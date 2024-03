Poker Live 5 marzo 2024. Va in archivio il France Poker Festival dei record con la vittoria dell’ucraino Vladyslav Pohribnyisi (in foto by EuroRounders blog) mentre a Malta il Main Event IPO arriva al tavolo finale dove domina letteralmente Enzo Lucarini, ma ci sono 6 italiani che proveranno a scippare la prima moneta da 110K, e tra loro anche Muhamet Perati.

Poker Live 5 marzo 2024: IPO Malta al final table

Il €550 Main Event IPO Malta €500.000 GTD arriva al final table che iniziava il day3 di ieri con 38 players left, scesi a 8 a fine giornata, i magnifici 8 del final table, con ben 6 azzurri, anche se a dominare c’è il francese Enzo Lucarini che imbusta più di 20 milioni in chips e fa letteralmente il vuoto, con Nunzio Iandolo al 2° posto ma con soli 7 milioni in gettoni.

Tra i primi eliminati della giornata di ieri, per quanto riguarda la truppa azzurra, ci sono: Gianluca Fichera (36°), Dario Barone (35°) e Alberto Cigliano (34°). Poco dopo tocca a: Giuseppe Di Falco (30°), Gaspare Sposato (28°), Pietro Brandimarte (22°), Gabriel Iemmito (18°), Dario Fornaro (17°) e Gennaro Russo (15°).

Si avvicina al tavolo finale Giovanni Previti che chiude al 10° posto, e ancora peggio va a Davide Calvaresi che esce in 9° posizione, scoppiando appunto la bolla del final table. Per DavideCalva c’è comunque un premio da 7.200 euro, anche se tutti guardano alla prima moneta da €110.000 mentre per il runner uè ci sono €70.000. Tutti gli 8 finalisti hanno già assicurato un premio da €11.000.

Poker Live 5 marzo 2024: Chipcount IPO Malta

Abbiamo detto del francese Enzo Lucarini a dominare il chipcount su Nunzio Iandolo e poi arrivano altri due azzurri: Gianluca Pagliaro e Danilo Colomba, poi c’è anche Xavier Zuczkowski. Il giocatore più atteso è Muhamet Perati che però dovrà recuperare visto che con 4.6 milioni in chips riprenderà la sua corsa dalla 6° piazza, anche se il più corto in assoluto è Alessandro Comi con 2.2 milioni. Super Mario ha comunque l’esperienza per provarci.

CHIPCOUNT FINAL TABLE

1 LUCARINI ALEXIS ENZO 20.610.000

2 IANDOLO NUNZIO 7.030.000

3 PAGLIARO GIANLUCA 6.645.000

4 COLOMBA DANILO 6.050.000

5 ZUCZKOWSKI XAVIER 5.065.000

6 PERATI MUHAMET 4.605.000

7 FURNIET MARTINEZ IVAN 4.350.000

8 COMI ALESSANDRO 2.225.000

PAYOUT FINAL TABLE

1 110,000.00

2 70,000.00

3 49,000.00

4 35,800.00

5 27,000.00

6 20,600.00

7 15,800.00

8 11,000.00

France Poker Festival in salsa ucraina

Al King’s Casino di Rozvadov si è concluso anche un France Poker Festival da record con 4.679 entries e un montepremi da €733.433. In palio una prima moneta da 100K precisi, che viene vinta da Vladyslav Pohribnyi.

L’ucraino iniziava la giornata conclusiva dalla 15° posizione, ed è stato bravo (e anche fortunato a vincere un Coin Flip decisivo a 7 left) fino ad arrivare al testa a testa finale con cui ha regolato Valerik Malkhasian nel testa a testa finale. La giornata riprendeva con 4 azzurri piazzati a premio, ma che non riescono a raggiungere le fasi finali.

FINALE FRANCE POKER FESTIVAL

1. Vladyslav Pohribnyisi €100.000 (+ ticket Main Event WSOPE)

2. Valerik Malkhasian €58.000 (+ ticket)

3. Cheremosh €40.500 (+ ticket)

4. Yosef Boker €29.900 (+ ticket)

5. Gassan Azzam €22.500 (+ ticket)

6. Denis Lehmann €17.300 (+ ticket)

7. Halim El Yaacoubi €13.100

8. Sebastian Marzec €9.850