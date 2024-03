Poker Go vince Negreanu. Dopo un 2023 disastroso (ne avevamo parlato anche qui), Daniel Negreanu (in foto PokerGO) cambia decisamente passo e vince il secondo torneo del 2024 a cui aggiunge un doppio runner up e 8 tavoli finali al PokerGO Tour.

Poker Go vince Negreanu a Las Vegas

A Las Vegas si stanno giocando le PokerGo Tour PLO Series, il circuito di tornei high roller PGT, questa volta in versione Omaha. Daniel Negreanu ha portato a casa l’evento #3 $5.100 Pot Limit Omaha superando un Field di 117 giocatori e incassando la prima moneta da $147.500 dopo aver superato Anuj Agarwal nel testa a testa finale.

A gennaio Kid Poker aveva aperto l’anno con una vittoria, sempre al PGT, circuito dove ha incassato anche un doppio runner up e si è piazzato 8 volte al tavolo finale in questi tornei high roller. Il canadese sembra ben focalizzato, e cercherà di ridurre le perdite superiori ai $2 milioni di dollari subiti nel suo anno nero, il 2023 (ne abbiamo parlato qui). Questa estate Negreanu darà caccia al 7° braccialetto WSOP in carriera, e cercherà di mettere fine ad un astinenza che dura da 7 anni alle World Series Of Poker, il circuito in cui tutti i giocatori vogliono vincere, ma intanto incamera bei soldini dal Poker Go Tour.

Risultati Finali PGT

RISULTATI FINAL TABLE PGT EVENTO #3

1 Daniel Negreanu Canada $147,500

2 Anuj Agarwal United States $91,450

3 Bruno Furth United States $64,900

4 Curtis Muller Canada $50,150

5 Dylan Weisman United States $38,350

6 Lance Patel United States $29,500