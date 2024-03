Poker Live 19 marzo 2024. A Rozvadov cala il sipario sull’Eureka Poker Tour col Main Event vinto da giocatore di casa, Robert Rohlich, mentre l’High Roller viene vinto dal tedesco Fabian Hagen Bartuschk. A Jeju, in Corea del Sud, torna a battere un colpo (quasi) vincente un giocatore mitico come Phil Ivey, 2° al 50K PLO, battuto dal solo Ding Biao.

Poker Live 19 marzo 2024: Robert Rohlich vince il Main Event Eureka

Iniziamo dal King’s Casino di Rozvadov dove si è conclusa la tappa record da 1.526 entries del €1.100 Main Event Eureka Poker Tour e a trionfare è stato il giocatore di casa, il ceco Robert Rohlich che ha portato a casa la prima moneta da 243.500 euro dopo aver superato il tedesco Aram Ali nel testa a testa finale. Per il runner up c’è un premio da €147.000 mentre a completare il podio troviamo l’ucraino Vitalii Shcherba per €103.000.

Le speranze azzurre, dopo la catacombe del day2, erano tutte su Chengzhou Zhou, giocatore di origine cinese ma con passaporto italiano, che si deve arrendere al 13° posto per €12.200 di premio.

FINALE MAIN EVENT EUREKA

1 Robert Rohlich CZE 243.500€

2 Aram ALi GER 147.000€

3 Vitalii Shcherba UKR 103.000€

4 Ankit Ahuja IND 77.800€

5 Mick Heder DEN 58.700€

6 “MATEI” ROM 44.500€

7 Ran Koller ISR 33.700€

8 “MC” GER 25.600€

9 Stefan Fink AUT 19.400€

Poker Live 19 marzo 2024: niente successo azzurro al High Roller Eureka

Si è concluso anche il €2.200 High Roller Eureka Poker Tour che nella giornata di ieri giocava il final day con 20 Players left. A trionfare è il tedesco Fabian Hagen Bartuschk che porta a casa la prima moneta da €58.400 dopo aver superato il montenegrino Vlado Banicevic, runner up per quasi 40K di premio.

Niente rimonta azzurra in una giornata che iniziava con 3 italiani ancora in corsa, anche se non messi benissimo. Quello che iniziava messo meglio, Arturo Paduano, esce subito al 19° posto per €3.160 e poco dopo tocca anche al più esperto, Michele Tocci, che chiude in 16° posizione, sempre per €3.160 di premio. Il migliore dei nostri è alla fine Daniele Sunzeri che iniziava la giornata dal fondo del chipcount generale con soli 35K, ma che riesce a sfiorare il final table, chiudendo al 10° posto per €4.865 di premio.

FINALE HR EUREKA

1 Fabian Hagen Bartuschk Germany € 58.400

2 Vlado Banicevic Montenegro € 39.750

3 Alf Peter Oennestam Sweden € 26.250

4 Lukasz Dariusz Golczyk Poland € 21.650

5 Nisad Muratovic Bosnia and Herzegovina € 17.390

6 Dorian Armel Gabriel Melchers France € 13.620

7 Jakub Koleckar Czech Republic € 10.215

8 Patrik Jaros Czech Republic € 7.540

9 Abdelhakim Zoufri Netherlands € 5.835

Triton Series: Ding Biao toglie il titolo a Phil Ivey

A Jeju, in Corea del Sud, continuano i ricchi tornei delle Triton Poker Series, e i grandi nomi non mancano, anche di giocatori che hanno fatto letteralmente la storia del poker. Ieri citavamo Patrick Antonius ai piedi del podio, oggi citiamo un giocatore tra i più famosi al mondo, che ha già vinto alle Triton, Phil Ivey, che sfiora un altro successo all’evento #15 $50.000 PLO dove però si deve arrendere al secondo posto, nel testa a testa finale contro Ding Biao.

A questo ricco torneo della variante con le quattro carte, hanno partecipato 84 giocatori che hanno pagato il buy-in da 50K generando un prizepool da $4.200.000 e una prima moneta da $1.107.000 che come detto è stata vinta dal cinese Biao, mentre Ivey si deve accontentare di un assegno, comunque cospicuo, di $755.000.

A completare il podio troviamo Jared Bleznick che incassa quasi 500K. Da segnalare il 5° posto di Stephen Chidwick e il 6° di Ole Schemion. Il primo eliminato del tavolo finale è stato però Patrick Antonius, che si conferma comunque anche in questo evento Omaha.

FINALE TRITON 50K PLO

1 – Ding Biao, Cina – $ 1.107.000

2 – Phil Ivey, Stati Uniti – $ 755.000

3 – Jared Bleznick, Stati Uniti – $ 490.000

4 – Paul Phua, Malesia – $ 401.000

5 – Stephen Chidwick, Regno Unito – $ 317.500

6 – Ole Schemion, Germania – $ 247.500

7 – Patrik Antonius, Finlandia – $ 200.000