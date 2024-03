Poker Live 26 marzo 2024. A Nova Gorica la terza edizione dello Skill Poker Master viene vinta da Simone Locatelli che batte Iacopo Brandi (entrambi in foto da un frame della diretta) e incassa €75.000 dopo un deal a quattro. A Cipro, alle Carmen Poker Series, Fausto Tantillo continua alla grande verso il day4, e c’è anche Simone Andrian.

Poker Live 26 marzo 2024: Skill Poker Master a Nova Gorica

Iniziamo dal Perla Resort di Nova Gorica dove si è concluso il €550 Main Event Skill Poker Master con la vittoria di Simone Locatelli che ha portato a casa una prima moneta da €75.000 dopo aver battuto Iacopo Brandi nel testa a testa finale, e dopo un deal a quattro giocatori che ripaga Brandi con €65.000, la stessa cifra che porta a casa Federico Cirillo al 3° posto mentre il 4° posto di Salvatore Fiordalisi vale comunque €70.000 dopo l’accordo.

La SPM pensa già alla prossima tappa che si terrà a Bratislava, dopo il record di iscritti (1.309) fatto registrare in questa 3° edizione dove sono accorsi anche tanti nomi noti del poker italiano, ad iniziare da Dario Minieri, ma anche Claudio Rinaldi, Marco Bognanni, Dario Bonzo Nittolo, Luca Stevanato, Antonio Bernardo, Michele Guerrini, Gianluca Marcucci e Samian Ziarati solo per citarne alcuni.

FINALE SPM MAIN EVENT

1. Simone Locatelli 75000 euro *

2. Iacopo Brandi 65000*

3. Federico Cirillo 65000*

4. Salvatore Fiordalisi 70000*

5. Janja Stimac 26000

6. Niki Prela 20000

7. Daniele Solidoro 15300

8. Virgilio Di Cicco 11000

Poker Live 26 marzo 2024: Carmen Poker Series

Passiamo a Cipro dove continua il $3.000 Main Event Carmen Series che nella giornata di ieri ha giocato un importante day3 dalle sale del Crystal Cove Hotel and Casino, per un torneo che ha raggiunto un prize pool da $1,832,640 e una prima moneta da 338.500 dollari.

Al termine della giornata rimangono in corsa 41 Players left e tra loro due azzurri importanti. Dopo aver chiuso il day2 da chipleader assoluto, Fausto Tantillo si difende anche al day3 chiudendo al 4° posto nel chipcount generale, con 2.8 milioni. Niente a confronto del chipleader, il brasiliano Felipe Ketzer che sta letteralmente dominando con 8.2 milioni e stacca il francese Jeremie Zouari (poco sotto i 4 milioni) e il rumeno Danut Chisu (3.1 milioni). L’Italia farà il tifo anche per Simone Andrian che ritroviamo un pò più indietro con 1.155.000 chips.

Niente da fare per Candido Cappiello, l’altro big azzurro che aveva in corsa ieri, ma che si arrende al 58° posto, comunque a premio per $6.415. Si torna ai tavoli oggi alle 12:00. ora locale con blind a partire da 25.000/50.000/50.000 e con i 41 Players left che hanno già assicurato un premio minimo di 8.980 dollari.

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Felipe Ketzer Brazil 8,255,000

2 Jeremie Zouari France 3,975,000

3 Danut Chisu Romania 3,100,000

4 Fausto Tantillo Italy 2,870,000

5 Maher Achour Tunisia 2,610,000

6 Dinesh Alt Switzerland 2,605,000

7 Umutcan Ipekoglu Turkey 2,375,000

8 Mateusz Wozniak Poland 2,150,000

9 Caner Gunes Turkey 2,120,000

10 Yuri Suvorov Russian Federation 1,970,000