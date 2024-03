Poker Live 14 marzo 2024. Al King’s Casino si è giocato il day1C dell’Eureka Cup e sono passati altri due italiani alla seconda giornata. A Jeju continuano i tornei Triton Series e arriva la doppietta di Dan Smith (in Fito by triton poker series blog) , oltre alla ricchissima vittoria di Elton Tsang. Negli States Soheb Porbandarwala vince il 12° anello WSOPC all’Horseshoe.

Poker Live 14 marzo 2024: Eureka Cup, passano altri due azzurri

Si è giocato il day1C del €330 Eureka Cup al King’s Casino di Rozvadov, e ora manca solo l’ultimo flight. Per ora gli azzurri stanno andando avanti un paio alla volta, 2 dal day1A, 2 dal day1B e 2 anche da questo day1C, come sempre già tutti a premio perché il format prevede che per ogni flight passi solo il 15% del Field, già sicuro del ITM minimo in questo modo.

Ieri gli iscritti sono saliti a 318 (212 giocatori unici + 106 rientri) e la giornata è comandata dalla coppia rumena formata da Marius Costantin Iftimia e Nicolae Emil Suciu rispettivamente con 698.000 e 596.000 chips, ma in terza posizione è vicino il tedesco Mann Vom Mond con 506K.

Abbiamo detto dei due azzurri, il migliore è Eros Calderone che imbusta 373.000 gettoni buoni per il 6° posto nel chipcount di giornata. Più indietro, in 25° posizione, troviamo Tommaso Serratore con 160.000 chips.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1C EUREKA CUP

1.MARIUS CONSTANTIN IFTIMIA 698.000

2.NICOLAE EMIL SUCIU 596.000

3.MANN VOM MOND 506.000

4.EUSEBIU NICOLAE JALBA 480.000

5.ADIL ASHIMOV 415.000

6.EROS ANTONIO CALDERONE 373.000

7.JAN PROCHAZKA 336.000

8.MARC SIEBTROTH 328.000

9.BRUCE WAYNE 251.000

10.ALAMI JEAN NICO ARBIB 238.00

Poker Live 14 marzo 2024: Triton Poker Series

In Corea del Sud, a Jeju, continuano i ricchi tornei delle Triton Poker Series, con Dan Smith ultimo ad entrare nel novero dei giocatori che sono riusciti a vincere 2 volte su questo circuito. Smith lo ha fatto superando l’agguerrita concorrenza di 108 iscritti (26 rientri) al evento #10 $50.000 NLH Turbo 15K Bounty che ha generato un prize pool da $3.780.000 e una prima moneta da $951.000 a cui Smith aggiunge 300K in bounty.

Al 2° posto David Coleman e poi abbiamo Seth Davies a completare il podio davanti a Tom Dwan che si rivede in gioco e incassa $346.000 + $60.000. Chissà se li userà per pagare i presunti debiti richiesti da Jetten e Voulgaris (aumenterebbero a $226K), la polemica delle ultime ore di cui magari parleremo nei prossimi giorni.

FINALE EVENTO #10 TRITON

1 – Dan Smith, USA – $951,000 (+$300,000 in bounties)

2 – David Coleman, USA – $642,900 (+$300,000 in bounties)

3 – Seth Davies, USA – $418,000

4 – Tom Dwan, USA – $346,000 (+$60,000 in bounties)

5 – Sirzat Hissou, Germany – $279,000 (+$120,000 in bounties)

6 – Punnat Punsri, Thailand – $220,000 (+$240,000 in bounties)

7 – Webster Lim, Malaysia – $168,000 (+$120,000 in bounties)

8 – Tom Heung, China – $126,000 (+$60,000 in bounties)

9 – Damir Zhugralin, Kazakhstan – $94,500 (+$120,000 in bounties)

10 – Konstantin Maslak, Russia – $77,500

Va in archivio anche il ricchissimo evento #9 $150.000 NLH 8-Handed che ha visto la partecipazione di 117 giocatori (44 rientri da 150K) per $17.550.000 di montepremi. Prima vittoria (al primo final table) alle Triton per Elton Tsang che incassa la pesante prima moneta da $4,210,000. Il giocatore di Hong Kong ha battuto il cinese Ding Biao nel testa a testa finale, poi abbiamo il canadese Mike Watson a completare il podio. Incredibilmente non troviamo nemmeno un americano nelle prime 7 posizioni.

FINALE EVENTO #9 TRITON

1 – Elton Tsang, Hong Kong – $4,210,000

2 – Biao Ding, China – $2,870,000

3 – Mike Watson, Canada – $1,895,000

4 – Liang Xu, China – $1,563,000

5 – James Chen, Taiwan – $1,254,000

6 – Alex Kulev, Bulgaria – $983,000

7 – Wang Ye, China – $737,000

8 – Sean Winter, USA – $544,000

9 – Sam Grafton, UK – $422,000

Wsop circuit Horseshoe: 12° braccialetto per Soheb Porbandarwala

Dall’altra parte dell’oceano si sta giocando una tappa del World Series of Poker Circuit, il WSOPC Horseshoe, con un Main Event da $1,700 di buy-in che ha richiamato 986 entries con in ballo un montepremi da 1.493.790 dollari una prima moneta da $257.725 che è finita nelle tasche di Soheb Porbandarwala che con questo successo supera i $2.4 milioni vinti in tornei live in carriera, il grosso dei quali arrivati dal WSOPC visto che con questa affermazione porta a casa il 12° anello!

FINALE WSOPC HORSESHOE

1st: Soheb Porbandarwala – $257,725

2nd: Brad Coultas – $159,277

3rd: Jonathan Seely – $119,402

4th: Adam Greenberg – $90,360

5th: Richard Bai – $69,039

6th: Hussain Sajwani – $53,259

7th: Eric Adelstein – $41,489

8th: Brian Altman – $32,639

9th: Brian Batt – $25,993

10th: Cero Zuccarello – $20,813