Poker Live 28 febbraio 2024. Vediamo le ultime notizie in giro per il mondo per questo fine mese, con i tornei appena conclusi, come il Re Mida al perla di Nova Gorica vinto da Massimo Schiralli (in foto by EuroRounder) mentre oltre oceano Ari Engel vince un altro anello del WSOP Circuit.

Poker Live 28 febbraio 2024: Massimo Schiralli vince il Re Mida

Dal Perla Resort di Nova Gorica va in archivio il Remida, torneo organizzato da Euro Rounders, che oltre al torneo singolo tradizionale, giocava anche la poker team edition dove vincono la squadra del “Regina di Cuori” di Carmine Masciale e i “Jokerstars” di Alija Beširević, che dividono 15mila euro a testa.

Il torneo singolo va invece a Maurizio Schiralli che ha avuto la meglio su un Field di 564 iscritti che hanno generato un montepremi da €175.700, con una prima moneta da €30.000.

Ari Engel vince l’ennesimo anello WSOPC

Un altro successo di Ari Engel alle World Series Of Poker Circuit. Pochi giorni dopo la vittoria di Dan Lowery, Engel ha risposto subito vincendo l’evento online che metteva in palio l’anello WSOPC, il $500 No-Limit Hold’em Big 500 8-Max che ha totalizzato 76 entries (3 del solo Engel) da 48 giocatori unici.

Engel ha incassato $4.170 di prima moneta, ma è l’anello questa volta a valere maggiormente, visto che si tratta del 17° in carriera per Ari che ha una vera e propria collezione, e rimane il record man delle WSOPC.

Dicevamo di Lowery che qualche giorno fa vinceva un torneo ben diverso, intanto live, e con 3.577 iscritti, il Monster Stark $400 all’Harrah’s Cherokee nella Carolina del Nord, e ha incassato una prima moneta da $148.416. Si tratta del 5° successo negli ultimi 13 mesi per Lowery che con 15 anelli WSOPC raggiunge Maurice Hawkins e Josh Reichard tra i record man del circuito.

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui la nostra nuova sezione Pronostici su PIW, e se vuoi di più segui il sito Betitaliaweb.