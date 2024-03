Poker Live 11 marzo 2024. Apriamo la settimana con davvero tanti tornei e tanti risultati da riportare nel nostro articolo quotidiano. Si gioca infatti al Perla di Nova Gorica, la casa delle ISOP, con Marco Levato (in foto by pokerfacto) chipleader, ma anche al King’s non ci si ferma mai, e l’italiano Daniele Sacchi vince l’Eureka. Intanto in Corea del Sud vittoria di Adrian Mateos in un torneo da record.

Poker Live 11 marzo 2024: Daniele Sacchi vince l’Eureka Up Roller

Iniziamo dal King’s Casinò di Rozvadov dove si è già concluso il €300 NLH Up Roller Eureka Poker Tour che ha visto 185 entries in lotta per una prima moneta che diventa da €11.316 dopo un deal ICM a tre che vede presente anche l’azzurro Daniele Sacchi, che ne esce vincitore e col premio maggiore da €11.316, battendo il moldavo Stepan Budac e il danese Mehrzad Askari. Ai piedi del podio un altro azzurro, Luca Beretta che col suo 4° posto incassa €4.718 di premio.

FINALE EUREKA UP ROLLER

1 Daniele Sacchi Italy € 12.723

2 Stepan Budac Moldova € 8.667

3 Mehrzad Askari Denmark € 5.725

4 Luca Beretta Italy € 4.718

5 Riadh Ben Farhat France € 3.790

6 Rami Essam Saleh Awad Egypt € 2.969

7 Jan Riha Czech Republic € 2.226

8 Aleksandre Tomaradze Georgia € 1.643

9 Caren Pidjoian Moldova € 1.272

Ancora in gioco il €550 Mystery Bounty Eureka Poker Tour che ha visto una marea di 1.008 entries e in 154 hanno iniziato il day2 di ieri, una giornata che si è conclusa lasciando in gioco i 24 players left che oggi si affronteranno in un torneo che ha generato €277.200 in Prize pool e altri €201.600 che andranno nelle taglie misteriose. Tra i 24 left contiamo anche due azzurri: Rolando Camardese a metà classifica con poco più di 1 milione in chips, e Simone Maglianella, poco più indietro con 800K.

TOP-10 CHIPCOUNT MYSTERY BOUNTY EUREKA

Michal Mariusz Janczarski POL 2,430,000

Viorel Gabriel Gavrila ROU 2,365,000

Michal Mrakeš CZE 2,295,000

Andrej Desset SVK 2,090,000

Danas Dambrauskas LTU 2,050,000

eMKey SVK 1,865,000

Randy Marsh DEU 1,835,000

Maor Zaharagi ISR 1,830,000

Mathias Falandys DEU 1,245,000

Traian Costin Stanciu ROU 1,235,000

Poker Live 11 marzo 2024: ISOP all’atto finale

Si gioca anche al Perla di Nova Gorica col Main Event ISOP che ha richiamato 468 giocatori, con 48 di loro a premio. Il day2 di domenica riprendeva con 166 players left, ma sono solo 15 quelli che sono riusciti ad accedere al final day che si giocherà questo lunedì, con Marco Levato che parte davanti a tutti.

CHIPCOUNT MAIN EVENT ISOP

1 – Levato Marco – 4.050.000

2 – Medda Carlo – 2.830.000

3 – Socci Giovanni Maria – 2.480.000

4 – Coselli Paolo Ugo – 2.275.000

5 – Scermino Alessandro – 2.220.000

6 – Ouertani Wissam – 1.910.000

7 – Zanesi Luca – 1.425.000

8 – Forti Massimiliano – 1.250.000

9 – Orfellini Nicola – 1.160.000

10 – Bencich Andrea – 945.000

11 – Tepeh Tjan – 940.000

12 – Manganiello Salvatore – 775.000

13 – Pillon Silvano – 745.000

14 – Bojovič Davor – 670.000

15 – Kallashi Elvis – 540.000

In questi giorni di ISOP si giocava anche l’All Stars High Roller TV, uno speciale e spettacolare torneo in diretta streaming che ha visto la presenza di ottimi giocatori, tra i quali Luca Stevanato. Steva10 porta a casa il titolo.

Citiamo poi anche un altro Side event interessante, l’Omaha Light che ha visto trionfare Danilo Donnini su un Field di 54 iscritti, con 7 giocatori a premio, eccoli:

FINALE OMAHA LIGHT ISOP

Danilo Donnini: €2.800

Juri Pedrini: €2.200

Davide Marchioro: €1.300

Elias Brussianos: €900

Luigi Case: €600

Nicola Andreatta: €500 .

David Homar: €445

Triton Series in Corea, e si gioca anche in Liechtenstein

Allontaniamoci verso la Corea del Sud visto che a Jeju continuano le Triton Poker Series, con i tornei milionari che hanno visto un evento #5 $30.000 No Limit Hold’em 8-Handed da record per il circuito, visto che hanno partecipato 185 giocatori (59 rientri) per un montepremi da $5.550.000 e una prima moneta da $1,175.000 finita nelle tasche del pro spagnolo Adrian Mateos che si avvicina ai 40 milioni di dollari vinti in carriera in tornei live (e non parliamo dell’on-line dove non è da meno). Ad arrendersi al testa a testa finale è un altro big del calibro di David Peters al quale vanno 790K di premio.

FINALE TRITON POKER SERIES EVENTO #5

1 – Adrian Mateos, Spagna – $ 1.175.000

2 – David Peters, Stati Uniti – $ 790.000

3 – Yulian Bogdanov, Bulgaria – $ 557.000

4 – Seth Gottlieb, Stati Uniti – $ 452.000

5 – Joao Vieira, Portogallo – $ 358.000

6 – Ramin Hajiyev, Azerbaigian – $ 271.500

7 – Patrik Antonius, Finlandia – $ 198.000

8 – Lun Loon, Malesia – $ 145.000

9 – Phil Ivey, Stati Uniti – $ 119.000

10 – Igor Yaroshevskyy, Ucraina – $ 101.000

Intanto si gioca anche nel piccolo principato in mezzo all’Europa questo Warriors of Liechtenstein che ha visto 819 iscritti per un montepremi di 268.700 franchi svizzeri. Al day 2 domenicale si ripresentavano in 128, e al termine della giornata rimangono solo 17 players left, con un solo italiano in gioco, Emmella, ma da chipleader con 4.6 milioni in gettoni.

CHIPCOUNT WARRIORS OF LIECHTENSTEIN

EMMELLA IT 4.610.000

ALLEGRO DE 4.150.000

DG CH 3.695.000

GALA09 CH 2.480.000

CLAUDIO PICECI CH 2.465.000

MANFRED MÜLLER CH 2.340.000

LOLI CH 1.825.000

CARLOS JULIAO HENNINGSEN POR 1.590.000

ELDORADO DE 1.545.000

RENE KISTLER CH 1.300.000

SANDRO ZARRIELLO AT 1.070.000

LALELILEYLO DE 1.005.000

CHRISTIAN KEMPF CH 920.000

MARCO WINTELER CH 900.000

VELIMIR LOZIC HR 850.000

FRANZ HERMANN THOMA DE 795.000

FIRAT ALTUNKAPAN CH 460.000