Poker Live 22 marzo 2024. Al Perla si è giocato il day1B dello Skill Poker Master con tanti volti noti in gioco e con Alija Besirevic chipleader di giornata. A Cipro le Carmen Series si aprono sotto il segno di Fausto Tantillo e Simone Andrian (ma ci sono anche Dato e Cappiello). Infine a Jeju arriva il 5° successo in carriera alle Triton Poker Series da parte di Mikita Badziakouski che vince il 100K short deck.

Poker Live 22 marzo 2024: Skill Poker Master day1B

Al Perla Resort di Nova Gorica continua lo Skill Poker Master da 500.000 euro garantiti, e nella giornata di ieri si è giocato il day1B che ha assegnato i 5 bonus chipleader da €20.000, e che ha visto 43 giocatori avanzare al day2 tra i 219 entries di questo secondo flight, firmato da un ottimo Alija Besirevic che chiude al comando con 680K, seguito da Jurij Ctimac con 661K, poi arriva Christian Gentili a completare il podio momentaneo con 640K.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1B SPM

BEŠIREVIĆ ALIJA 680000

ŠTIMAC JURIJ 661000

GENTILI CHRISTIAN 640000

RADOVIĆ ANDRO 551000

KÖNTÖS ISTVÁN-HUNOR 478000

CITO MARTINO 433000

CIRILLO FEDERICO LUCIANO 428000

POLITOWSKI PATRYK 424000

XU JIAQIANG 419000

MATTIONI PAOLO GIULIO 416000

Poker Live 22 marzo 2024: Carmen Poker Series

Al Merit Casinò di Cipro sono iniziate le Carmen Poker Series e al day1A del $3.300 Main Event si sono subito messi in mostra quattro azzurri, ad iniziare da Fausto Tantillo. Il palermitano, spesso impegnato nei tornei qui a Cipro, chiude al 2° posto del chipcount con 602.000 gettoni, dietro solo al russo Dmitrii Kuzin che imbusta poco di più (647K).

Top-10 anche per Simone Andrian che chiude la giornata in 8° posizione, e riprenderà con 436K. A completare il poker azzurro ci sono altri due giocatori di peso come Andrea Dato (276K) e Candido Cappiello (202K). Al day1A si sono contati 186 iscritti e in 83 sono passati al day2.

TOP-10 DAY1A

1 Dmitrii Kuzin Russian Federation 647,500

2 Fausto Tantillo Italy 602,000

3 Jovan Kenjic Serbia 547,500

4 George Tomescu Romania 514,000

5 Uladzimir Zhyharau Belarus 507,500

6 Florian Guimond France 448,500

7 Kacper Pyzara Poland 444,000

8 Simone Andrian Italy 436,500

9 Daniel Kyosev Bulgaria 417,000

10 Maximilian Silz Germany 405,500

Triton Poker Series: torna alla vittoria Mikita Badziakouski

Torniamo anche a Jeju, in Corea del Sud, dove continuano le Triton Poker Series con gli eventi Shot Deck, e si è concluso il torneo da $100.000 di buy-in di questa specialità. Torna alla vittoria Mikita Badziakouski su un Field a dire il vero abbastanza modesto, con 34 partecipanti, ma che ha comunque prodotto una prima moneta da $1.153.000.

Si tratta della 5° vittoria in carriera alle Triton per Badziakouski che aggancia così Phil Ivey e Danny Tang al 2° posto, tutti nettamente staccati rispetto a Jason Koon che ha vinto 10 tornei di questo circuito, e si è ritrovato al tavolo finale anche in questo evento dove ha chiuso al 5° posto. Il runner up è stato invece Paul Phua che ha comunque incassato un bel assegno da $800K!.

FINALE 100K SHORT DECK

1 Mikita Badziakouski $ 1.153.000

2 Paul Phua $800.000

3 Sun Ya Qi $ 510.000

4 Winfred Yu $ 391.000

5 Jason Koon $ 306.000

6 Xiao Wu $ 240.000