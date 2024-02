Poker Live 14 febbraio 2024. Al Perla di Nova Gorica si è appena concluso l’Italian Poker Festival con un Simone Scaramelli asso piglia tutto visto che vince il Main Event per €25.000 e i pacchetti per partecipare al Battle of Malta col suo team.

Poker Live 14 febbraio 2024: Scaramelli vince l’IPF

Simone Scaramelli vince l’International Poker Festival KO edition che si è appena concluso al Perla di Nova Gorica. Scaramelli porta a casa tutto: torneo, torneo a squadre, taglie e i pacchetti per il Battle of Malta. Scaranelli iniziava la giornata da secondo nel chipcount e nel finale ha battuto Giovanni Russo.

Per il vincitore c’è una prima moneta da €25.000 e anche 6 pacchetti messi in palio per il Battle of Malta Spring edition dal 3 al 10 di aprile con 500.000 euro garantiti. Ci sarà anche il suo team, il Montecarlo Poker House.

Al torneo hanno partecipato 557 entries per un montepremi da 121.150 euro diviso tra 33 ITM per un premio minimo da €1.050 e la prima moneta, come abbiamo detto, da 25K. Per il runner up c’è un premio da €16.000 mentre a completare il podio troviamo Dean Cimera che porta a casa 10K tondi tondi.

Risultati Finali Italian Poker Festival

FINALE IPF

1. Simone Scaramelli 25.000 €

2. Giovanni Russo 16.000

3. Dean Cimera 10.000

4. Jack Ravaioli 8.400

5. Hudzic Sejdefa 7.000

6. Fabio Foschi 5.800

7. Pasquale Fazzone 4.800

8. Andreas Christodoulou 4.000

9. Antonio Valenti 3.300

10. Salvatore Terdossi 2.700