day del International Poker Festival.

Poker Live 12 febbraio 2024: Big Wrap PLO

Siamo giunti alle fasi finali del TBW 2K PLO dal King’s Casino di Rozvadov dove sta andando in archivio il Big Wrap PLO, la kermesse di grandi tornei dedicati agli amanti della variante a quattro carte dell’Omaha. Il torneo ha totalizzato 213 entries che hanno pagato il buy-in da €2.350 per un montepremi garantito da 500K (non superato questa volta).

La giornata di domenica riprendeva con 51 players left, e col rumeno MATEI al comando, ma anche un ottimo Ermanno Di Nicola a tenere alti i colori azzurri, anche se purtroppo l’italiano non riuscirà ad arrivare al final day del lunedì, a differenza di MATEI che ritroveremo circa a metà, in 8° posizione, sui 15 players left.

Comanda lo svedese Kalle Pontus Persson, già tra i migliori anche nella giornata precedente, davanti al tedesco Manuel Celik, e c’è un altro tedesco in corsa, il regular del King’s che si firma col nickname ALL-IN e che riprenderà dal 4° posto. Il nome più importante è però quello di Omar Ejlach che riprenderà dal 7° posto, visto che parliamo dello0 svedese vincitore del Main Event WSOPE 2022. Ecco il chipcount completo dei giocatori ancora in corsa per la prima moneta da €110.500.

CHIPCOUNT 2K MAIN EVENT

KALLE PONTUS PERSSON 4545000

MANUEL CELIK4365000

NARCIS GABRIEL NEDELCU2345000

IVAN KOLESNIKOV2285000

ALL-IN1565000

ERAN DOV CARMI1455000

OMAR FRANCISCO ELJACH HUANG915000

MATEI620000

HARALD CASAGRANDE480000

ENTROPIQ450000

DIANA VOLCOVSCHI300000

NIKOLA DANKOV MINKOV260000

PAVEL IZOTOV210000

ETHAN HUNT160000

NICO ADOMEIT158500

Poker Live 12 febbraio 2024: Mini NLHE Event

Non solo Pot Limit Omaha, si è giocato e concluso anche il Mini Main Event di Hold’em da €150 di buy-in a fronte di €100.000 garantiti di montepremi. Al torneo hanno partecipato in 564 entries. La vittoria è andata al giocatore di casa, il ceco Josef Dvorak che ha incassa €23.774 dopo un deal con Dominik Barnesteiner che da runner up torna a casa con €20.026.

Non mancano gli azzurri con Vittore Brugnera in 5° posizione per €3.700 di premio e Luca Oliviero in 7° posizione per €2.050 migliori degli italiani al final table. Premi minori per altri piazzamenti azzurri come Alessandro al 29° posto, Antonio Turrisi 40° ed Angelo Riccio 62°.

FINALE MINI MAIN NLHE

1.JOSEF DVORAK €24.600 €23.774

2.DOMINIK BARNSTEINER €19.200 €20.026

3.PAVEL CERVENY €6.250 –

4.PAVEL HUDECEK €4.800 –

5.VITTORE BRUGNERA €3.700 –

6.ROBERT NECHIFOR DASCALESCU €2.850 –

7.LUCA OLIVIERO €2.050 –

8.MYKOLA FOMIN €1.350 –

9.TOM GILBERT M DE MUNCK €1.049

Italian Poker Festival (IPF): comanda Salvatore Terdossi

Spostiamoci al Casino Perla di Nova Gorica dove in questi giorni si è giocato l‘International Poker Festival, un torneo che ha totalizzato 557 entries per un montepremi da 121.150 euro. Al termine della domenica di gioco rimangono in 27 players left che si contenderanno il titolo e la prima moneta nel final day del lunedì.

Comanda Salvatore Terdossi che guarda tutti dall’alto, forte di 1.8 milioni in chips, ma Simone Scaramelli e Pasquale Fazzone non sono molto indietro, ognuno sopra 1.7 milioni in chips. Ancora in gioco troviamo due veterani del poker italiano: Fabio Foschi e soprattutto Alessandro Scermino che qui al Perla in passato ha messo in fila tanti colpi vincenti. Più indietro riconosciamo anche il Doge, Alessandro Longobardi.

CHIPCOUNT FINAL DAY IPF

TERDOSSI SALVATORE 1860000

SCARAMELLI SIMONE 1735000

FAZZONE PASQUALE 1705000

RAVAIOLI ROMANO 1685000

HODŽIĆ SEJDEFA 1290000

CIMERA DEAN 1250000

TETI VINCENZO 1195000

FOSCHI FABIO 1030000

CHRISTODOULOU ANDREAS 1000000

GEORGIOU ANTONIOS 895000

RUSSO GIOVANNI 830000

SCERMINO ALESSANDRO 780000

VALENTI ANTONIO 735000

CHIOFALO GIOVANNI 705000

MUSCI ROSA 620000

TOMEI LEONARDO 590000

DI VITO DOMENICO 495000

PONISCH ZACCARIA 480000

LONGOBARDI ALESSANDRO 435000

DA PONTE ALESSANDRO 355000

PEDRINELLI VALTER 355000

SPARACCA RENZO 345000

CHECCO UMBERTO 345000

FRANCESCONI GHERARDO 325000

PIROZZI FABIO 310000

TASCA FEDERICA 295000

CALABRO ANTONINO 250000