Poker Live 7 marzo 2024. In Corea del Sud sono iniziate le Triton Poker Series con Fedor Holz subito vincente. A Las Vegas Daniel Negreanu sfiora la vittoria al PGT Mixed Games. Si gioca anche in Europa, con il Warriors of Liechtenstein.

Poker Live 7 marzo 2024: Fedor Holz vince alle Triton Series in Corea

Oggi iniziamo dall’Isola di Jeju in Corea del Sud dove sono iniziati i ricchi e spettacolari tornei Triton Series con un evento #1 $15.000 NLH 8-Max da record con 269 iscritti che hanno prodotto un montepremi da $4.035.000 divisi tra i migliori 47 piazzati, con una prima moneta da $786.000 che finisce nelle tasche di Fedor Holz.

Il tedesco non lascia scampo a Seth Gottlieb, runner up per mezzo milione di dollari tondo tondo, incassato, poi abbiamo il bulgaro Dimitar Danchev a completare il podio per $375.000. Ai piedi del podio c’è invece Nick Pietrangelo.

FINALE EVENTO #1 TRITON SERIES

1 – Fedor Holz, Germania – $ 786.000

2 – Seth Gottlieb, Stati Uniti – $ 500.000

3 – Dimitar Danchev, Bulgaria – $ 375.000

4 – Nick Petrangelo, Stati Uniti – $ 303.000

5 – Dominykas Mikolaitis, Lituania – $ 240.000

6 – Lun Loon, Malesia – $ 182.000

7 – Josh McCully, Australia – $ 134.000

8 – Ken Tong, Hong Kong – $ 98.000

9 – Pieter Aerts, Belgio – $ 81.000

Poker Live 7 marzo 2024: PGT Mixed Games, Sternheimer batte Negreanu

Si gioca anche all’Casinò Aria di Las Vegas e all’evento #7 $10.200 Dealers Choice si è messo in mostra Daniel Negreanu che si conferma in grande forma in questo inizio 2024 dove ha già vinto un ricco ed importante torneo, e ha sfiorato la vittoria anche qui, chiudendo al 2° posto per $103.400 di premio.

A battere il canadese è stato Philip Sternheimer che ha messo in fila un Field da 47 giocatori, portando a casa la prima moneta da $164.500. A completare il podio abbiamo Adam Friedman. A premio anche Phil Hellmuth che raggiunge il 5° posto.

FINALE PGT EVENTO #7

1st Philip Sternheimer United Kingdom $164,500

2nd Daniel Negreanu Canada $103,400

3rd Adam Friedman United States $68,150

4th Maxx Coleman United States $49,350

5th Phil Hellmuth United States $37,600

Warriors of Liechtenstein: 227 iscritti dopo i primi due flight

Euro Rounders e PkLive360 sono invece in gioco al Grand Casino di Bendern per il Warriors of Liechtenstein, torneo dal buy-in di 390 franchi svizzeri, in modalità Bounty dal termine della late registration in poi.

Al torneo, dopo day1A e day1B, si contano 227 iscritti e al termine del secondo flight abbiamo Dritan Kaleci, giocatore noto nel circuito di EuroRounders, al comando del chipcount.

CHIPCOUNT DAY1B WARRIORS OF LITCHENSTEIN

DRITAN KALECI CH 837.000

CHRISTOPH SPÜRRI CH 617.000

Champion1905 TUR 401.000

Gala 09 320.000

STEFAN JÖGER CH 298.000

Sascha Messmer CH 283.000

THOMAS HARDT 272.000

FABIAN HILTEBRAND CH 198.000

ROBIN SCHEIDEGGER CH 111.000

DALIBOR MIJIC 96.000

Twinti AT 49.000

MARIO SCALIA IT 40.000