Poker Live 18 marzo 2024. Al King’s Casino il day2 del Main Event Eureka Poker iniziava con 20 azzurri in corsa, ma solo 1 italiano raggiunge il tavolo finale. Intanto Michele Tocci e altri due azzurri ci provano al High Roller. Approposito di HR, Roma Hrabec vince un ricchissimo evento da $100.000 alle Triton Poker Series.

Poker Live 18 marzo 2024: 1 solo azzurro al final table Eureka Main Event

Al King’s Casino di Rozvadov siamo giunti al final day del €1.100 Main Event Eureka Poker Tour, dopo un day2 che non ha sorriso ai colori azzurri, visto che iniziava con 20 italiani in gioco, ma al termine della giornata ne resiste solo 1 tra i 24 Players left: Chengzhou Zhou, giocatore di origine cinese, ma di passaporto italiano.

Tutti e 20 gli azzurri erano però già certi del premio minimo da 1.755 euro. Tra gli ultimi eliminati di giornata abbiamo Alessandro De Michele che saluta la truppa in 30° posizione per 5.160 euro, e subito dopo è toccato a Christopher Campisano chiudere la sua corsa al 29° posto.

Oggi si riprende con il livello 25.000-50.000 big blind ante 50.000 e ritroveremo Zhou al 6° posto con 2.395.000 chips, mentre il chipleader è il giocatore di casa, il ceco Robert Rohlich. Tutti hanno già in tasca un premio minimo da 5.915 euro ma naturalmente si guarda alla prima moneta da 243.500 euro.

TOP-10 CHIPCOUNT MAIN EVENT

Robert Rohlich CZE 4810000

Mick Heder DNK 4300000

MC DEU3445000

MATEI ROU3320000

Ivan Karatayeu BLR 2625000

Chengzhou Zhou ITA 2395000

Luka Bojovic SRB 2275000

Marius NIXON ROU2020000

Aram Ali DEU 1995000

Ankit Ahuja IND 1865000

Poker Live 18 marzo 2024: 3 azzurri in corsa al HR Eureka

Passiamo al €2.200 High Roller al quale hanno partecipato 128 giocatori che hanno generato un Prize pool da €243.200, con un premio minimo da €3.160 e una prima moneta da €58.400. Al termine del day1 abbiamo 20 players left, tutti a premio, con Fabian Hagen Bartuschk che riprenderà da chipleader. Il tedesco ha imbustato 473K mentre il migliore degli azzurri è Arturo Paduano con 106K. Attenzione anche a Michele Tocci che non manca mai qui al King’s, e che chiude con 74K. Infine Daniele Sunzeri che chiude il chipcount generale con 35K.

TOP-10 CHIPCOUNT HR

Fabian Hagen Bartuschk DEU 473000

Jakub Koleckar CZE 416000

DJ117 CHE327000

Lukasz Dariusz Golczyk POL 311000

Nisad Muratovic BIH 269000

Vlado Banicevic MNE 255000

Dorian Armel Gabriel Melchers FRA 229000

Abdelhakim Zoufri NLD 226000

Patrik Jaros CZE 226000

Saliba Faal TUR 166000

Triton Poker Series: finale col botto per Roman Hrabec

Un finale davvero spettacolare a Jeju, in Corea del Sud, per le Triton Super High Roller Series che chiudono i battenti con un evento da record, visto che al torneo da $100.000 di buy-in hanno partecipato la bellezza di 216 giocatori, un nuovo record per un torneo a sei cifre di buy-in, per un montepremi di $21.600.000, di cui $4.330.000 in prima moneta.

La vittoria è andata al talentuoso Roman Hrabec che ha superato Jean Noel Thorel nel testa a testa finale, poi al 3° posto Elton Tsang, che ha sfiorato l’impresa di vincere entrambi i tornei più ricchi di queste Series. Infine ai piedi del podio c’è Patrik Antonius, un giocatore che non ha bisogno di grandi presentazioni.

FINALE TRITON 100K

1 Hrabec Roman $ 4.330.000

2 Jean Noel Thorel $ 2.875.000

3 Elton Tsang $ 2.105.000

4 Patrik Antonius $ 1.697.000

5 Matthias Eibinger $ 1.330.000

6 Fahredin Mustafov $ 1.008.000