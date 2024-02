Poker Live 13 febbraio 2024. Al King’s Casino di Rozvadov si è conclusa la spettacolare e ricca kermesse di tornei per gli amanti del Pot Limit Omaha, il Big Wrap PLO, e si è chiusa col botto, con un altra grande affermazione di Omar Eljach (in foto by King’s Resort) che si conferma un asso anche con le quattro carte.

Poker Live 13 febbraio 2024: Omar Eljach vince il Big Wrap PLO

Ancora una grande affermazione per Omar Eljach, il campione del Main Event WSOPE 2022 e campione anche del PLO sempre alle WSOPE qui al King’s Casino di Rozvadov, ma dell’anno dopo. Il King’s è ancora una volta teatro di un colpo vincente per il campione svedese che porta a casa il Big Wrap PLO Main Event, torneo da 2.350€ di buy-in con 500.000€ garantiti a montepremi.

La giornata conclusiva riprendeva con 15 players left e nessun italiano. Il primo eliminato è il bielorusso Pavel Izotov. Il torneo procede fino alla formazione del tavolo finale, e qui il primo a mollare è il rumeno Narcis Gabriel Nedelcu.

Alla fine sono stati due svedesi a giocarsi il titolo, Eljach che appunto ha vinto incassando la prima moneta da €110.500 e Kalle Persson che iniziava la giornata conclusiva da chipleader, ma che questa volta si arrende nel testa a testa finale, chiudendo da runner up per €74.800 di premio.

Poker Live 13 febbraio 2024: Risultati Finali Big Wrap PLO

Ecco tutti i premi finali del Main Event Big Wrap PLO.

PREMI FINALE MAIN EVENT THE BIG WRAP PLO

1 Omar Francisco Eljach Huang Sweden € 110.500

2 Kalle Pontus Persson Sweden € 74.800

3 ALL-IN Germany € 49.850

4 MC96 Germany € 40.850

5 Eran Dov Carmi Israel € 32.775

6 Diana Volcovschi Portugal € 25.400

7 Nikola Dankov Minkov Bulgaria € 18.800

8 Narcis Gabriel Nedelcu Romania € 13.825

9 Ivan Kolesnikov Ukraine € 11.025

10 Nico san Germany € 9.260

11 MATEI Romania € 9.260

12 Entropiq Czech Republic € 8.075

13 Harald Casagrande Austria € 8.075

14 ETHAN HUNT Germany € 7.360

15 Pavel Izotov Belarus € 7.360

16 Heiko Hinkelmann Germany € 6.650

17 Krzysztof Jan Magott Poland € 6.650

18 Lakifaaab Switzerland € 5.985

19 Georgios Tsoupras Greece € 5.985

20 Aki Petteri Vihikainen Finland € 5.985

21 Tomasz Kozub Poland € 5.510

22 RIQu Germany € 5.510

23 Thomas Hueber Austria € 5.510