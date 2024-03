Poker Live 21 marzo 2024. Al Perla di Nova Gorica ha preso il via lo Skill Poker Masters da 500K garantiti, con uno Stefano Puccilli subito al comando. A Jeju, in Corea del Sud, continuano i ricchi tornei Triton Poker Series dove arriva la tripletta di Mike Watson che porta a casa lo short dock.

Poker Live 21 marzo 2024: al via lo Skill Poker Master al Perla

Al Perla Resort di Nova Gorica è iniziato lo Skill Poker Master da 500.000 euro garantiti con un day1A da 110 entries e al termine della giornata passano in 30 players left.

Al comando delle operazioni troviamo Stefano Puccilli. L’esperto giocatore romano imbusta 481.000 chips, lasciandosi alle spalle Andrea Iocco che chiude con 421K. A completare il podio troviamo Marjan Martinovič con 361K.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1A SPM

PUCCILLI STEFANO 481000

IOCCO ANDREA 442000

MARTINOVIĆ MARJAN 361000

ZANUSSO ANDREA 281000

PIZZICONI CHRISTIAN 275000

SESSA MARIANO 263000

VIDIC TIM 205000

OUERTANI WISSAM 203000

BELLOMO MARCO 199000

GABROVŠEK MATIC 199000

JERAJ MIHAEL 192000

Triton Poker Series: Mike Watson cala il tris

Le Triton Poker Series in corso a Jeju, Corea Del Sud, si avviano verso il gran finale e nelle ultime ore Mike Watson ha vinto l’evento #16 $25K Short Deck superando un Field da 52 iscritti che ha prodotto un montepremi da $1.3 milioni. In canadese incassa la prima moneta da $380.000 e il suo 3° titolo Triton dopo i successi in Vietnam e a Cipro nel 2023. Il runner up è il cinese Red Lin poi troviamo l’americano Seth Davies a completare il podio.

FINALE TRITON SHORT DECK 25K

1° Mike Watson Canada $ 380.000

2° Ren Lin Cina $ 273.000

3° Seth Davies US $ 177.500

4° Dong Chen Cina $ 133.000

5° Mikita Badziakouski Bielorussia $ 104.000

6° Wai Kin Yong Malesia $ 80.500

7° Lun Loon Malesia $ 64.000

8° Tan Xuan Cina $50.000

9° Thai Ha Cina $ 38.000